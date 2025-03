Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen (ook verlovingsringen!)

Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week spotten we meerdere influencers en modellen met grote zilveren ringen. De trend wil dat je niet één maar meerdere ringen aan beide handen draagt.

Sieradentrend 2025

Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen. Bij Marine Serre. Foto ADVERSUS

More is more. In de sieradentrends voor 2025 zien we een verschuiving naar gedurfde accessoires. Verfijnde ringen komen we ook nog wel tegen maar in het algemeen wordt alles groter, opvallender en stoer. We gaan dit jaar met onze sieraden weer een statement maken.

Stoere ringen vestigen de aandacht op onze handen. De ringen die je kiest, de manier waarop je ze over je handen verdeelt, de manier waarop je ze combineert, al deze dingen zijn heel persoonlijk en uniek. Met stoere en gewaagde sieraden straal je zelfverzekerdheid uit en voeg je een extra twist aan je look toe.

Verlovingsringen

Deze trend komen we ook in de verlovingsringen tegen. Die worden groter, chunky, en mogen gezien worden. Zilver is in de sieradentrends weer volop terug. Voor een luxe uitvoering kun je aan witgoud denken.

Glad of met strass of briljantjes

Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Zoals je op onze streetstyle foto’s ziet, kun je kiezen voor verschillende stijlen. Bij Miu Miu zagen we smallere banden met briljantjes of strass. Bovendien was het zilver daar ook met goud gecombineerd. Dit soort ringen zorgen voor een chique uitstraling.

Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen. Model Sora Choi. Foto Charlotte Mesman

Maar we zagen ook grotere en gladde ringen en ringen die juist heel bewerkt waren maar op een grovere manier. Hiermee creëer je een stoer en modern effect. Helemaal opvallend waren de ringen bij Sacai die niet alleen aan de onderste kootjes werden gedragen maar ook aan de bovenste.

Looks creëren

Met de keuze van je ringen ben je er nog niet. Beslis aan welke vingers je ze wilt dragen. De ringvinger is een klassieker, ringen om je duim staat stoer en modern. Verdeel je ringen op een evenwichtige manier over je vingers.

Sieradentrend 2025: stoere zilveren ringen. Bij Sacai. Foto Charlotte Mesman

Omdat alle aandacht naar je handen gaat, moeten je nagels verzorgd zijn. Ook die kun je bij je look betrekken. Zie de nail art (kleine puntjes) in de look bij Sacai en de lange puntige nagels bij Marine Serre en de grijze nagellak in de streetstyle bij Miu Miu.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS