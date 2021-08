Beautytips. Zo zien jouw nagels er schitterend uit! 11x Stappen DIY manicure

Schitterende nagels, ook zonder nagellak. Het kan. De basis is een goede nagelverzorging en een vakkundig door jou uitgevoerde manicure.

Vakkundige DIY manicure in 11 stappen

Je kunt nog zulke mooie nagellakjes kopen, als je nagels niet goed verzorgd zijn, wordt het nooit wat. De gezondheid en verzorging van je nagels staan voorop. Vervolgens is ook het manicuren heel belangrijk. Zelfs zonder nagellak, of alleen met een transparant lakje, kunnen je nagels er al beeldig uitzien. Hieronder vind je de stappen voor een vakkundig uitgevoerde DIY manicure:

Doe lauwwarm water in een schaaltje en houd je vingertoppen er ongeveer 5 minuten in. Voor extra schone en blanke nagels voeg je baking soda (zuiveringszout) toe.

in een schaaltje en houd je vingertoppen er ongeveer 5 minuten in. Voor extra schone en blanke nagels voeg je baking soda (zuiveringszout) toe. Knip je nagels met een nagelclip .

. Vijl de hoekjes met een nagelvijl rond. Gebruik bij voorkeur een kwalitatief goede papieren vijl (liever geen metaal).

vijl (liever geen metaal). Druk met behulp van een manicure houtje je nagelriemen voorzichtig terug.

je voorzichtig terug. Verwijder de velletjes die los zijn gekomen met een bufferblok .

. Als je wilt, kun je je nagelriemen nog nalopen met een nagelriemtangetje . Knip nooit in je nagelriemen maar verwijder alleen de velletjes. Houd het tangetje parallel aan je nagelriemen en knip beetje bij beetje weg.

. Knip nooit in je nagelriemen maar verwijder alleen de velletjes. Houd het tangetje parallel aan je nagelriemen en knip beetje bij beetje weg. Ga nog een keer met het bufferblok over je nagels zodat het nagelbed helemaal schoon en glad is.

Verwen je handen met een (mechanische) scrub . Je kunt die ook zelf maken van olie en suiker.

. Je kunt die ook zelf maken van olie en suiker. Masseer nagelolie over je nagels en de nagelriemen.

over je nagels en de nagelriemen. Verwijder overtollige olie met miscellair water .

. Lak je nagels met een transparante lak.

Deze manicure is een perfecte basis voor gekleurde nagellak of nail art, maar ook op zich is deze ‘nude’ manicure al superchic en stijlvol.

TRENDYSTYLE