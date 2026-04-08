Korte kapsels dames 2026: de mooiste haartrends en stijlen. Foto Charlotte Mesman

Ben je toe aan verandering en overweeg je een kort kapsel te laten knippen? In 2026 zijn korte kapsels voor dames hotter dan ooit. Van de super textured french bob en de speelse bixie tot zachte pixies en stoere trixies – dit jaar draait alles om natuurlijke textuur, beweging en een verzorgde maar nonchalante look. Of je nu fijn haar, dik haar, steil of krullend hebt: er is altijd wel een kort kapsel dat perfect bij je past. We zetten de grootste kapseltrends van 2026 voor je op een rijtje. Ontdek welke stijl bij jouw gezichtsvorm past en doe inspiratie op van onze kapselfoto’s van de Fashion Weeks. Klaar voor de schaar? Scroll snel door naar de populairste korte kapsels van 2026.

Waarom korte kapsels in 2026 zo populair zijn

Korte kapsels zijn niet alleen trendy, dit jaar zijn ze ook ontzettend praktisch. Dat komt omdat de haarsnitten van nu weinig onderhoud nodig hebben, omdat ze ‘imperfect’ en beweeglijk mogen zijn. Verder geeft een kort kapsel je direct een frisse uitstraling en maken ze jong. Dat komt omdat je haar minder zwaar is, waardoor het er volumineuzer, gezonder en voller uitziet. De korte kapsels van 2026 zijn bovendien niet strak en omlijsten je gezicht; ze verzachten je gezichtstrekken en zijn daardoor anti-aging.

De grote haartrend van 2026 is: meer textuur, zachte lagen en minder strakke en ‘perfecte’ looks. Het haar mag er natuurlijk en nonchalant uitzien, alsof je net uit bed stapt – maar dan wel stijlvol.

De kapseltjes die we tijdens de Fashion Weeks tegenkwamen, waren zo supermooi dat wij er acuut hair envy van kregen. Of het nu om een korte bob of een moderne pixie ging, deze kapsels hebben pit en karakter. Met deze kapsels kan je niet anders dan bewondering oproepen. Ze maken je zelfverzekerd en geven je dat heerlijke gevoel van een ‘nieuw uiterlijk’, wat iedereen op zijn of haar tijd wel eens nodig heeft.

De 9 populairste korte kapsels dames 2026

Hieronder vind je de meest geliefde en trendy korte kapsels van dit moment. Uitgangspunten zijn nog steeds de klassieke pixie cut (weer volop in de mode) en de bob. Daarnaast zien we een heleboel hybride kapsels van deze legendarische haarsnitten.

1. Klassieke pixie cut

Klassieke pixie cut. Foto Charlotte Mesman

De klassieke pixie cut is een iconisch korte kapsel dat al decennia lang symbool staat voor durf en vrijheid. Het kapsel is kort aan de zijkanten en achterkant (vaak getaperd of dicht tegen het hoofd geknipt), met iets langere lagen bovenop en een korte, choppy pony. Het resultaat is een strakke, ‘elfachtige’ look die je gezicht goed doet uitkomen met een krachtige, zelfverzekerde uitstraling. Voor een extra ondeugende touch ga je voor een kort kruintje dat speels opspringt.

Beste voor haartype: steil tot licht golvend haar, fijn tot medium dik

Onderhoudsniveau: laag (elke 4-6 weken bijknippen)

Kleuradvies: effen kleuren voor een strakke, dramatische look

Celeb-inspiratie: Audrey Hepburn (in Roman Holiday), Mia Farrow (in Rosemary’s Baby), Twiggy en Halle Berry.

2. Bixie (Bob + pixie hybrid)

Nieuw kapsel Taylor Hill. Bixie cut. Foto Charlotte Mesman

De bixie is een combinatie van boblijn en pixie cut. Het is een van de vlotste korte kapsels van 2026, maar tegelijkertijd ook heel vrouwelijk. Het is niet nieuw, maar past nog steeds goed binnen de haartrends van 2026. Het haar is korter dan een klassieke bob, maar langer en speelser dan een pixie, vaak met zachte laagjes en een luchtige textuur. Aan de achterkant is het kort en bovenop het hoofd is het getextureerd met volume en lagen. Deze haarsnit wordt wel gezien als perfect als overgang van lang naar kort, omdat hij gemakkelijk uitgroeit. Een voorbeeld? Het kapsel van Taylor Hill.

