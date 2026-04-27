Laagjeskapsels 2026: ghost layers en de mooiste soorten laagjes uitgelegd

Haar hack 2026: gelaagde kapsels zijn dé trend van het moment. Foto Charlotte Mesman

Een grote haartrend van 2026 is: laagjeskapsels. Deze techniek kan op alle haarlengtes worden toegepast – van kort haar tot halflang en lang haar – en haartypes worden toegepast. Het maakt je haar minder zwaar waardoor het er volumineuzer uit ziet, mooier valt en meer beweging krijgt.

Er zijn verschillende kniptechnieken als het op laagjes aankomt. Bespreek met je kapper welke het beste bij jouw haar en wensen past. Vraag jezelf ook af wat je met laagjes wilt bereiken. Wil je meer volume? Wil je zichtbare lagen voor een speels effect? Of kies je liever voor onzichtbare laagjes die je haar gezonder en glanzender laten lijken… zonder dat iemand ziet dat je geknipt bent? In dat geval zijn ghost layers een slimme optie. Het is een van de meest geliefde haarhacks van dit moment.

Maar ghost layers zijn niet de enige trend. In de haartrends van 2026 komen we allerlei soorten laagjes tegen: van zwoele face framing lokken tot volumineuze lagen voor lang haar en luchtige coupes voor kortere kapsels.

Waarom laagjes dé trend van 2026 zijn

Na jaren van strakke bobkapsels op één lengte en blunt cuts willen we kapsels die beweeglijk zijn en als een wolk om ons hoofd dansen. Het is een normale reactie op de strak gestylede kapsels van de afgelopen seizoenen.

Het verbaasde ons dan ook niet dat de focus op de catwalks en tijdens de modeweken van 2026 een verschuiving van de focus naar natuurlijke texturen liet zien. Haar hoeft niet meer perfect in model te zitten. Juist een kapsel dat soepel valt, volume heeft en er nonchalant uitziet – alsof je net uit bed komt en je haar zit toevallig precies goed -, past bij de huidige beautytrend.

Gelaagde kapsels sluiten daar perfect op aan. Ze geven je haar direct meer dynamiek zonder dat je een compleet andere coupe nodig hebt of de schaar drastisch in je haar hoeft. Je behoudt lengte, maar krijgt wel meer body en vorm.

De populariteit van laagjes komt ook doordat ze eigenlijk voor iedereen geschikt zijn. Waar sommige trends alleen mooi staan bij één haartype, kunnen laagjes juist aangepast worden aan jouw haarstructuur. Daarom is het zo’n geliefde trend.

Wat doen laagjes eigenlijk met je haar?

Laagjes zorgen ervoor dat je haar minder zwaar valt. Door strategisch verschillende lengtes in je coupe te verwerken, ontstaat er beweging.

Het resultaat:

meer volume bij de wortels

een luchtiger effect

zachtere lijnen rond je gezicht

meer textuur

een kapsel dat makkelijker in model valt

Bij dik haar kunnen laagjes je haar lichter maken, waardoor je coupe minder massief oogt. Bij fijn haar creëren laagjes juist een vollere uitstraling.

Ghost layers en andere populairste laagjeskapsels van 2026

Dit zijn de belangrijkste trends die wij in de laagjeskapsels voor 2026 zien:

1. Ghost layers

Een luchtige bob met natuurlijke beweging. Een voorbeeld van invisible layers of zachte layering. Het haar oogt vol zonder dat de lagen heel zichtbaar zijn. Foto Charlotte Mesman

Ghost layers zijn misschien wel de meest geraffineerde vorm van laagjes. Hierbij worden de lagen aan de binnenkant van het haar geknipt, waardoor je aan de buitenkant nauwelijks verschil ziet. Het effect is wel direct zichtbaar: meer volume, meer beweging en een glanzender uitstraling.

Deze techniek is ideaal als je haar vaak zwaar of futloos oogt, maar je geen zichtbare laagjes wilt. Ghost layers zijn vooral populair bij lang haar en halflange kapsels.

2. Face framing layers

Lang haar met face framing layers. Dit werkt vooral goed bij een rond gezicht. Foto Charlotte Mesman

Face framing laagjes zijn lagen rond het gezicht. Deze techniek zorgt ervoor dat je gezichtsvorm beter uitkomt en je kapsel direct zachter oogt. Het is een populaire keuze voor wie geen volledige laagjescoupe wil, maar wel meer vorm rond het gezicht. Het fijne is dat je niet op lengte hoeft in te boeten.

Face framing werkt goed bij:

lang haar

curtain bangs

middellange kapsels

steil en golvend haar

3. De butterfly cut

De butterfly cut is nog steeds een heel geliefd laagjeskapsel. Het is een specifieke vorm van face framing die de afgelopen seizoenen zijn opmars maakte. Kenmerkend zijn de korte, gevleugelde lagen rond het gezicht die als vlindervleugels naar buiten vallen, terwijl het haar naar onder toe langer en zwaarder wordt. Dit zorgt voor veel beweging, volume en een speelse, romantische uitstraling.

Deze cut is vooral geliefd omdat hij volume geeft bij fijn haar en tegelijk lengte behoudt. Hij is moderner en zachter dan de shag van voorgaande jaren en past prachtig bij zowel halflang als lang haar.

4. Lange laagjes voor volume

Lange laagjes blijven een klassieker. Hierbij worden geleidelijke verschillen in lengte toegevoegd zonder dat het kapsel korter lijkt. Vooral bij lang haar zorgen deze lagen voor:

meer beweging

minder zwaar vallend haar

een vollere uitstraling

meer definitie in golven

Deze techniek is ideaal als je lengte wilt behouden, maar je kapsel wat levendiger wilt maken.

5. Shaggy layers

Shaggy layers maken je kapsel meteen fashion-forward. Foto Charlotte Mesman

Wie houdt van een nonchalante uitstraling, kan kiezen voor shaggy layers. Deze look geeft je haar een stoer, messy effect met zichtbare textuur. Denk aan zachte rock-‘n-roll vibes met veel beweging.

Shaggy laagjes passen vooral goed bij:

haar met natuurlijke slag

natuurlijk volume

medium lengte

een effortless look

Ben je benieuwd naar de shag kapsels van het moment, dan kun je daarover meer vinden in ons artikel over de moderne shag.

6. Layered bob

Een layered bob of lichte shaggy bob. De lagen zijn hier zichtbaarder en geven een edgy, modieuze uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Ook korte kapsels krijgen in 2026 meer laagjes. Een layered bob oogt luchtiger dan een klassieke blunt bob. Door lagen toe te voegen ontstaat er meer beweging, waardoor het kapsel minder zwaar en stijf oogt. Dit werkt vooral goed bij fijn haar dat snel plat valt.

Voor welk haartype werken laagjes?

Een van de grootste voordelen van laagjes is dat bijna iedereen ze kan dragen.

Fijn haar

Bij fijn haar zorgen laagjes voor meer volume en body. Vooral interne lagen of onzichtbare lagen geven een voller effect.

Dik haar

Bij dik haar halen laagjes gewicht weg. Hierdoor valt het haar luchtiger en minder zwaar.

Krullend haar

Laagjes geven krullen meer definitie. Ze voorkomen dat het haar een driehoekige vorm krijgt.

Steil haar

Steil haar krijgt meer beweging en krijgt meer volume.

Hoe vraag je laagjes bij de kapper?

Veel mensen vragen simpelweg om “laagjes”, maar dat is vaak te algemeen.

Beter is om vooraf na te denken over het effect dat je wilt.

Gebruik bijvoorbeeld één van deze omschrijvingen:

“Ik wil laagjes voor meer volume.”

“Ik wil lange lagen zodat mijn haar luchtiger valt.”

“Ik wil face framing rond mijn gezicht.”

“Ik wil ghost layers zodat mijn haar voller oogt zonder zichtbare lagen.”

Neem eventueel foto’s mee zodat je kapper direct begrijpt welke stijl je bedoelt.

Stylingtips: zo haal je meer uit laagjes

Laagjes werken het mooist wanneer je haar natuurlijk kan bewegen.

1. Gebruik een lichte mousse

Breng mousse aan bij de wortels voor extra volume.

2. Föhn ondersteboven

Dit geeft direct meer lift.

3. Gebruik een ronde borstel

Voor zachte beweging rond je gezicht.

4. Werk af met textuurspray

Een textuurspray laat laagjes beter zichtbaar worden.

5. Laat je haar vaker aan de lucht drogen

Veel laagjes vallen juist mooier wanneer je haar natuurlijk opdroogt.

Klaar voor een frisse coupe?

Laagjes zijn misschien wel de makkelijkste manier om je haar een upgrade te geven zonder drastisch te veranderen.

Of je nu kiest voor ghost layers, face framing lokken of een layered bob: met laagjes krijgt je haar direct meer vorm, luchtigheid en volume.

En precies daarom zijn gelaagde kapsels dé haarhack van 2026.

FAQ’s over laagjes en gezichtsvormen