Geef je mode look een up-to-date twist mee met deze aparte kleurcombinaties. Zo gaan we deze zomer color blocken.

De color blocking mode trend voor zomer 2024 is verrassend (cool). Photo courtesy of Tod’s

Color blocking, het combineren van felle, contrasterende kleuren in één outfit, is opvallend genoeg bijzonder goed vertegenwoordigd in de mode voor zomer 2024. Al sinds jaren zweren de ontwerpers bij total looks, ton sur ton, ofwel: je van top tot teen in dezelfde kleur kleden. Dit patroon hebben de maisons voor zomer 2024 doorbroken door felle kleuraccenten, soms zelfs meer dan één, aan de looks toe te voegen.

De basis voor de color blocking mode trend voor zomer 2024 is meestal een ingetogen kleur. Denk hierbij aan neutrals, zachtblauw, zachtgrijs, poederkleuren. Die wordt dan gecombineerd met een kledingstuk of een mode accessoire in een felle kleur.

Opvallende voorbeelden van color blocking voor zomer 2024 kwamen we tegen op de catwalk van Tod’s in Milaan. Het Italiaanse merk wisselde monochrome looks in leverkleur, crème en zwart (met vaak contrasterende accessoires) af met looks in opvallende kleurcombinaties: zwart en wit met daarover hemelsblauw, bruin en oranje met daaronder felgele schoenen, olijfgroen met acid groen en zwarte accessoires en een basis look van beige en kaki met daarover een acid geelgroene trench. Allemaal ongewone maar mooie kleurcombinaties om je door te laten inspireren.

De color blocking mode trend voor zomer 2024 is verrassend (cool). Photo courtesy of Fendi

Ook Fendi speelde voor zomer 2024 met color blocking. Sommige kledingstukken waren op zich al een schoolvoorbeeld van deze trend. De jurken, vaak figure hugging, vertoonden grote grafische blokken in kleurcombinaties als chocoladebruin, grijsblauw, wit en oranje. Later in de show werden deze kleuren vervangen door grijs, crème en felgeel, opgefleurd door feloranje accessoires. Ook dit zijn kleurcombinaties om in gedachten te houden als je ’s morgens voor je kledingkast staat.

Zwart, wit, beige en rood bij Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

Ook Ferragamo combineerde neutrale (niet)kleuren als zwart en wit met beige en dan plotseling een felle tint als rood.

Elke keer weer is de truc van de color blocking mode trend voor zomer 2024 hetzelfde: basics of neutrals met één of twee felle tinten.

Bruin, zwart en rood bij Prada. Photo courtesy of Prada

Tot slot signaleren we je een look van Prada die de algemene regel die je hierboven vindt, bevestigt: ook hier twee neutrale kleuren – zwart en bruin – in combinatie met een felle tint koraalrood. Opvallend is dat de schoenen dan net weer even een andere (neutrale) kleur hebben.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen zomer 2024 mode look.

