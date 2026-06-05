Ghost lashes zijn dé minimalistische beautytrend van 2026. Ontdek hoe je deze nieuwe no-mascara look met natuurlijke, gelifte wimpers creëert.

Ghost lashes: de no-mascara trend in 2026 die nét even anders is. Foto ADVERSUS

Er vindt een stille revolutie plaats in beautyland – en die begint verrassend genoeg bij mascara. De nieuwste make-uptrend van 2026 heet ghost lashes: een minimalistische look waarbij wimpers gelift, gekruld en gedefinieerd worden, maar er vrijwel “naakt” uitzien. Geen dikke lagen zwarte mascara, geen volumineuze waaiers, geen dramatische extensions. Juist het tegenovergestelde.

Wat begon op de catwalks van Dior, Burberry en Simone Rocha van lente zomer 2026 is inmiddels uitgegroeid tot dé beauty-esthetiek van het moment. Celebrities als Gigi Hadid, Hailey Bieber, Sofia Richie en FKA Twigs zijn al gespot met de trend – en TikTok staat inmiddels vol tutorials over hoe je de look zelf creëert.

Waarom ghost lashes aanslaan? Dit soort ‘onzichtbare’ wimpers geven je een frisse, open en moderne oogopslag zonder dat het lijkt alsof je make-up draagt.

Wat zijn ghost lashes precies?

Streetstyle na Dior SS26: model met licht gekrulde ghost lashes, natuurlijke huid en effortless beautylook bij de showlocatie. Foto Charlotte Mesman

Het idee achter ghost lashes is: je natuurlijke wimpers verbeteren zonder zichtbaar product toe te voegen. In plaats van zware zwarte mascara gebruik je alleen een wimperkruller en eventueel een transparante gel of heldere mascara om de krul in je wimpers te fixeren.

Het resultaat zit ergens tussen “geen make-up” en een volledig afgewerkte look in. Je ogen ogen wakker en gelift, maar niemand begrijpt precies wat je eraan gedaan hebt.

Make-up artists noemen het de ultieme your lashes but better-trend: clean en extreem modern.

Waarom ghost lashes ineens overal zijn

Model bij de Dior lente/zomer 2026-show met bijna onzichtbare wimpers en een frisse clean girl make-up look. Foto ADVERSUS

De opkomst van ghost lashes komt niet uit het niets. In de beautywereld zien we al verschillende jaren een tendens richting minimalistische make-up: minder contouring, minder zware foundations en minder zichtbare make-up. De focus ligt steeds meer op huidverzorging, natuurlijke texturen en effortless beauty.

Mascara was lange tijd de enige stap die vrijwel niemand oversloeg. Juist daarom voelt het weglaten ervan nu zo vernieuwend.

Op de internationale catwalks verschenen modellen met nauwelijks zichtbare wimpers, vaak gecombineerd met een glowy huid en zachte blush. Het effect is opvallend chic. Juist doordat er géén zware mascara zichtbaar is, wordt deze make-uplook editorial en luxe.

Tegelijkertijd groeit de aandacht voor wimperverzorging. Denk daarbij aan lash serums, lash lifts en natuurlijke wimperlooks.

Zo creëer je de ghost lashes look

Model off-duty met ghost lashes tijdens Paris Fashion Week na de Dior lente zomer 2026-show. Foto: Charlotte Mesman

1. Gebruik altijd een goede wimperkruller

Bij ghost lashes is een wimperkruller essentieel. Zonder lift kunnen blote wimpers er snel vlak of vermoeid uitzien.

Krul je wimpers eerst bij de aanzet en houd ongeveer tien seconden vast. Herhaal daarna halverwege de lengte voor een zachte, natuurlijke curve.

2. Gebruik transparante mascara of brow gel

Breng een klein beetje doorzichtige mascara of transparante brow gel aan om de krul vast te zetten. Dit geeft definitie en een lichte glans zonder zichtbare kleur.

