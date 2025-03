De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Fashionista’s hoeven we vast niet te vertellen dat het afgelopen week Milan Fashion Week was en dat morgen de Paris Fashion Week (4 maart 2025) van start gaat. Op de catwalk showen de nieuwe collecties voor herfst winter 2025 2026. Hoogtepunt van de Milan Fashion Week was de modeshow van het Italiaanse designersduo Dolce & Gabbana.

De showlocatie

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana showen al jarenlang in de ex-bioscoop Metropol uit de jaren ’40 aan de Viale Piave in Milaan. Voor het gebouw dat geheel gerenoveerd is, is een brede laan met bomen en tramrails. Elk keer als het maison showt, verzamelen zich duizenden Gen Z fans langs de tramrails die zicht hebben op de ex-bioscoop, in de hoop een glimp van de VIPs op te vangen. Je hoeft maar naar hun gejuich te luisteren om te weten dat er weer een beroemdheid is gearriveerd. Wij waren er steevast bij en fotografeerden VIPs en genodigden voor de show.

De modeshow van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2025 2026

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het zal Domenico (Dolce) en Stefano (Gabbana) niet ontgaan zijn dat hun shows een enorme toeloop van fashion addicts en fans veroorzaakten die zelfs het verkeer plat legden. Voor hun modeshow van afgelopen week kwamen ze dan ook met een geniale vondst. Ze showden niet alleen in de ex-bioscoop maar breidden de catwalk uit naar buiten zodat de duizenden fans ook van het spektakel konden meegenieten. Een unicum in de modewereld!

Op metalen stellages onder de nog bladloze platanen van de Viale Piave showden de topmodellen van het moment de allernieuwste wintercollectie. Maar dat niet alleen!

High end fashion met een streetstyle twist

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Met deze nieuwe collectie komen Dolce & Gabbana hun trouwe Gen Z fans nog verder tegemoet. Het modehuis dat bekend staat om zijn sensuele ‘Siciliaanse’ stijl, kwam met een supercoole en jonge collectie, helemaal in het emmertje van Gen Z.

Cool girls

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In het persbericht van Dolce & Gabbana valt alles te lezen over deze nieuwe wintercollectie. We zouden het niet beter kunnen verwoorden. Dit zijn de woorden van het maison:

COOL GIRLS: een meisje dat haar eigen persoonlijke stijl heeft, fris en jong, cool.

De focus ligt niet langer op het individuele item, maar op het geheel, de benadering van styling: de focus ligt op het creëren van de look en niet op het individuele item.

Het is een persoonlijke, spontane stijl: de garderobe van de topmodellen, van coole meiden, die naar believen en zo natuurlijk als ze willen verschillende items uit verschillende werelden mixen – jasjes en kledingstukken met een overdreven mannelijke pasvorm, maar ook lingerie en petticoats.

De basiselementen van het DNA van Dolce&Gabbana (lingerie, petticoats, cargo, leoprint, denim) zijn aanwezig, maar gepresenteerd in een eigentijds jasje.

Veel kledingstukken zijn geïnspireerd op de mannelijke garderobe, terwijl het toch een zeer sensuele collectie blijft.

Wat ons betreft…

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Wat ons betreft, zouden we zo in deze outfits weglopen! Supercool de hoge laarzen en de mix van stoere broeken met lingerie topjes. Parka’s en leren jacks over mini-jurkjes. Superhoge kousen in de boots. We hoeven je niets te vertellen. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS