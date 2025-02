Haagplanten geven je tuin privacy en een groene uitstraling. Taxus baccata is ideaal voor een strakke haag; Hedera is perfect om schuttingen groen te maken.

Twee geliefde haagplanten: Taxus en Hedera. Wat past bij jouw tuin?

Het voorjaar is in aantocht. Tijd om met je tuin aan de slag te gaan. Een belangrijk aandachtspunt is de omheining of afscheiding die je privacy garandeert. Of het nu om een open ruimte gaat die ingevuld moet worden, of een bestaande schutting of muur, je wilt je afscheiding graag groen zien. Haagplanten zijn hier de uitkomst. Maar welke plant is geschikt voor jouw tuinafscheiding? We verdiepen ons vandaag in twee populaire keuzes: Taxus baccata voor hagen en Hedera voor het bedekken van schuttingen.

Taxus baccata

De Taxus baccata, ook bekend als de gewone Taxus of venijnboom (we vertellen je later waarom), is een groenblijvende plant die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van heggen maar ook heel mooi is als afzonderlijke decoratieve plant. De Taxus is geschikt voor zowel zonnige als schaduwrijke locaties en kan goed tegen vorst. Dit maakt de plant winterhard en heel geschikt voor ons land.

De plant groeit zo’n 20 tot 40 centimeter per jaar, wat op zich niet heel snel is, maar het voordeel is dat een heg van deze planten snel zichtdicht is. Dit maakt de Taxus ideaal voor hagen die windbeschutting en privacy moeten bieden.

In de lente produceert de Taxus kleine, onopvallende gele en groene bloemen en in de herfst sieren felrode bessen de takken met donkergroene naalden; een prachtige aanloop naar de Kerst. Iets wat je wel moet weten, is dat de plant giftig is, met name de zaden (vandaar de naam venijnboom). Als je kinderen of huisdieren hebt, is dus enige voorzichtig op z’n plaats.

Dankzij zijn dichte groei en groenblijvende karakter staat de Taxus baccata er het hele jaar mooi en groen bij. Heggen van Taxus baccata kunnen bovendien gemakkelijk in verschillende vormen worden gesnoeid. Je kunt er enorm strakke en formele hagen van maken, maar je kunt ze ook artistieke vormen meegeven. Zo zien we vaak taxusplanten die gesnoeid zijn in bollen of spiralen, als ultieme decoratie.

Verzorgingtips voor Taxus baccata

De Taxus baccata heeft enige zorg nodig om gezond en dicht te blijven. Zo moet de grond goed gedraineerd en voedzaam zijn, maar niet al te nat. In droge perioden moet je plant regelmatig water geven, want de Taxus kan niet goed tegen droogte. Vooral in de eerste jaren na aanplant is voldoende water heel belangrijk.

Verder snoei je de plant of heg twee keer per jaar, bij voorkeur in het voorjaar en in de late zomer of vroege herfst om de gewenste vorm en dichtheid te behouden. Dit helpt ook om de haag compact en netjes te houden. Zoals gezegd gedijt de plant op zowel zonnig als schaduwrijke plekjes, mits niet te donker. Je kunt dus bijna overal in je tuin planten.

Hedera

De Hedera, oftewel klimop, behoort tot de Araliaceae-familie en is een groenblijvende klimplant die bekend staat om zijn vermogen om snel te groeien en zich vast te hechten aan oppervlakken. Deze plant is ideaal voor het bedekken van schuttingen, muren of andere structuren en heeft een natuurlijke en informele uitstraling. Verder is het ook een ideale bodembedekker.

Het fijne aan de Hedera is dat hij snel groeit. De hechtwortels klampen zich vast aan diverse oppervlakken, zoals hout, beton of steen. Dit maakt deze plant perfect voor het snel groen maken van bestaande schuttingen of een muur die je liever niet wilt zien.

Net zoals de Taxus behoudt ook de Hedera zijn bladeren het hele jaar door zodat je ook hier constant tegen groen aankijkt, ook in de winter. Hedera kan effen groen zijn maar er zijn ook variëteiten met witte of gele patronen.

De Hedera gedijt goed in zowel zon als schaduw, hoewel de groeisnelheid in de zon hoger is. Het is een schaduwtolerante plant, wat ook deze plant geschikt maakt voor minder zonnige tuinplekken.

Verzorgingstips voor Hedera

De zorg voor de Hedera is relatief eenvoudig. Een luchtige, voedzame grond is ideaal. De Hedera doet het goed in verschillende grondsoorten, zolang deze niet te nat is.

Verder heeft de plant niet al teveel water nodig. De bovenste laag van de grond mag drogen tussen waterbeurten. Vermijd overbewatering om wortelrot te voorkomen.

Periodiek snoeien is aanbevolen om de groei te beheersen en de vorm mooi te behouden, vooral als het te snel groeit. Dit kan in het voorjaar en najaar worden gedaan. Tot slot nog dit: pas op met te direct zonlicht want dat kan de bladeren verbranden.

Kiezen tussen Taxus en Hedera

De keuze tussen Taxus baccata en Hedera hangt af van je tuinbehoeften en smaak.

Als je een haag wilt aanleggen die mooi strak en dicht is, en die je beschermt tegen nieuwsgierige blikken en wind, dan is de Taxus een goede keuze. Deze plant is ideaal voor tuinen waar een nette, strakke look gewenst is. De giftigheid is een aandachtspunt.

Hedera is optimaal voor het bedekken van bestaande schuttingen of muren, vooral als je een natuurlijke, informele uitstraling wilt. Het groeit snel en vereist weinig onderhoud. Eigenlijk hoef je Hedera alleen maar af en toe te snoeien om de vorm onder controle te houden. Het is perfect voor tuinen met schaduwrijke plekken en biedt een snelle oplossing voor het groen maken van structuren.