Lang haar op de catwalks van zomer 2026: imperfecte waves en wet looks. Photo courtesy of Dries Van Noten

Los, beweeglijk en bewust een tikje onaf: op de internationale catwalks voor lente zomer 2026 staat lang haar volop in de schijnwerpers. Een van dé haartrends voor komende zomer is imperfectie. Denk aan losse waves, haar dat niet ‘af’ hoeft te zijn met wet look details die de kapsels een moderne vibe geven. Niet strak of glad, maar nonchalant met een doordachte twist. Van Parijs tot Milaan laten modehuizen zien dat ‘gecontroleerde slordigheid’ het nieuwe chic is. We lichten drie catwalk kapsels uit.

Dries Van Noten: doordachte nonchalance en micropony’s

Bij Dries Van Noten draaide het in de nieuwe zomercollectie voor lente zomer 2026 om vrijheid, optimisme en een sterke verbondenheid met de natuur. Die sfeer was duidelijk terug te zien in de kapsels op de catwalk, die perfect aansloten bij een bredere Parijse (macro)trend: relaxed haar, dat tegelijkertijd bewust is gestyled.

De modellen droegen variaties op de klassieke French twist, een gedraaide knot die allesbehalve streng oogde. Bij sommige modellen was al het haar (slordig) naar achteren gebracht, terwijl bij anderen de voorste lokken los rond het gezicht hingen, met een licht beach-achtige finish. Ook uit de French twist ontsnapten stoute lokken. Bij een enkele model hing het lange haar los over de rug. In de kapsels waren her en der kleine microvlechtjes verwerkt.

Wat deze kapsels echt onderscheidde van andere catwalk looks, waren de mini- en micropony’s. Deze pony’s zagen eruit alsof ze ter plekke, bijna impulsief, waren geknipt: ongelijk, een tikje DIY en juist daardoor heel eigentijds. De totale hair look deed denken aan haar dat snel en slordig is vastgebonden na een duik in zee: ongekunsteld, praktisch en zelfverzekerd. Geen uitgesproken wet look en ook niet echt ‘beachy’, maar een spannende mix van slordigheid en precisie, met de micropony als strak tegenwicht.

Niet voor niets werd deze ‘chill updo’ met micropony wel beschouwd als een van de opvallendste hair looks van het zomerseizoen 2026.

Etro: festivalhaar met versierde haarnetjes

Lang haar op de catwalks van zomer 2026: imperfecte waves en wet looks. Photo courtesy of Etro

In Milaan liet Etro zien hoe lang haar kan bewegen en leven. De hair looks op de catwalk voor lente zomer 2026 waren uitgesproken bohémien, met een losse slag die deed denken aan uitgehaalde vlechten: vlechten die eerst in nat haar zijn gezet, zijn (op)gedroogd en daarna weer losgemaakt. Deze textuur paste perfect bij de uitbundige collectie vol kleur, franjes en prints, geïnspireerd op carnaval, Zuid-Italiaanse muziek en pure expressie.

Lang haar op de catwalks van zomer 2026: imperfecte waves en wet looks. Photo courtesy of Etro

Bij sommige modellen was het haar bedekt met een grofmazig haarnetje, rijk versierd met gekleurde kraaltjes, die de de boho-chique uitstraling versterkten. Andere modellen droegen grote hoeden, waar de lange, beweeglijke lokken speels onder vandaan kwamen.

Het haar was bewust niet perfect: natuurlijk, zorgeloos en vol textuur, zodat het prachtig meebewoog met de flamboyante kleding. Een moderne, vrije interpretatie van festivalhaar, maar dan verfijnd voor de catwalk.

Hermès: gecontroleerde vrijheid met wet look accenten

Lang haar op de catwalks van zomer 2026: imperfecte waves en wet looks. Photo courtesy of Hermès

Ook bij Hermès stond lang, los en beweeglijk haar centraal. De modecollectie voor lente zomer 2026, geïnspireerd op de ruige vrijheid van de Camargue in Zuid-Frankrijk, vroeg om kapsels die tegelijkertijd natuurlijk en elegant waren. Dat resulteerde in losse slag en lengtes die vrij konden bewegen.

Hoewel het haar op het eerste gezicht natuurlijk oogde, was duidelijk dat er zorgvuldig met stylingproducten was gewerkt. Vooral aan de voorkant kreeg het haar een lichte wet look finish. Het haar was vanaf één kant naar achteren gebracht, zonder een harde of strakke scheiding. Dit gaf de look een lichte asymmetrie en een moderne, ontspannen uitstraling.

Bij andere modellen, vooral die met halflang en kort haar, was het haar strak naar achteren gebracht, met ook hier een wet look finish.

Accessoires ontbraken volledig; alle aandacht ging naar textuur, glans en beweging. Het kapsel versterkte het beeld van een zelfverzekerde vrouw die moeiteloos schakelt tussen kracht en sensualiteit – precies zoals Hermès dat voor ogen heeft.

Conclusie

Of het nu gaat om micropony’s, bohémien haarnetjes of wet look accenten: lang haar op de catwalks voor zomer 2026 draait om vrijheid en imperfectie. Je haar mag ‘leven’, bewegen en zelfs een beetje rommelig zijn, zolang het maar bewust is gedaan. Een trend die uitnodigt om los te laten — en juist daarin (jouw) stijl te vinden.

