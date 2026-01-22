Ben jij klaar voor de nieuwe mode voor lente zomer 2026? We hebben een overzicht voor je van de ‘uit’ en ‘in’ modetrends voor het komende seizoen.

Deze modetrends kun je in 2026 verwachten. Wat is uit? En wat is in? Photo courtesy of Prada

Aan het begin van een nieuw modeseizoen zijn we natuurlijk allemaal razend benieuwd wat de modetrends gaan doen. Zoals altijd maken die nooit een totale omslag, maar is een voortborduren op de trends van de afgelopen seizoenen. Mode wordt niet elke keer opnieuw uitgevonden, maar het is een glijdende schaal. Dat geldt ook voor de modetrends voor lente zomer 2026.

Van de catwalks naar de straat

De modecollecties op de catwalks voor lente zomer 2026 leggen de basis. Tijdens het seizoen merken we dan dat sommige trends worden uitvergroot terwijl andere trends met moeite hun weg naar het grote publiek vinden. Een voorbeeld daarvan is de slim fit spijkerbroek die we nu een tijdje lang op de catwalks tegenkomen, maar die we nog niet echt in het straatbeeld zien. Maar misschien gaat dat deze zomer gebeuren!

Ook zijn er trends die zo uitgesproken zijn dat het wel ‘eendagsvliegen’ moeten zijn. En ook daar kun je soms bedrogen mee uitkomen. Denk maar eens aan de extreme ballonvormen van de afgelopen seizoenen. Wij hadden gedacht die voor lente zomer 2026 niet meer terug te zien. En toch… spotten we ze op meerdere catwalks.

De modetrends voor lente zomer 2026

Het is dus lang niet altijd gemakkelijk inschatten wat de mode voor het komende seizoen gaat doen. Wij hebben al een aftrap gegeven met ons ABC van de mode voor lente zomer 2026 en zijn verder druk bezig met het in kaart brengen van nieuwe trends. Maar ook van de trends die we – volgens ons – achter ons gaan laten. We stelden een lijstje van uit en in op. Het is geen wet – draag vooral waar je je goed in voelt – maar wel een handige gids bij je aankopen in de uitverkoop en in de eerste voorjaarscollecties.

De mood voor 2026

Voordat we overgaan op onze uit/in lijst, eerst nog even iets over de algemene mood in de mode voor 2026. Die ligt in de lijn van de quiet luxury trend in de zin dat we de voorkeur blijven geven aan klassieke kledingstukken en accessoires waar we jarenlang plezier van kunnen hebben. Maar tegelijkertijd krijgen die klassiekers een meer uitgesproken karakter en mag je ze personaliseren. Het is allemaal nog steeds chic, smaakvol en luxe, maar het mag ook iets méér zijn: stoer of krachtig. Denk aan power shoulders en architectonische vormen. Diezelfde trend zie je ook in de kleuren. Naast klassieke en sobere kleuren gaan we ook felle kleuren met karakter zien. We slingeren heen en weer tussen minimalisme en maximalisme, waarbij het minimalisme zo sterk is doorgetrokken dat het modern wordt.

Uit en in de mode

Uit: normcore zonder persoonlijke twist

In: minimalisme of maximalisme

Uit: cottagecore

In: librarian core

Uit: de jaren ‘70 (uitzonderingen daargelaten)

In: de jaren ’80

Uit: boho chic

In: office wear met een vrouwelijke twist

Uit: vluchtige microtrends en fast fashion

In: duurzame trends

Deze modetrends kun je in 2026 verwachten. Wat is uit? En wat is in? Photo courtesy of Max Mara

Uit: zwierige maxirokken

In: kuitlange kokerrokken

Uit: baggy broeken

In: slank gesneden broeken met een nette twist

Uit: spijkerbroeken met een vintage look

In: donkere spijkerbroeken

Uit: sandalen met brede banden over de voet

In: teenslippers (ook met hak)

Deze modetrends kun je in 2026 verwachten. Wat is uit? En wat is in? Photo courtesy of Alberta Ferretti

Uit: ballerinaschoenen met strikjes, zoetsappige details en felle kleuren of pastels

In: minimalistische gladleren of suède ballerina’s zonder details in gedekte kleuren

Uit: microtassen met details

In: minimalistische grote tassen

Uit: fijne, gelaagde kettingen

In: chunky kettingen met grote, opvallende bedels

Uit: boxersneakers (ze hebben het nooit echt gemaakt)

In: hoge laarzen

Uit: cropped t-shirts

In: korte (leren) tops, beha’s in zicht, chique microtops

Uit: ballonvormen (ook al zien we ze nog wel)

In: asymmetrische jurken en rokken

Deze modetrends kun je in 2026 verwachten. Wat is uit? En wat is in? Photo courtesy of Acne Studios

Uit: cut out jurken

In: kanten jurken

Uit: hoge tailles

In: middelhoge tailles en een voorzichtige comeback van lage tailles

Deze modetrends kun je in 2026 verwachten. Wat is uit? En wat is in? Photo courtesy of Fendi

Uit: pastels

In: gedekte kleuren en felle kleuren (felgeel, vuurrood, kobaltblauw)



Uit: mob wives

In: quiet luxury met een persoonlijke twist

