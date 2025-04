Vier supercoole korte kapsels voor 2025 voor ultieme haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

De korte kapsels voor 2025 zijn supercool en hebben één ding gemeen: ze zijn best heel vrouwelijk. Vergeten zijn de buzz cuts die een aantal jaren geleden opeens helemaal hip waren voor de dames. De korte kapsels zijn wat langer en zachter en staan iedereen goed. We zochten vier kapsels voor je uit die we tijdens de Paris Fashion Week spotten. Voor jouw ultieme haarinspiratie.

Korte krullenkop

Het eerste kapsel is de korte krullenkop van Mathilda Gvarliani. We hebben al meerdere artikelen aan dit kapsel van het model uit Georgië gewijd. Mathilda is op dit moment hét gezicht van Chanel (je zult haar in de make-up reclames vast al hebben gezien). Op deze foto zie je haar na afloop van de modeshow van Chanel voor herfst winter 2025. Zoals je ziet, draagt Mathilda haar haar in lange lagen waarbij de krullende textuur die ze van nature heeft maximaal uitkomt. De oren zijn bedekt en in de nek is het haar langer.

Korte krullenkop (2)

Het tweede kapsel dat we voor je uitzochten, is van influencer Irina Kro Eicke. Dit kapsel lijkt op dat van Mathilda maar heeft net iets andere proporties. Het laat zien hoe je met verschillende lengtes kunt spelen. Hier is de pony langer, tot zelfs over de ogen, zijn de oren deels bedekt en is het haar in de nek net iets korter.

Plukjes

Het derde kapsel van model Daria Zolotova (bij Giambattista Valli) is heel geschikt voor steil haar. Het is korter dan de krullenkapsels hierboven en ook de proporties zijn anders. Kenmerkend voor dit kapsel zijn de korte plukjespony die een groot deel van het voorhoofd vrijlaat, de oren die nagenoeg geheel vrij zijn en het haar in de nek dat langer is maar ook plukkerig is geknipt, als een matje.

Kort kapsel

Dit kapsel van model Pati Bogusz (bij Valentino) lijkt ietwat op het vorige kapsel maar ook hier zijn de details net wat anders. Ook dit kapsel is geschikt voor steil haar maar het is minder in plukken en meer in lange lagen geknipt. Het haar aan de voorkant is hier superkort terwijl het haar bij de oren langer is en deels voor en achter de oren is gestyled. Het haar in de nek is hier beduidend korter.

Zoals je ziet, is het steeds een kwestie van proporties en min of meer lagen. Kies dat kapsel dat jij het meest aanspreekt en laat het verder aan je kapper over!

