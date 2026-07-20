Streetstyle versus catwalk 2026: dit viel op aan de wenkbrauwen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Als we alleen naar de catwalks van Paris Fashion Week herfst/winter 2026-2027 kijken, dan zouden we kunnen denken dat de tijd van perfect gestylede wenkbrauwen langzaam aan voorbij is. Want bij veel modeshows voor de komende winter zagen we juist een grotere diversiteit in de wenkbrauwtrends die vaak natuurlijk waren, soms bijna onopgemaakt, met ruimte voor asymmetrie en individuele kenmerken. De actuele beautytendensen richting controlled imperfection, persoonlijkheid en een natuurlijkere uitstraling lijkt definitief doorgebroken.

Maar eenmaal buiten de showlocaties kregen we een heel ander beeld te zien. Op de stoepen van Parijs, waar we de looks van de internationale mode-influencers vastlegden, bleken perfect verzorgde wenkbrauwen nog altijd de norm. Strakke lijnen, zorgvuldig bijgewerkte vormen en een doordachte balans tussen haar, make-up en wenkbrauwen domineerden de streetstyle. Alsof de catwalk en de straat inmiddels twee verschillende ideeën van schoonheid vertegenwoordigen.

Twee werelden, twee schoonheidsidealen

Dat contrast is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Op de catwalk gaat het tegenwoordig steeds meer om karakter. Ontwerpers en make-upartists zoeken naar gezichten die persoonlijkheid uitstralen (‘typjes’ in plaats van klassieke schoonheden). Wenkbrauwen hoeven niet langer identiek te zijn of perfect in model te zijn. Ze mogen juist bijdragen aan de eigenheid van een model. Die ontwikkeling sluit aan bij andere actuele trends als hair rewilding, waarin natuurlijke haarstructuren en individuele kenmerken belangrijker worden dan een gladgestylede perfectie.

Influencers hebben een andere rol. Hun uiterlijk moet niet alleen op straat overtuigen, maar ook op duizenden foto’s, video’s en close-ups op Instagram, TikTok en andere sociale media. Een verzorgde wenkbrauw zorgt voor rust in het gezicht, geeft definitie en vormt een herkenbaar onderdeel van een persoonlijke signatuur. Waar ontwerpers experimenteren, bouwen influencers juist aan een consistent en glamour image.

Dat verschil werd tijdens de Parijse modeweek voor herfst/winter 2026-2027 wel heel duidelijk.

Meredith Duxbury kiest voor maximaal contrast

Beauty creator Meredith Duxbury tijdens Paris Fashion Week met ultradunne zwarte wenkbrauwen, porseleinen make-up en gitzwart haar. Foto Charlotte Mesman

Opvallend was de verschijning van Amerikaanse beauty-influencer en make-up artist Meredith Duxbury. Haar gezicht was bijna porseleinachtig opgemaakt, met nauwelijks kleur op de wangen, terwijl ze haar gitzwarte haar had gecombineerd met uitzonderlijk dunne, diepzwarte wenkbrauwen.

Die combinatie roept herinneringen op aan de minimalistische editorials uit de jaren negentig, waarin sterke contrasten belangrijker waren dan zachte overgangen. De wenkbrauwen zijn bewust dun en strak, waardoor de blik scherper en grafischer wordt. Tegelijkertijd blijft de rest van de make-up relatief ingetogen, waardoor juist de wenkbrauwen en het donkere haar alle aandacht opeisen.

Meredith laat zien dat ook een dunne wenkbrauw een modern statement kan zijn, mits de rest van de styling daarop is afgestemd.

Marie Gaguech blijft trouw aan haar gebleekte wenkbrauwen

Influencer Marie Gaguech tijdens Paris Fashion Week met gebleekte wenkbrauwen als signatuurlook in combinatie met felrood haar. Foto Charlotte Mesman

Waar Meredith Duxbury kiest voor contrast, doet de Franse influencer Marie Gaguech precies het tegenovergestelde. Haar inmiddels kenmerkende gebleekte wenkbrauwen lijken vrijwel volledig in haar huid te verdwijnen.

In combinatie met haar felrode haar is dat inmiddels uitgegroeid tot haar herkenbare beauty signatuur. Zonder zichtbare wenkbrauwen verschuift de aandacht automatisch naar de kleur van het haar, de huid en de totale styling. Internationale beautyredacteuren beschrijven gebleekte wenkbrauwen al langer als een manier om het gezicht abstracter en moderner te maken. Het effect is futuristisch, maar tegelijk verrassend zacht.

Dat deze look inmiddels een vaste waarde is geworden binnen de internationale streetstyle laat zien dat gebleekte wenkbrauwen allang geen tijdelijke ‘catwalkgrap’ meer zijn. We kwamen ze dan ook niet alleen in de streetstyle maar ook nog steeds in de wenkbrauwtrends op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 tegen.

Amalie Gasmann bewijst dat perfectie nog altijd werkt

Influencer Amalie Gasmann tijdens Paris Fashion Week met brede, perfect verzorgde wenkbrauwen die subtiel omhooglopen voor een open oogopslag. Foto Charlotte Mesman

Een ander verhaal zijn de wenkbrauwen van Amalie Gasmann. Breed, zorgvuldig geëpileerd, waarschijnlijk ook gelamineerd en tot in detail verzorgd vormen ze een schoolvoorbeeld van de luxueuze influencer-esthetiek. Opvallend is vooral dat de wenkbrauwen, vooral richting de buitenste hoeken het wenkbrauwbot niet nauwgezet volgen maar iets hoger liggen. Daardoor ontstaat optisch een opener oogopslag zonder dat het resultaat overdreven gelift oogt.

Juist die verfijning onderscheidt de influencerlook van wat op de catwalk gebeurde. Waar modellen steeds vaker wenkbrauwen dragen die nauwelijks zijn bijgewerkt, blijft bij influencers iedere haar op zijn plaats liggen.

Courtney Trop kiest voor een editoriale uitstraling

Mode-influencer Courtney Trop tijdens Paris Fashion Week met gebleekte wenkbrauwen en gitzwart haar voor een editoriale beautylook. Foto Charlotte Mesman

Ook de Amerikaanse mode-influencer Courtney Trop, bekend om haar minimalistische en luxe stijl, verscheen met een opvallende combinatie van gitzwart haar en vrijwel onzichtbare, gebleekte wenkbrauwen.

De keuze past perfect binnen haar esthetiek. Door de wenkbrauwen optisch te laten verdwijnen krijgt het gezicht een bijna architectonische uitstraling, waarbij de aandacht verschuift naar de jukbeenderen, huid en silhouetten van de kleding. Het is een beautylook die regelmatig terugkeert in editorials en steeds vaker ook buiten de shows opduikt.

Emilia Silberg kiest juist voor de moderne klassieker

Modecreator Emilia Silberg tijdens Paris Fashion Week met volle, klassiek gevormde wenkbrauwen en een verzorgde, natuurlijke uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Aan de andere kant van het spectrum staat Emilia Silberg. Haar brede, donkere wenkbrauwen hebben een duidelijke klassieke hoek en zijn zorgvuldig bijgewerkt, zonder hard of overdreven te ogen. Het resultaat sluit naadloos aan bij de luxevariant van de clean girl aesthetic: verzorgd, tijdloos en ogenschijnlijk moeiteloos.

Het is misschien minder spectaculair dan gebleekte of ultradunne wenkbrauwen, maar juist daardoor blijft deze vorm het meest draagbaar.

Ook bij kapsels zagen we hetzelfde contrast

Het opvallende verschil tussen catwalk en streetstyle beperkte zich trouwens niet tot de wenkbrauwen.

Ook de kapsels vertelden hetzelfde verhaal. Terwijl backstage steeds vaker werd gekozen voor natuurlijke textuur, losse hairdo’s en een bewust ongedwongen uitstraling, verschijnen veel influencers nog steeds met strakke knotten, supernette opsteekkapsels en glanzende sleek buns.

Dat is geen toeval. Een strak kapsel creëert rust, laat accessoires beter uitkomen en zorgt ervoor dat alle aandacht naar het gezicht gaat. Voor contentmakers, die voortdurend worden gefotografeerd, blijft die gecontroleerde perfectie simpelweg een krachtig visueel middel.

De straat volgt niet langer automatisch de catwalk

Misschien is dat wel de interessantste beautyontwikkeling van Paris Fashion Week herfst/winter 2026-2027.

Jarenlang werden de beautylooks op de catwalk vrijwel automatisch vertaald naar streetstyle. Inmiddels lijken beide werelden steeds verder uit elkaar te groeien. Ontwerpers zoeken naar individualiteit, imperfectie en karakter. Influencers investeren juist in herkenbaarheid en een zorgvuldig opgebouwde persoonlijke stijl.

Het verschil in wenkbrauwen tijdens de modeweek was fascinerend. Binnen op de catwalks steeds natuurlijkere wenkbrauwen met de daarbijbehorende imperfecties. Buiten, op straat, opvallend perfect brows.

En misschien zegt dat wel meer over de huidige beautycultuur dan welke trend ook. Niet de wenkbrauw zelf is veranderd, maar de functie ervan. Op de catwalk vertellen wenkbrauwen het verhaal van een collectie. Op straat worden ze het symbool van een persoonlijk merk. Dat maakt de streetstyle tijdens de Parijse modeweek minstens zo interessant om te bekijken als de shows zelf.

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