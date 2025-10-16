Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Iets voor jou?

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 was goed voor een heleboel inspiratie. Dit seizoen was het debuut van Jonathan Anderson voor Dior een absoluut hoogtepunt. Naast de haute couture stijl en verfijnde details op de catwalk werd onze aandacht getrokken door de korte kapsels van sommige modellen. We lichten drie totaal verschillende korte looks voor je uit. Of je je haar nu een drastische korte twist wil meegeven of je op zoek bent naar een vernieuwde, scherpe look van je reeds korte kapsel, deze iconische hair looks zijn fris, stylish en edgy. Ontdek welk van deze drie korte kapsels het beste bij jou past, en wat je hoeft te weten voordat je ermee aan de haal gaat.

1. Nonchalante krullen: de perfecte mix van speelsheid en cool

Het eerste korte kapsel waarover we je meer willen vertellen, is dat van Noor Khan (Noor heeft een Zweedse moeder en haar vader komt uit Pakistan). Kenmerkend voor dit kapsel zijn – natuurlijk – de krullen. Het lengteverloop van dit kapsel is heel geleidelijk. Van voren is het haar in een lange krullende pony geknipt en achter in de nek is het haar langer. Deze haarsnit voegt volume én beweging toe, met een losjes gedefinieerde structuur die zowel casual als chic oogt. De krullen zijn gefixeerd met een glanzende finish voor een gezonde, stralende look. Ga je voor deze look, verzorg je haar dan goed. Krullen zijn alleen mooi als het mooie krullen zijn!

Tip: gebruik een lichte mousse of curl-enhancer om de krullen te definiëren zonder ze te verzwaren. Dit kapsel is perfect voor iedereen die van nature slag of krullen heeft en houdt van een speelse en jeugdig dynamische uitstraling. Dit kapsel past geweldig bij stoere en edgy streetstyle looks.

2. Soepel vallende lob: de ultieme combinatie van elegantie en gemak

Dit kapsel van model Famke van Hasselt is een bob die net boven de schouders valt. Ook hier is er sprake van een zacht lengteverloop. Het haar is bovendien in lange lagen geknipt met in de nek wat speelse beweging. De middenscheiding en het zachte volume creëren een vrouwelijk silhouet dat tijdloos en stijlvol is.

Tip: deze lob vraagt om een goede föhnbeurt met een ronde borstel voor die lichte krul aan de punten. Ideaal voor vrouwen die een verfijnde, maar moeiteloze look willen, en die houden van een kapsel dat zowel zakelijk als casual werkt.

3. Statement shag met pony: rock ‘n’ roll ontmoet haute couture

De derde look – van het Franse model Ambre Roumeau – is een korte shag-cut met een volle pony die het gezicht omlijst. Deze stijl heeft een retro mood met een moderne twist en is perfect om een sterke persoonlijkheid te onderstrepen. De gewilde slordige styling en het matte effect maken het kapsel extra stoer.

Tip: werk deze look af met een matte pasta of wax voor extra textuur en grip. Dit is de keuze voor vrouwen die durven te experimenteren en een edgy, uitgesproken haarstijl willen met een couture-uitstraling.

Deze drie korte kapsels, rechtstreeks van de catwalk van Dior, vormen een frisse en inspirerende blik op de haartrends voor 2026. Wat jouw stijl ook is, deze looks bewijzen dat kort haar allesbehalve saai is — het is een statement, een attitude, en bovenal een manier om te schitteren.

