Hoge laarzen zijn dé trend! Dit zijn de grootste laarzen trends voor winter 2025

Hoge laarzen zijn dé trend! Dit zijn de grootste laarzen trends voor winter 2025

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look!

Met deze betaalbare accessoires geef je je modelook een instant update. Grijze sokken bij Etro. Photo courtesy of Etro

Met deze betaalbare accessoires geef je je modelook een instant update

Make-up trends voor winter 2025. Make-up look met mascara. Photo courtesy of Chloé

Make-up trends voor winter 2025: vrijheid, blijheid! Mascara, of ook niet!

Trendystyle.net | Beauty, make-up en kapsels | Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Iets voor jou?

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Iets voor jou?

Op zoek naar een nieuw kort kapsel? Laat je inspireren door deze korte kapsels, rechtstreeks van de catwalk van Dior voor zomer 2026.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 was goed voor een heleboel inspiratie. Dit seizoen was het debuut van Jonathan Anderson voor Dior een absoluut hoogtepunt. Naast de haute couture stijl en verfijnde details op de catwalk werd onze aandacht getrokken door de korte kapsels van sommige modellen. We lichten drie totaal verschillende korte looks voor je uit. Of je je haar nu een drastische korte twist wil meegeven of je op zoek bent naar een vernieuwde, scherpe look van je reeds korte kapsel, deze iconische hair looks zijn fris, stylish en edgy. Ontdek welk van deze drie korte kapsels het beste bij jou past, en wat je hoeft te weten voordat je ermee aan de haal gaat.

1. Nonchalante krullen: de perfecte mix van speelsheid en cool

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Het eerste korte kapsel waarover we je meer willen vertellen, is dat van Noor Khan (Noor heeft een Zweedse moeder en haar vader komt uit Pakistan). Kenmerkend voor dit kapsel zijn – natuurlijk – de krullen. Het lengteverloop van dit kapsel is heel geleidelijk. Van voren is het haar in een lange krullende pony geknipt en achter in de nek is het haar langer. Deze haarsnit voegt volume én beweging toe, met een losjes gedefinieerde structuur die zowel casual als chic oogt. De krullen zijn gefixeerd met een glanzende finish voor een gezonde, stralende look. Ga je voor deze look, verzorg je haar dan goed. Krullen zijn alleen mooi als het mooie krullen zijn!

Tip: gebruik een lichte mousse of curl-enhancer om de krullen te definiëren zonder ze te verzwaren. Dit kapsel is perfect voor iedereen die van nature slag of krullen heeft en  houdt van een speelse en jeugdig dynamische uitstraling. Dit kapsel past geweldig bij stoere en edgy streetstyle looks.

2. Soepel vallende lob: de ultieme combinatie van elegantie en gemak

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel van model Famke van Hasselt is een bob die net boven de schouders valt. Ook hier is er sprake van een zacht lengteverloop. Het haar is bovendien in lange lagen geknipt met in de nek wat speelse beweging. De middenscheiding en het zachte volume creëren een vrouwelijk silhouet dat tijdloos en stijlvol is.

Tip: deze lob vraagt om een goede föhnbeurt met een ronde borstel voor die lichte krul aan de punten. Ideaal voor vrouwen die een verfijnde, maar moeiteloze look willen, en die houden van een kapsel dat zowel zakelijk als casual werkt.

3. Statement shag met pony: rock ‘n’ roll ontmoet haute couture

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

De derde look – van het Franse model Ambre Roumeau – is een korte shag-cut met een volle pony die het gezicht omlijst. Deze stijl heeft een retro mood met een moderne twist en is perfect om een sterke persoonlijkheid te onderstrepen. De gewilde slordige styling en het matte effect maken het kapsel extra stoer.

Tip: werk deze look af met een matte pasta of wax voor extra textuur en grip. Dit is de keuze voor vrouwen die durven te experimenteren en een edgy, uitgesproken haarstijl willen met een couture-uitstraling.

Deze drie korte kapsels, rechtstreeks van de catwalk van Dior, vormen een frisse en inspirerende blik op de haartrends voor 2026. Wat jouw stijl ook is, deze looks bewijzen dat kort haar allesbehalve saai is — het is een statement, een attitude, en bovenal een manier om te schitteren.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Foto Charlotte Mesman

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren. Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner

Make-up trend voor herfst winter 2025: witte eyeliner

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com