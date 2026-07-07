De method dressing modetrend: wat celebs kunnen, kan jij ook

Van Zendaya tot Margot Robbie: method dressing is dé celebritytrend van dit moment. Ontdek wat het is en hoe je de look zelf draagt.

Method dressing. Een look bij Chanel, geïnspireerd door Barbie. Foto Charlotte Mesman

Als je de laatste jaren rode lopers en filmpremières hebt gevolgd, is het je misschien opgevallen: beroemdheden verschijnen steeds vaker in outfits die perfect aansluiten bij de film of serie die ze promoten. Deze trend heeft zelfs een naam: method dressing.

Waar acteurs zich vroeger alleen tijdens het filmen inleven in hun personage, loopt die rol tegenwoordig vaak door op de rode loper. Kleding wordt een verlengstuk van het verhaal en maakt deel uit van de promotie. Van Barbie-roze jurken tot futuristische couture en Griekse godinnenjurken: method dressing is uitgegroeid tot een van de grootste modetrends van de afgelopen jaren.

Wat is method dressing?

Method dressing is een stylingtechniek waarbij een beroemdheid zich tijdens de promotie van een film, serie of album kleedt in een stijl die verwijst naar het verhaal, de sfeer of het personage.

Het doel is niet om een kostuum te dragen, maar om geraffineerde of juist opvallende verwijzingen naar de productie in de outfit te verwerken. Zo ontstaat een herkenbare visuele identiteit die de promotie versterkt.

Waarom is method dressing zo populair?

De trend is slim om meerdere redenen.

De film blijft langer in het nieuws.

Elke outfit vertelt een nieuw hoofdstuk van het verhaal.

Fans analyseren ieder detail op sociale media.

Modehuizen krijgen wereldwijd aandacht.

Acteurs bouwen een herkenbare stijl rond hun personage.

Daardoor wordt een persreis veel meer dan een reeks interviews: het wordt een mode-evenement.

Margot Robbie zette de trend definitief op de kaart

De grote doorbraak kwam tijdens de promotietour van de film Barbie (2023).

Margot Robbie verscheen toen bijna dagelijks in outfits die waren geïnspireerd op iconische Barbie-poppen uit verschillende decennia. Samen met haar stylist Andrew Mukamal recreëerde ze beroemde Barbie-looks tot in de kleinste details.

Sindsdien werd method dressing een vast onderdeel van veel grote filmpromoties.

Zendaya is de onbetwiste koningin van method dressing

Als er één ster is die de trend naar een hoger niveau tilt, is het wel Zendaya.

Samen met haar stylist Law Roach weet ze iedere persreis om te toveren tot een modeshow.

Tijdens de promotie van Dune: Part Two (2024) verscheen ze in futuristische creaties die perfect aansloten bij de sciencefictionwereld van de film.

Ook tijdens de promotie van Spider-Man verwerkte ze verwijzingen naar spinnenwebben en superhelden in haar outfits.

Nu doet ze dat opnieuw voor The Odyssey (2026) van Christopher Nolan, waarin ze de godin Athena speelt.

Voor een recente fotocall in Londen droeg Zendaya een witte, gedrapeerde jurk van Jacquemus, gecombineerd met opvallende goudkleurige oorbellen die waren vervaardigd met antieke schijven uit het eerste millennium voor Christus. De sieraden zijn ongeveer 2.000 tot 3.000 jaar oud en verwijzen rechtstreeks naar de klassieke Griekse oudheid. Daarmee werd haar outfit een eigentijdse interpretatie van de godin Athena, zonder dat het eruit zag als een verkleedpartij.

Ook tijdens de wereldpremière zette ze het Griekse thema voort met een sculpturale couturejurk van Schiaparelli die deed denken aan een marmeren beeld uit de klassieke oudheid.

Meer dan alleen mooie kleding

Method dressing draait niet alleen om spectaculaire mode. Het vertelt een verhaal.

Een goede stylist zoekt naar verfijnde verwijzingen die fans herkennen. Dat kan een kleur zijn, een stof, een historisch sieraad of zelfs een kapsel. Daardoor wordt iedere verschijning onderdeel van de marketingcampagne.

Kun je method dressing zelf dragen?

Absoluut. Je hoeft natuurlijk niet als Griekse godin of Barbie over straat te gaan. Maar je kunt je outfit wel laten inspireren door een favoriete film, serie of tijdperk.

Denk bijvoorbeeld aan:

een romantische bloemenjurk geïnspireerd op een kostuumdrama;

metallic accenten na een sciencefictionfilm;

een klassieke witte jurk met goudkleurige sieraden in Griekse stijl of een witte, gedrapeerde jurk met daaronder gladiatorsandalen;

of een volledig roze outfit als knipoog naar Barbie (iets wat we rond de première van deze film volop in het straatbeeld zagen) of enkel een roze Barbie strik in je haar, zoals wij dat toentertijd bij Chanel spotten.

Juist die kleine verwijzingen die er niet al te dik bovenop liggen, maken method dressing zo leuk én draagbaar.

De trend die voorlopig niet verdwijnt

Nu films steeds vaker maandenlang worden gepromoot en sociale media een steeds grotere rol spelen, lijkt method dressing alleen maar belangrijker te worden.

Elke rode loper wordt een kans om een verhaal te vertellen. En sterren als Zendaya laten zien dat mode daarbij net zo’n krachtig communicatiemiddel kan zijn als de film zelf.

Method dressing blijft meestal beperkt tot de cast, maar sommige looks groeien uit tot een echte modetrend. Zo leidde de promotie van Barbie tot een wereldwijde rage voor felroze outfits en groeide de romantische stijl van Bridgerton uit tot de populaire trend Bridgertoncore, inclusief Bridgerton kapsels. Mode op de rode loper blijkt daarmee steeds vaker het startpunt van wat we een seizoen later zelf in de winkels terugzien.