Het doel is niet om volume toe te voegen, maar om de wimpers “gepolijst” te laten ogen.

3. Voeg eventueel definitie toe

Wie iets meer contrast wil, kan wat bruine mascara alleen bij de wimperaanzet aanbrengen. Niet doortrekken naar de puntjes – juist dat behoudt het ghost-effect.

Een andere populaire techniek onder make-up artists is shimmer tightlining: een dun lijntje glanzende eyeliner direct langs de bovenste wimperrand voor extra diepte zonder zware make-up.

Waarom ghost lashes verrassend flatterend zijn

Model off-duty na de Dior lente/zomer 2026-show met ghost lashes, glowy huid en minimalistische make-up in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Deze minimalistische trend werkt vooral goed bij mensen met van nature donkere wimpers, omdat de basisdefinitie al aanwezig is. Heb je lichte wimpers? Dan kan een lash tint helpen om je natuurlijke wimpers te accentueren en meer editorial te maken, maar nog steeds die natuurlijke look te behouden.

Want laten we eerlijk zijn, zware mascara kan je ogen juist kleiner of vermoeider laten lijken. Ghost lashes doen precies het tegenovergestelde: ze openen de blik zonder extra gewicht.

Het resultaat is fris, modern en moeiteloos – precies de esthetiek waar het in de make-up en beauty van 2026 om gaat.

Welke make-up past bij ghost lashes?

Ghost lashes werken het mooist in combinatie met een glowy make-uplook waarin een mooie huid centraal staat.

Denk aan:

een lichte skin tint of lichtglanzende foundation

creamy blush in warme tinten

barely-there highlighter

zachte wenkbrauwen

glossy nude lippen

Vermijd echter een zware smokey eye in combinatie met ghost lashes. Hoewel we op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 een opvallende terugkeer van dramatische oogmake-up zagen – inclusief intense smokey eyes, véél zwarte mascara en zelfs spider lashes – gaat het bij de ghost lashes trend om balans en een geraffineerde look. De kracht van deze look zit juist in de terughoudendheid.

Minimalistische make-up trends

Dat contrast zie je momenteel overal in de beautywereld: aan de ene kant een nieuwe generatie minimalistische make-up met glowy huid, nauwelijks zichtbare mascara en zachte texturen terwijl aan de andere kant de maximalistische glamourlook van de jaren 90 en 2000 opnieuw terrein wint op de catwalks.

Ghost lashes zitten ergens tussen no lashes en dramatisch opgemaakte wimpers in. In een beautylandschap waarin extreem en zichtbaar make-upgebruik opnieuw populair wordt, voelt het bijna rebels om mascara weg te laten, maar het is toch nét weer even anders dan totaal onopgemaakte wimpers. Net iets geraffineerder.

Wie ghost lashes wil combineren met meer statement make-up, kiest daarom beter voor één focuspunt. Een opvallende lipkleur werkt bijvoorbeeld veel beter dan een zware smokey eye. Denk aan glanzend rood, diepe bessentinten of een zachtroze kleur (zoals bij Dior) gecombineerd met een frisse huid en gelifte wimpers. Dat contrast zorgt ervoor dat de look editorial blijft in plaats van onafgemaakt.

Wil je meer contrast, dan werkt een opvallende lipkleur verrassend goed. Rode of berry lips gecombineerd met bijna onzichtbare wimpers geven een high-fashion effect dat momenteel veel op social media te zien is.

Wordt ghost lashes een grote beautytrend in 2026?

Omdat het een gewaagde look is en we gewend zijn onszelf met mascara te zien, zal ghost lashes waarschijnlijk een nichetrend blijven die vooral interessant is voor celebrities, modellen maar ook voor moderne vrouwen die durven te experimenteren.

Het is een moderne, ingetogen trend die goed past in het tijdsbeeld. Na jaren van extreme lash extensions, dikke mascara en full glam lijkt beauty eindelijk een rustigere richting op te gaan – en ghost lashes zijn daar misschien wel het duidelijkste bewijs van.

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