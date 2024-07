Een superchic en feestelijk bruiloft kapsel hoeft niet per se moeilijk of ingewikkeld te zijn. Dat bewijst influencer Leonie Hanne.

Bruid of bruiloft gast? Dit kapsel is eenvoudig en superchic. Foto Charlotte Mesman

De mooiste kapsels zijn nog altijd de klassiekers, al dan niet met een artistieke of speelse twist. Dat laat de Duitse influencer Leonie Hanne keer op keer zien. Zij draagt haar haar het liefst uit haar gezicht en zet het op allerlei manieren in haar nek vast. Zo ook op de foto’s op deze pagina.

Chic kapsel voor bruiden en bruiloft gasten

Het geheim van dit chique kapsel is: netjes werken. En dat kan iedereen. Heb je een bijzondere gelegenheid in het vooruitzicht, begin dan met haar wassen. Dep het voorzichtig droog en föhn het glad. Vaak wordt er gedacht dat je je haar, als je het vast draagt, niet geföhnd hoeft te worden, maar het is juist deze passage die het verschil maakt. Nog afgezien van het feit dat je je met schoon en fris geurend heel stukken beter (mooier, sensueler) voelt.

Trek nu met de punt van een kam een scherpe middenscheiding. Ook hier is het weer heel belangrijk dat je netjes werkt. Breng je haar aan weerszijden van je hoofd met een fijne kam naar achteren. Laat het haar achter je oren langs lopen, zodat je oren vrij zijn. Al deze details dragen bij aan een klassieke en verfijnde look.

Bind je haar in een lage staart in je nek samen. Draai de paardenstaart rond en maak er een rolletje van zoals op de foto te zien is. Bind het rolletje samen, behalve een lok. Die gebruik om je om het elastiekje te bedekken.

Als je haar lang genoeg is, kun je de haarpunten als een kwastje boven het elastiekje en de haarlok laten uitkomen. Dat geeft dit kapsel een grappige twist mee.

Niet alleen voor bruiloften

Nu heeft je look niet veel meer nodig. Een paar mooie oorbellen en een klassieke oogmake-up en klaar ben je. Om de show te stelen! Niet alleen op bruiloften maar ook op andere feesten of – waarom ook niet – gewoon overdag bij een casual outfit, als speels contrast.

