Jeans met omgeslagen pijpen zijn dé denimtrend van 2026. Van Paris Fashion Week tot streetstyle: deze simpele stylingtruc maakt elke jeans direct moderner.

Jeans met omgeslagen pijpen zijn dé onverwachte denimtrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

Wie dacht dat de aandacht in 2026 alleen uitgaat naar wide leg jeans, puddle pants en de terugkeer van slim fit modellen, heeft één opvallende detailtrend gemist tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart: spijkerbroeken met omgeslagen pijpen. Deze trend neemt een belangrijk plekje in in de jeans trends voor 2026.

Van streetstylegasten tot modellen off-duty: overal doken jeans met omslag op. Soms één keer omgeslagen, soms hoog opgerold tot boven de enkels. Het praktische voordeel laat zich raden – een te lange spijkerbroek hoeft niet meer direct naar de kleermaker – maar de trend is vooral esthetisch. De omslag geeft denim ineens een nonchalante en opvallend stijlvolle uitstraling. Het leuke? Deze stylingtruc kan iedereen toepassen.

De jeanstrend die elke outfit interessanter maakt

Model draagt een donkere jeans met omgeslagen pijpen, zwarte ballerina’s, een gilet en een donkere blazer tijdens Paris Fashion Week herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de shows in Parijs zagen we verschillende interpretaties van de trend. Nederlands model Felice Nova Noordhoff verscheen in een donkere jeans met omgeslagen pijpen, gecombineerd met zwarte zachte ballerina’s, een gilet en een donkere blazer. De look voelde typisch 2026 aan: minimalistisch, vrouwelijk en effortless chic.

Relaxed fit jeans met opgerolde pijpen die nonchalant over zwarte mocassins vallen. Foto: Charlotte Mesman

Andere modellen combineerden hun omgeslagen jeans met mocassins – opnieuw een schoenentrend die momenteel overal opduikt. De combinatie van soepel vallende denim en klassieke, boterzachte loafers geeft je outfit direct iets van die Parijse chic-ness.

Model in donkere denim met hoog omgeslagen broekspijpen waardoor zwarte panty’s zichtbaar zijn. Foto Charlotte Mesman

Opvallend was dat de omslag telkens anders werd gedragen. Soms bleef de spijkerbroek ondanks de omslag nog steeds ruim over de schoen vallen, waardoor sokken verborgen bleven en de look lang en relaxed werd. In andere gevallen werden de pijpen juist hoger opgerold, zodat de enkels zichtbaar bleven. Eén model droeg daaronder een zwarte panty, wat de styling een bijna jaren-negentig gevoel gaf (meteen ook een oplossing voor frisse dagen).

Gast bij Paris Fashion Week draagt een wijde spijkerbroek met brede omslag en een blazer. Foto Charlotte Mesman

Een gast bij Paris Fashion Week koos voor een wijde spijkerbroek met een blazer en een hoge omslag van zeker tien centimeter. Juist die brede omslag maakte de outfit spannend: klassieke tailoring in combinatie met een coole relaxte jeans.

Van praktische oplossing naar mode-detail

Total denim look met jeans met omgeslagen broekspijpen. Foto Charlotte Mesman

Interessant aan deze trend is dat functionaliteit en mode hier perfect samenkomen. Extra lange jeans zijn al langer populair dankzij de puddle trend, waarbij de broekspijpen bewust over de schoenen vallen. Maar niet iedereen wil voortdurend op te lange pijpen lopen (met slijtgaten en vieze zomen als gevolg) of iedere jeans laten inkorten.

De opgerolde pijp biedt hier de perfecte oplossing. Door wide leg jeans of rechte modellen om te slaan, krijgt je outfit meer vorm en gelaagdheid, iets waar stylisten momenteel graag mee spelen. Als je wilt, kun je de omslag vast naaien zodat je zeker weet dat die goed blijft zitten.

Hoe draag je jeans met opgerolde pijpen in 2026?

De trend werkt vooral goed bij:

wide leg jeans

straight leg jeans

relaxed fit denim

extra lange jeans

donkere denimwassingen

Qua schoenen zijn ballerina’s, mocassins en minimalistische of retro sneakers de mooiste combinatie. Vooral met donkere jeans en zwarte schoenen creëer je up-to-date looks.

Ook belangrijk: de omslag hoeft niet perfect te zijn. Juist dat iets nonchalante maakt deze jeans trend van 2026 interessant. Soms wordt de broek één keer hoog omgeslagen voor een statement-effect, soms meerdere keren smaller opgerold voor een casual uitstraling.

Waarom deze denimtrend perfect past bij 2026

Mode beweegt duidelijk richting draagbare stylingtrucs die luxe uitstralen zonder ingewikkeld te zijn. Net als bij total denim, wide leg jeans en puddle pants draait het in 2026 minder om strikte regels en meer om persoonlijke styling (vergelijk het met de personality skirt).

De omgeslagen of opgerolde jeanspijp past daar perfect bij. Het is een kleine ingreep die een simpele spijkerbroek ineens modieus maakt – precies het soort detail dat streetstylefotografen tijdens fashion week massaal vastleggen.

En misschien is dat wel de reden waarom deze trend én stylingtruc populair is: iedereen kan hem meteen toepassen, zonder dat je iets nieuws hoeft te kopen.

FAQ’s: jeans met omgeslagen pijpen