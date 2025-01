Eindelijk weer eens klassieke make-up voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Elie Saab voor lente zomer 2025 zagen we eindelijk weer eens een klassieke make-up look. Het was opvallend dat de ontwerper juist voor deze zomercollectie voor zo’n klassieke look had gekozen want de looks op de catwalk weken – anders dan de make-up – af van de supervrouwelijke en geraffineerde stijl die we van deze Libanese modeontwerper gewend zijn.

De modecollectie van Elie Saab

De modecollectie van Elie Saab voor lente zomer 2025 riep bij menigeen wat vraagtekens op. De ontwerper die bekend staat om zijn luxueuze avondjurken kwam met een collectie die is geïnspireerd door Afrika. Op de catwalk showden safari jassen, militaire jasjes, kaki broeken en geweven jurken in raffia in warme woestijnkleuren die naarmate de show vorderde, overgingen in bladgroen. Bladgroen verwerd tot avondjurken met weelderige geborduurde bloemen en bladeren, en hiermee waren we weer terug bij de ‘echte’ Elie Saab-stijl.

De make-up voor lente zomer 2025

Eindelijk weer eens klassieke make-up voor lente zomer 2025. Foto ADVERSUS

De make-up bij Elie Saab voor lente zomer 2025 was, we zeiden het al, klassiek. Het is een look die we al tijden niet meer bij de modeshows tegenkomen. De meeste make-up looks van vandaag de dag laten een bijna onopgemaakt gezicht zien met soms een sterk accent, zoals de gekleurde wimpers bij Dries van Noten, de glitter lip liner bij Miu Miu of de liner van zwarte pailletten bij Chanel.

Eindelijk weer eens klassieke make-up voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

De make-up look bij Elie straalt zachtheid en sensualiteit uit. Het meest opvallend is de zachtroze blush die zich over de wangen uitspreidt, alsof de meisjes het warm hebben (een hint naar de safari inspiratie misschien?). Ook de oogleden zijn zacht opgemaakt met roze, paarsrode en aardekleuren, iets wat we tegenwoordig niet vaak meer zien.

Roze blush voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Langs de wimpers zien we een zacht lijntje bruin oogpotlood en de wimpers zijn met zwarte mascara aangezet. De wenkbrauwen zijn mooi gekamd en lichtjes opgemaakt. Tot slot is de mond zachtroze opgemaakt en omlijnd met een licht lippotlood. De lippenstift is licht glanzend, zo op het oog een hydraterende formule.

Rozerode lippenstift voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Dit is een make-up look die je thuis gemakkelijk kunt nadoen. Het is geen vernieuwende look maar een klassieker die de laatste jaren in het vergeethoekje terecht is gekomen, maar die altijd nog heel mooi is, juist omdat je er mooier van wordt.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS