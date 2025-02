10x Belangrijke tassentrends voor lente en zomer 2025. Photo courtesy of Valentino

De tassentrends voor lente en zomer 2025 passen perfect bij de moods en modetrends voor het komende seizoen. Ze variëren van minimalistisch tot statement tassen, van gekleurd tot naturel, van klein tot groot, van dokterstassen tot stoffen tassen met versieringen. We vertellen je er meer over.

#1 East-west tassen

10x Belangrijke tassentrends voor lente en zomer 2025. Photo courtesy of Hermès

East-west tassen gaan het het komende seizoen helemaal maken. Voor wie het nog niet weet, dit zijn tassen die horizontale proporties hebben. Ze zijn laag en breed. Deze slanke ontwerpen zagen we de afgelopen seizoenen al bij bijvoorbeeld Alaïa waar deze langwerpige tas de toepasselijke naam Le Teckel meekreeg. Dit soort tassen hebben vaak lange hengels waardoor je ze gemakkelijk als schoudertas kunt dragen.

#2 Tassen met schakelkettingen

10x Belangrijke tassentrends voor lente en zomer 2025. Photo courtesy of Valentino

De tas met schakelketting is een klassieker en heeft een luxe uitstraling. We kennen ‘m van Chanel maar zagen ook een hele serie van dit soort tassen bij Valentino voorkomen. Opvallend is dat de kleur en textuur van de tassen hierbij vaak waren afgestemd op die van de look. Zo zagen we bij witkanten pantykousen en een poederroze veertjesjas een tas met schakelketting in slangenprint in dezelfde toonaarden en structuur. De tas wordt aan de ketting in de hand gedragen.

#3 Dokterstassen

Gestructureerde en ruime dokterstassen, die doen denken aan vintage tassen van dokters van weleer, zijn een perfecte keuze als je van ruime tassen houdt die tegen een stootje kunnen. Dit soort tassen zagen we bij Miu Miu in rechthoekige versies met gebogen randen in boterzacht leer. Hermès kwam met klassieke uitvoeringen. The Row omarmde deze trend ook met minimalistische, functionele ontwerpen.

#4 Suède tassen

Suède is terug in de mode. Suède jacks zie je op dit moment overal in het modebeeld opduiken. Maar ook suède tassen zijn terug. Neutrale tinten zijn populair maar ze zijn er ook in kleur. Een sprekend voorbeeld is de Loafer bag van JW Anderson, een suède tas met een voorkant die is geïnspireerd door de loafer schoen. Ook Stella McCartney en Miu Miu presenteerden suède tassen. Stella McCartney koos voor verschillende maar overwegend grote formaten in cognac kleur, met als ‘it’-bag de Stella Ryder met een gewelfde bovenlijn als een Cupido-boog. Die van Miu Miu waren ook in cognac, of klassiek groen, met hengels en een ‘paardenbit’ als sluiting.

#5 Seventies tassen met franjes

Met de boho-revival in de mode konden ook seventies tassen met franjes niet uitblijven. Deze tassen passen in de romantische trend die we in de modecollecties voor lente en zomer 2025 tegenkomen. Tory Burch showde een kobaltblauw tas met lange, tot de grond reikende franjes, terwijl Isabel Marant koos voor uitgesproken seventies tassen met franjes (franjes waren een leidraad in de hele collectie, veel items waren ermee versierd). Fendi koos trossen leren franjes die klassieke leren tassen in dezelfde kleur beweging meegeven.

#6 Glitter

10x Belangrijke tassentrends voor lente en zomer 2025. Photo courtesy of Fendi

Houd je ervan om te schitteren, dan zijn de tassen met glitter en strass vast iets voor jou. Bij Fendi zagen we een hele reeks zacht (stoffen) tassen met strass versieringen. Ook modehuizen als Louis Vuitton en Chanel waagden zich eraan.

#7 Oversized en slouchy silhouetten

Met de grote, gedurfde tassen – of het nu gestructureerde totes of zachte, slouchy ontwerpen zijn – maak je het komende seizoen een statement en doorbreek je de minimalistische trend die overigens nog steeds en vogue is. Deze kanjers van tassen weerspiegelen de nostalgie van begin jaren 2000 met een moderne twist. Zo blies Balenciaga zijn iconische City bag nieuw leven in, terwijl Bottega Veneta slouchy schoudertassen in het dieprood presenteerde.

#8 Bucket bags

Bucket bags maken ook deel uit van de tassentrends voor lente en zomer 2025. Prada kwam met klassieke bucket bags in leer, Michael Kors bood gestructureerde rieten varianten en Toteme presenteerde minimalistische leren buckets bags.

#9 Minimalistisch

10x Belangrijke tassentrends voor lente en zomer 2025. Photo courtesy of Tod’s

Statement tassen duiken het komende seizoen in allerlei gedaantes in het modebeeld op, maar dankzij de minimalistische stroming gaan we ook heel ogenschijnlijk eenvoudige en strakke exemplaren zonder tierlantijnen zien. Een voorbeeld daarvan waren de grafische tassen bij Tod’s. Om het allemaal zo strak mogelijk te houden, waren de outfits en tassen in dezelfde kleur.

#10 Kleurrijke en gestructureerde statements

Effen tassen domineren het komende seizoen maar daarnaast zagen we ook tassen in levendige tinten en pastels met unieke texturen en spannende prints. Neutrale kleuren zoals de klassieke leer en suède tinten werden afgewisseld door tassen kleuren als pistache en botergeel (Chanel), kersenrood (Hermès) en slangenprints (Valentino) die de aandacht trokken. Qua structuren kun je denken aan gewatteerde quilting ontwerpen.