Beste voor haartype: fijn tot medium dik haar, steil of licht golvend

Onderhoudsniveau: gemiddeld

Kleuradvies: lichte highlights, een zachte ombré voor volume, of een diepe donkere haarkleur met een mooie glans voor rust in je gezicht

3. Pixie cut 2.0 (soft / sculpted pixie)

Soft pixie cut dames 2026. Foto Charlotte Mesman

In tegenstelling tot de klassieke pixie met zijn korte, choppy lagen, is de pixie cut 2.0 zachter en sculpturaal: de zijkanten en achterkant zijn kort, terwijl het bovenop langer en voller blijft met zachte lagen die mooi in elkaar overlopen. Het resultaat is een lichte, luchtige look met natuurlijke textuur en een elegante undone but polished uitstraling. Anders dan de bixie is de pixie cut 2.0 korter en strakker.

Beste voor haartype: fijn tot dik haar, alle texturen

Onderhoudsniveau: laag

Kleuradvies: effen haarkleur of baby highlights voor definitie

4. Trixie

Trixie kapsel dames 2026. Foto Charlotte Mesman

De trixie is een speelse versie van de pixie. Dit kapsel is ontworpen door topkapper Cos Sakkas van Toni&Guy. Het is een modern hybride kapsel dat de strakke structuur van een pixie combineert met extra luchtige textuur, een wispy (pluizige) afwerking en lange lagen rond het gezicht. De trixie is speelser en heeft meer textuur en beweging dan de pixie cut 2.0. Het is een van de meest gevraagde coupes in de salons en staat ook heel goed als je niet zo jong meer bent, omdat het je gezicht verzacht en daarom een anti-aging effect heeft.

Beste voor haartype: steil tot golvend haar

Onderhoudsniveau: laag tot gemiddeld

Kleuradvies: warme tinten of lichte highlights

5. Textured french bob

Krullend haar? Update je look met een curly bob met doorleefde textuur. Foto Charlotte Mesman

De textured french bob (curly bob) is een kapsel dat het midden houdt van een bob en een shag. Het combineert de eenvoud van de eerste met de gelaagde, beweeglijke structuur van de tweede. Deze snit versterkt de natuurlijke textuur van je haar optimaal. Gewoonlijk wordt dit kapsel op kaaklengte gedragen. Voor 2026 ga je voor een gewild imperfecte styling met een ‘ik-werd-zo-wakker-en-ben-gewoon-cool’ look.

Beste voor haartype: steil tot licht golvend haar

Onderhoudsniveau: laag tot gemiddeld (wordt alleen maar mooier als de bob een beetje uitgroeit)

Kleuradvies: highlights of balayage voor extra dimensie en beweging

6. Short / micro bob

Micro bob dames 2026. Foto Charlotte Mesman

De short bob (of micro bob) is een korte versie van de klassieke bob. Het kapsel valt tot net onder de kaaklijn of zelfs hoger. Het heeft een rechte lijn met minimale lagen, vaak gecombineerd met een micro fringe (korte pony) of een zachte zijlok (hoeft niet). Het resultaat is een clean, chic en gedurfd kapsel dat het gezicht sterk in de spotlight zet. In vergelijking met de french bob is short/micro bob korter, strakker en botter, terwijl de textured french bob meer textuur, zachte lagen en een nonchalante uitstraling heeft.

Beste voor haartype: steil tot licht golvend haar, fijn tot medium dik

Onderhoudsniveau: gemiddeld (regelmatig bijknippen om de strakke lijn te behouden)

Kleuradvies: effen donkere kleuren voor maximale impact of glanzende blonde tinten voor een frisse look

7. Halo cut

Halo cut krullend haar dames 2026. Foto Charlotte Mesman

De halo cut is een ronde, volumineuze korte tot middellange coupe die speciaal ontworpen is om natuurlijke textuur en krullen te versterken. Het kapsel heeft ronde, halo-vormige lagen die rond het hoofd vallen. Kenmerkend zijn de langere, face-framing lokken of een zware pony die overgaat in de rest van het haar. Het resultaat is een luchtige, romantische en ‘ronde’ vorm die vooral krullend en golvend haar prachtig doet uitkomen. Vergelijk het met een pagekopje maar dan met beweging en krullen.

In tegenstelling tot de strakke pixie of blunt bob, is de halo (letterlijk: engelenkrans) ronder en volledig gericht op het accentueren van je natuurlijke krullen of golven.

Beste voor haartype: golvend tot sterk krullend haar (type 2 tot 4)

Onderhoudsniveau: laag

Kleuradvies: natuurlijke tinten of baby highlights om de krullen extra dimensie en glans te geven

8. Cowboy bob / kicktail bob

Cowboy bob dames 2026. Foto Charlotte Mesman

De cowboy bob (ook wel kicktail bob genoemd) is een speelse, nonchalante bob met een western-twist. Het kapsel valt tot ongeveer kin- tot schouderlengte, met zachte lagen en opvallende “flicky” ends. De haarpunten worden naar buiten geknipt zodat ze speels omkrullen of ‘kick’ aan de achterkant. Dit geeft volume en beweging, vooral bij de nek en schouders. De look is stoer, cool en nonchalant met een vleugje cowboy- of rock-chic vibe.

De cowboy bob is speelser, langer en heeft meer beweging en “flicky” eindjes, terwijl de textured french bob korter, zachter en meer getextureerd is.

Beste voor haartype: golvend tot licht krullend haar (werkt ook goed bij steil haar met styling)

Onderhoudsniveau: laag

Kleuradvies: warme karamel-, honey- of blonde tinten voor extra warmte en dimensie

9. Choppy crop of razor cut

Choppy bob. Foto Charlotte Mesman

De choppy crop (ook wel razor cut) is een stoere, edgy en getextureerde korte coupe met scherpe lijnen. Met een scheermes (razor) geknipt, krijgt het haar korte choppy lagen en een piekerige textuur. Het kapsel is kort aan de zijkanten en achterkant, met meer volume en onregelmatige, rauwe lagen bovenop en rond het gezicht. Het resultaat is een rebelse, nonchalante en stoere look met veel beweging en attitude.

In tegenstelling tot de zachte french bob of sculpturale pixie 2.0, is de choppy/razor crop scherper, ruwer en meer ‘undone’. Het is ideaal om dik haar lichter en makkelijker te maken.

Beste voor haartype: dik, stevig haar (maakt het haar luchtiger)

Onderhoudsniveau: gemiddeld

Kleuradvies: contrastrijke highlights, bold kleuren of donkere effen statement tinten

Welk kort kapsel past bij jouw gezichtsvorm?

Misschien heb je bij het zien van onze kapselfoto’s je keuze al gemaakt. Maar als je nog twijfelt, dan kunnen deze vuistregels je verder helpen. Want je korte kapsel komt altijd nog het mooist uit als je het laat afstemmen op je gezichtsvorm.

Rond gezicht: textured bob of bixie met extra volume bovenop. Dit maakt het gezicht langer en smaller.

Hoekig gezicht: zachte lagen en french bob (verzacht de scherpe gelaatstrekken)

Ovaal gezicht: bijna alles staat goed: pixie, short bob of trixie

Hartvormig gezicht: Langere bixie of halo cut. Deze kapsels brengen je kin en voorhoofd met elkaar in balans

Lang gezicht: meer volume aan de zijkanten, zoals een bob met waves of cowboy bob

Korte kapsels per haartype

De juiste keuze hangt ook af van je haartype. We gaven al aan welke korte kapsels geschikt zijn voor welk haartype. Hieronder zetten we nog even op een rijtje welke korte kapsels het best werken bij fijn, dik en krullend haar, zodat je een stijl kiest die natuurlijk valt en makkelijk te onderhouden is.

Fijn haar: kies voor meer lagen en textuur om volume te creëren (denk aan bixie of textured bob)

Dik haar: ga voor choppy cuts of razor cuts om het haar lichter en makkelijker te maken

Krullend haar: halo cut of textured pixie werkt het best; deze kapsels omarmen je natuurlijke textuur

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS