Anti-aging tips voor je wenkbrauwen (want ook die worden ouder)

Naarmate we ouder worden, ondergaan onze wenkbrauwen verschillende veranderingen die onze uiterlijk en gezichtsuitdrukking kunnen beïnvloeden. Gelukkig zijn er wel dingen die je kunt doen om dit proces te vertragen of corrigeren. Maar laten we eerst eens kijken wat er in de loop van de tijd met onze brows gebeurt. Daarna komen we met een aantal anti-aging tips voor je wenkbrauwen.

Veroudering van wenkbrauwen

Dunner en minder haartjes

Naarmate we ouder worden, wordt het haar in de wenkbrauwen dunner en schaarser. Dit komt door een combinatie van factoren, waaronder hormonale veranderingen, verminderde activiteit van haarzakjes en jarenlange ‘foute’ beauty routines zoals overmatig epileren of waxen.

Kleurveranderingen

Wenkbrauwharen kunnen pigment verliezen en, net zoals je haar, grijs of wit worden. Hierdoor kunnen wenkbrauwen er nog minder gedefinieerd en prominent uitzien.

Langere, grovere haren

Soms ook kunnen wenkbrauwharen langer en grover worden. Dit komt vaak door hormonale veranderingen, met name na de menopauze. Schommelingen in hormonen, met name een afname van oestrogeen en een toename van androgenen, kunnen de haren langer en stugger laten groeien.

Verlies van natuurlijke oliën

Naarmate we ouder worden, produceert de huid minder natuurlijke oliën, wat leidt tot droger, brozer haar, inclusief wenkbrauwharen.

Genetica

Soms ook zijn grovere wenkbrauwharen genetisch bepaald en heb je ze aan je voorouders te danken.

Tips voor vollere, gezondere wenkbrauwen

Stimuleer de groei: een wenkbrauwserum met peptiden of natuurlijke oliën zoals ricinusolie kan de haargroei te bevorderen.

Mild reinigen: maak je wenkbrauwen regelmatig schoon met een milde cleanser om make-up en vuil te verwijderen. Dit kan de haargroei stimuleren of anders gezegd: een ongezonde omgeving kan de haargroei afremmen.

Voeding: zorg ervoor dat je dieet vitaminen en mineralen bevat die essentieel zijn voor haargroei, zoals biotine, vitamine E en C.

Epileer niet teveel: weersta de neiging om te veel te epileren, omdat dit de haarzakjes kan beschadigen en de groei kan belemmeren.

Masseren: masseer je wenkbrauwen en de huid eromheen zachtjes om de bloedsomloop te stimuleren. Een goede bloedcirculatie bevordert de haargroei.

Omgaan met langere, stugge wenkbrauwharen

Wanneer wenkbrauwharen ongewoon lang en stug beginnen te worden, kun je het volgende doen:

Trimmen: het is over het algemeen veilig om extreem lange wenkbrauwharen te trimmen. Borstel de haartjes lichtjes omhoog en knip ze met een kleine, scherpe schaar voorzichtig langs de wenkbrauwlijn af.

Borstelen en stylen: borstel de lange wenkbrauwharen met een wenkbrauwborsteltje op hun plaats en fixeer ze met een sterke wenkbrauwgel zodat je ze niet hoeft niet knippen. Het voordeel hiervan kan zijn dat je wenkbrauwen er voller blijven uitzien.

Brow specialist: laat je wenkbrauwen trimmen en shapen door ​​wenkbrauwspecialist en laat je adviseren hoe met lange, stugge haren om te gaan.

Trek de haren niet uit: weersta de neiging om de langere haren uit te trekken, omdat ze mogelijk niet teruggroeien en dat kan leiden tot kale plekken.

Vollere wenkbrauwen creëren

Opvullen en vormgeven: teken ontbrekende haartjes in met wenkbrauwpotlood of gebruik een brow poeder om dunne plekken op te vullen. Kies een tint die past bij je natuurlijke wenkbrauwkleur.

Wenkbrauwen verven: laat je wenkbrauwen verven voor meer kleur en definitie. Je wenkbrauwen lijken er bovendien voller door omdat de verf een laagje om de haartjes legt. Ben je niet bekend met wenkbrauwen verven laat het dan door een brow specialist doen (en probeer het de volgende keer zelf).

Brow lamination: deze behandeling geeft je wenkbrauwen een vollere en gelifte look omdat de haartjes met een speciale chemische oplossing, een soort permanent maar dan voor je wenkbrauwenharen, in de gewenste vorm worden gebracht en omhoog worden gestyled. Het resultaat houdt zo’n zes tot acht weken.

Microblading: voor een semi-permanente oplossing kan microblading het uiterlijk van vollere wenkbrauwen creëren door middel van een soort tatoeagetechniek.

Respecteer de natuurlijke vorm: houd de natuurlijke vorm aan in plaats van te proberen een drastisch andere vorm te creëren, omdat dit er vaak flatterend en jeugdiger uitziet.

Goed om te weten: studies hebben aangetoond dat het binnenste deel van de wenkbrauw (boven het punt waar je bovenste en onderste ooglid elkaar ontmoeten) de neiging heeft om hoger te worden naarmate je ouder wordt, terwijl het laterale (buitenste) deel relatief stabiel blijft. Dit is iets waar je je voordeel mee kunt doen als je je wenkbrauwen een jeugdigere vorm wilt meegeven!

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS