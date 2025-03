Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025 (en vind je het beste montuur voor jouw gezicht)

Tijdens de Paris Fashion Week letten we niet alleen op de modetrends maar ook op de brillentrends voor zomer 2025. Dit ontdekten we!

Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Ben jij bijziend en draag je graag een up-to-date bril op sterkte? Tijdens de Paris Fashion Week gaven wij onze (bijziende) ogen de kost en ontdekten we de allernieuwste brillentrends voor zomer 2025.

Brillentrends voor 2025 tijdens de Paris Fashion Week

Als we op streetstyle en de brilkeuze van de modemensen en modellen mogen afgaan, dan moeten we concluderen dat de monturen over het algemeen klassiek en wat kleiner zijn.

Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025. Masha Coopermann bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

De brillen die wij bij Miu Miu zagen, waren langgerekt, soms met ronde vormen, soms met wat hoekig. De monturen zelf kwamen in schildpad designs. Klassieker kan je bril op sterkte niet zijn!

Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025. Bril bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Bij Stella McCartney stuitten we op dezelfde langgerekte vorm. Hier was het montuur net iets stoerder en in het zwart uitgevoerd. Ook topmodel Mika Schneider presenteerde zich bij Sacai met een dergelijke bril terwijl supermodel Malgosia Bela bij Hermès een lichtgewicht goudkleurige bril met ‘pilotenmontuur’ droeg.

Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025. Mika Schneider bij Sacai. Foto Charlotte Mesman

Met andere woorden: je hoeft niet meer met een statement bril op de proppen te komen.

Tips voor het vinden van het juiste montuur voor jouw gezichtsvorm

Hoofdregel is: kies een montuur dat contrasteert met je gezichtsvorm en tegelijkertijd evenwicht en proportie behoudt.

We hebben ook een aantal vuistregels voor je om het juiste montuur voor jouw gezichtsvorm te vinden.

1. Rond gezicht

Kenmerken: zachte, gebogen lijnen met gelijke breedte en lengte; volle wangen en een ronde kin.

Beste monturen: vierkante of rechthoekige monturen. Deze hoekige vormen voegen definitie en contrast toe aan de zachte rondingen van je gezicht, waardoor het langer en slanker lijkt.

Vermijden: ronde monturen, die de rondheid van het gezicht kunnen versterken.Z

Voorbeeld: jouw gezicht leent zich goed voor meer uitgesproken monturen.

2. Ovaal gezicht

Kenmerken: evenwichtige proporties met een licht gebogen kaaklijn en voorhoofd; iets langer dan breed.

Beste monturen: bijna elke stijl werkt voor jou, maar monturen die net zo breed zijn als het breedste deel van het gezicht zijn ideaal. Je kunt kiezen uit ronde, vierkante of cat-eye vormen.

Vermijden: te grote of te kleine monturen, omdat ze de natuurlijke balans kunnen verstoren.

Voorbeeld: een klassiek piloten- of oversized montuur kan de symmetrie van het gezicht benadrukken.

3. Hoekig gezicht

Kenmerken: sterke kaaklijn, breed voorhoofd en gelijke breedte en lengte; hoekige gelaatstrekken.

Beste monturen: ronde of ovale monturen. Deze verzachten scherpe gelaatstrekken en doen je gezicht meer ovaal lijken.

Vermijden: vierkante of geometrische monturen.

Voorbeeld: dunne, ronde monturen kunnen een sterke kaaklijn zachter maken.

4. Hartvormig gezicht

Kenmerken: breder voorhoofd en jukbeenderen met een smalle, puntige kin.

Beste monturen: monturen die breder zijn aan de onderkant, zoals aviators of randloze stijlen. Deze trekken de aandacht naar beneden en brengen de smallere kin in balans.

Vermijden: zware monturen of monturen met versieringen bovenop, die het voorhoofd nog breder kunnen maken.

Voorbeeld: een slank pilotenmontuur met een lichte opwaartse curve aan de onderkant creëert harmonie.

5. Lang gezicht

Kenmerken: langer dan breed, met een rechte wanglijn en soms een langere neus.

Beste monturen: brede monturen zoals rechthoekige of vierkante vormen die breder zijn dan ze hoog zijn. Deze maken het gezicht korter en evenwichtiger.

Vermijden: smalle of kleine monturen, die het gezicht verder kunnen verlengen.

Voorbeeld: een breed, rechthoekig montuur met een lage brug kan de neus verkorten en breedte toevoegen.

Extra tips voor het kiezen van het juiste montuur

Dit zijn de brillentrends voor zomer 2025. Carla Ginola bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Montuurgrootte: monturen mogen niet breder zijn dan je gezicht. De bovenkant moet in lijn liggen met je wenkbrauwen en de onderkant mag niet op je wangen rusten.

Kleur en materiaal: lichte kleuren (bijv. pastelkleuren, metallic) en lichtgewicht materialen (bijv. titanium) verzachten sterke gelaatstrekken.

Donkere kleuren (bijv. zwart, schildpad) geven je gezicht definitie.

Persoonlijke stijl: hoewel de vorm van het gezicht belangrijk is, is je smaak ook belangrijk. Probeer verschillende stijlen om te vinden wat goed voelt en je persoonlijkheid weerspiegelt. Het kan ook helpen om iemand die je goed kent mee te nemen om je te adviseren.

Verhouding: stem de montuurgrootte af op de gezichtsgrootte – kleinere monturen voor kleine gezichten, grotere monturen voor grotere gezichten.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS