9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen

Sommige trends komen van de catwalk, sommige trends zie je vooral op straat. Deze microtrends spotten we tijdens de Paris Fashion Week.

Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman

Er zijn modetrends die van de catwalks komen en die internationaal doorbreken. Er zijn ook microtrends die vooral in bepaalde kringen opbloeien, of trends die internationaal zijn maar in bepaalde omgevingen gewoon meer aanslaan. Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen september/oktober 2025 (nog maar een paar weken geleden) vielen mij deze – ik noem ze – microtrends op:

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen

1. Bruine mocassins in plaats van zwart

Ken je die chunky loafers (van Prada) van een tijdje geleden nog? Je droeg ze standaard in het zwart. Op dit moment maken ze plaats voor elegantere mocassins en dan niet in het zwart, maar vooral in het bruin (glad leer of suède).

2. Asymmetrische slipdress over je broek

Een andere modetrend die we vooral in Parijs (en ook tijdens de Copenhagen Fashion Week) tegenkomen, is de asymmetrische slipdress met kanten zoom die steevast over een broek wordt gedragen met daarop een kortere top/trui.

3. Hoge laarzen, ook deze het liefst bruin

Hoge laarzen zijn een internationale modetrend die we volop overal gaan zien, maar in Parijs kwamen we ze vaak in het bruin tegen. Ook bruine outfits zijn in de Franse modestad hot.

4. Asymmetrische laarzen

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman

Een trend die ik tot nu toe nog nergens anders heb gezien, is die van de asymmetrische laarzen, of beter gezegd: laarzen die je op een asymmetrische manier draagt, namelijk door een broekspijp over een laars te dragen en de andere erin.

5. Salomon sneakers

Een andere populaire microtrend die ik in de modekringen op dit moment veel spot, is: Salomon sneakers uit de XT-serie. Met name de Salomon XT-4 zijn een groot modetrend-succes.

6. Tabischoenen

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman

Schoenen blijven nu eenmaal een belangrijk onderdeel van je outfit en het is dan ook op dit gebied dat we veel microtrends spotten. Eentje die eigenlijk al jaren in de modewereld meedoet, is de tabi-schoen van Maison Margiela, met zijn gesplitste (grote) teen, geïnspireerd op de traditionele Japanse sokken. In de modewereld hebben Tabis nog steeds een sterke positie als statement pieces binnen de niche van high fashion. Ook modellen kiezen er graag voor.

7. Bag charms

Bag charms, een trend die uit Azië, vooral Korea, is komen overwaaien, sierden deze Fashion Week ook de tassen van de fashionista’s. Deze decoratieve hangers, vaak emoji-achtige poppetjes, geven je tas een speelse en persoonlijke touch. Er zijn allerlei populaire figuren en merken in te ontdekken. Duik er maar eens in. Er zal een wereld voor je opengaan.

8. Lange trench coats

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman

In het Parijse straatbeeld wemelde het van de lange trench coats in klassieke kleuren. Veel modellen hebben interessante en vernieuwende snitten en details.

9. Zonnebrillen met zwar(t)e monturen en gekleurde glazen

9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman
9 Microtrends die we tijdens de Paris Fashion Week steeds tegenkwamen. Foto Charlotte Mesman

De langgerekte cat eye zonnebrillen (met een ovale vorm) zijn op hun retour; donkere shades en grote, zwar(te) monturen, met donkere of gekleurde glazen zijn op dit moment de lieveling van het modepubliek.

