Met deze Dioriviera collectie kan de zomer pas echt beginnen

Dioriviera Collectie voor zomer 2024. Photo courtesy of Dior

De zomer begint pas echt met de Dioriviera collectie. Die collectie schreeuwt strand, zon, zee! Maar ook Nice, Saint-Tropez, Deauville. Aan het begin van elke zomer verwent het Franse maison Dior ons met zomer-outfits waar iedereen blij van wordt.

Leidraad in de Dioriviera collectie voor zomer 2024 is de Toile de Jouy Soleil fantasie die we ton sur ton maar ook in pastels als aquamarijn, koraalroze en blauwzwart tegenkomen. Een andere fantasie is de micro pied de poule die terugkomt op de bh-top met volants en de broek met hoge taille.

Natuurlijk kon in deze collectie de marinière streep – zomerser kan het niet! – niet ontbreken. Ook dit streeppatroon komt in verschillende kleuren en siert onder meer linnen zomertruien met lange mouwen.

Er valt zoveel inspiratie uit deze collectie te halen. Wat dacht je van de klassieke witte broek met haltertop en gekleurde sneakers? Of van de setjes met shorts, korte tops en blouses die open worden gedragen?

Verder laat de collectie zien dat je deze zomer elke roklengte (voor jurken en rokken) kunt dragen: van mini tot macro maar ook tot halverwege de kuit in een jaren ’50 (Dior) stijl.

Kaftans zijn ook van de partij en nog altijd een heerlijk item om naar het strand te dragen. We zien ze hier in fantasie maar ook in opengewerkte knitwear met doorkijk-effect.

Qua accessoires signaleren we je de sjaaltjes die om het hoofd geknoopt zijn voor een ultrazomerse mood, de strooien zonnehoeden maar ook de smalle leren ceintuurs die in de taille van lange jurken maar ook broeken worden gedragen.

Bij deze strand mood horen natuurlijk sandalen, in deze collectie ook met ‘espadrille’-zolen, maar ook gekleurde sneakers en grote tassen – totes – waar je je badhanddoek in kwijt kunt.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen zon-zee-en-strand look voor zomer 2024.

