Mooie, volle wimpers? Wimper lifting (lash lamination) is dé trend. Deze beauty hack is minder ingrijpend dan wimper exentions en wint snel aan populariteit.

Waarom wimper lifting steeds populairder aan het worden is. Foto Charlotte Mesman

Onlangs – 19 februari om precies te zijn – was het National Lash Day, een dag waarop iedereen zijn of haar wimpers of fake lashes mag vieren, maar vooral een dag die in het teken staat van eigenliefde. Wat ze tegenwoordig allemaal niet verzinnen. Maar het is natuurlijk altijd een goed idee om jezelf eens extra te pamperen en te verzorgen. Daar hoort ook aandacht voor details als je wimpers bij.

Lange, volle wimpers wil iedereen. In de beautywereld wordt er hard aan gewerkt. Mascara is natuurlijk je eerste toevlucht. Lash extensions is vrij drastisch en vraagt veel onderhoud. Een minder ingrijpende behandeling met een natuurlijker resultaat is: wimper lifting, ook wel lamination genoemd. Deze methode wint tegenwoordig aan populariteit.

Covid heeft hier weer een handje in gehad. Liefhebbers van wimper extensions hebben tijdens de sluiting van beautysalons ervaren hoe vervelend het is als je ze niet kunt laten bijwerken (de gaten vallen er als het ware in), terwijl je met wimper lifting veel minder snel hoge nood krijgt. Verder speelt ook de no make-up selfie trend een rol: de make-up moet steeds natuurlijker ogen. En hier komt wimper lifting in beeld want hiermee krijg je een veel natuurlijker resultaat dan met wimper extensions.

Wimper lifting, of lamination (een behandeling die we al kennen van onze wenkbrauwen), krult je ooghaartjes dankzij een permanent, geeft ze volume en zorgt voor een sprekende blik. Deze methode is heel geschikt voor rechte, droge of dunne haartjes. Deze behandeling (en ook de Lash Botox behandeling waarover hieronder meer) is echter niet geschikt in geval van zwangerschap, overgevoelige ogen of dermatitis.

Wimper lifting was aanvankelijk vooral bedoeld als pauze tussen wimper extension sessies om de haartjes op adem te laten komen. Tegenwoordig wordt het gezien als een volledige behandeling met een uiterst natuurlijk resultaat. Het verschil met een wimperpermanent is dat je wimpers met een wimper lifting meer omhoog staan en meer volume krijgen.

De behandeling bestaat uit meerdere stappen die per schoonheidsspecialist of behandeling kunnen verschillen maar min of meer komt het op het volgende neer. De wimpers worden schoongemaakt, make-up resten worden verwijderd. Vervolgens worden de haartjes over een siliconenpad/staaf (ook wel ‘rod’ genoemd) gedrapeerd en met vloeistof eraan gekleefd. De bolling van dit staafje is bepalend voor de krulling die je wimpers gaan krijgen. Dan volgen behandelingen met permanent, lak of fixeergel en desgewenst wimperverf (dat laatste is een optional). En tenslotte krijgen je wimpers een keratinebehandeling om de haartjes te voeden.

Je kunt de behandeling nog aanvullen met Lash Botox. Dit is een diepvoedend masker met hyaluronzuur en vitaminen dat je wimpers een extra boost geeft. Sommige wimperspecialisten vermengen dit stofje met de wimperverf, anderen boosten je wimpers na afloop van de wimperlifting behandeling.

Na de wimperlifting mogen je wimpers 24 uur lang niet nat worden. Daarna kun je er alles mee doen en zijn ze waterproof.

Het resultaat verdwijnt met de natuurlijke groeicyclus van je wimpers. Daarom zou de behandeling voor een goed zichtbaar resultaat meerdere malen moeten worden herhaald. Dit is iets om mee te nemen in je kostenplaatje. Vervolgens is het een kwestie van bijhouden.

Het resultaat, aldus de experts, is uiteindelijk zo dat je geen mascara meer hoeft te gebruiken. Ga je voor wimperverf maak dan bewust een keuze voor de kleur. Dat kan zwart zijn maar evenzo goed donkerbruin of misschien zelfs een kleurtje.

TRENDYSTYLE