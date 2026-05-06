Van Acne Studios tot Celine: het coltruitje is terug als dé layering essential. Ontdek hoe je dit simpele item nu al stijlvol combineert.

IN HET KORT

Het coltruitje is terug als dé basis voor layering. Een simpel item dat je outfit direct meer diepte en stijl geeft — zonder dat je iets nieuws hoeft te kopen.

Het coltruitje is terug en ineens wil iedereen het weer dragen. Photo courtesy of Tod’s

Sommige trends zijn opvallend, andere sluipen bijna ongemerkt terug onze garderobe in. Dat is precies wat er nu gebeurt met het coltruitje. Op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 zagen we het overal terug – en dat is geen toeval. Het sluit naadloos aan op de layering trend die op dit moment het modebeeld bepaalt en die je overal terugziet binnen de modetrends voor herfst winter 2026 2027.

Van Acne Studios tot Tod’s en Celine: designers laten zien dat het coltruitje niet langer alleen praktisch is, maar juist een slimme stylingtool waarmee je direct meer diepte en contrast aan je outfit toevoegt.

En misschien nog belangrijker: dit is een trend die je nu al kunt dragen.

Waarom het coltruitje ineens overal opduikt

Layering is een van de grootste trends van 2026. Niet alleen vanwege comfort of warmte, maar omdat lagen een outfit rijker en geraffineerder maken. Een eenvoudige look krijgt meteen meer karakter wanneer je speelt met texturen, lengtes en silhouetten.

Het coltruitje past perfect binnen deze tendens. Het vormt een spannende laag onder blazers, jurken, knitwear of oversized overhemden en geeft je look direct iets extra’s – soms al door alleen een contrasterende kleur.

Waar het coltruitje vroeger vooral functioneel voelde, krijgt het nu een modernere rol: minder basic, meer bewust gestyled.

Acne Studios: minimalistisch maar spannend

Een strakke coltrui onder een ritsjasje, met focus op layering. Photo courtesy of Acne Studios

Bij Acne Studios verschijnt het coltruitje als een strakke onderlaag die silhouetten versterkt. Denk aan dunne coltruien onder creatieve blazers, soms zelfs gecombineerd met een blouse ertussen. Eronder een jaren ’50 rok volgens de allernieuwste rokkentrends en je hebt een supervrouwelijke, uitgesproken modelook.

De kracht zit in het spel met volume. Door een smalle coltrui te combineren met grotere vormen ontstaat contrast – iets wat direct luxe en modern oogt.

Het laat zien dat layering niet ingewikkeld hoeft te zijn. Eén extra laag kan een outfit meteen editorial laten aanvoelen.

Tod’s: quiet luxury met functionaliteit

Zachte coltrui met aangerimpelde hals, gecombineerd met luxe materialen voor een verfijnde, rustige uitstraling. Photo courtesy of Tod’s

Ook bij Tod’s zien we het coltruitje veel terug. Het wordt gedragen onder blouses (de witte blouse is duidelijk terug), leren jurken en geklede jassen.

Hier draait alles om luxueuze materialen, neutrale kleuren en comfortabele elegantie. De colletjes zijn vaak iets losser en licht aangerimpeld, waardoor ze de looks meer beweging geven.

De styling voelt tijdloos, maar tegelijk helemaal van nu – precies wat past bij een garderobe die langer meegaat dan één seizoen.

Het coltruitje sluit daarmee perfect aan bij de quiet luxury-esthetiek: eenvoudig, chic en moeiteloos.

Celine: het Franse stylinggeheim

Elegante look met een aansluitende coltrui onder een lange jas, gestyled in een ton-sur-ton kleurenpalet. Photo courtesy of Celine

Bij Celine is het coltruitje misschien wel het meest zichtbaar. De silhouetten zijn strakker, de styling eleganter en de combinaties verfijnd.

De coltruien worden gedragen onder mantels, lange jassen en blazers – zowel in de dames- als herencollecties.

Opvallend zijn de ton-sur-ton combinaties: een zwarte col onder een zwarte jas, een witte col onder een lichte look. Maar ook contrast wordt niet geschuwd, zoals een donkerrode col onder een paarse leren jas of een witte col onder een luipaardprint.

Het resultaat: looks die gelaagder, doordachter en visueel rijker aanvoelen.

Waarom dit misschien de slimste aankoop van het seizoen is

Niet iedere trend vraagt om een grote investering – en dat is precies waar het coltruitje interessant wordt. Het is relatief betaalbaar en laat zich eindeloos combineren.

Je hoeft je garderobe niet compleet te vernieuwen om mee te doen aan de layering trend. Eén goed coltruitje kan bestaande outfits direct een update geven.

Draag het bijvoorbeeld onder:

een blazer voor een strak silhouet

een jurk voor een onverwachte laag

een oversized overhemd voor extra diepte

knitwear waarbij de col zichtbaar blijft

een leren jack voor contrast tussen zacht en stoer

Het geheim zit in de eenvoud – en in hoe je het combineert.

Het geheim zit in de styling

Een coltruitje werkt het best wanneer het voelt als een geïntegreerd onderdeel van je outfit, niet als een laag die je “er nog even onder draagt”.

Kies voor dunne stoffen die mooi aansluiten zonder te strak te zitten. Neutrale kleuren zoals zwart, crème, chocoladebruin, grijs of donkerblauw maken het makkelijk om te combineren. Maar een kleuraccent – zoals rood – kan juist een look extra kracht geven.

Ook textuur speelt een rol. Een fijne rib of zachte wolblend voegt direct meer diepte toe.

Waarom het coltruitje nu hotter is dan ooit

Mode beweegt steeds meer richting slimme basics die styling makkelijker maken. In plaats van opvallende statement pieces draait het vaker om items die je op meerdere manieren kunt dragen.

Het coltruitje past perfect binnen die tendens. Het is eenvoudig, betaalbaar en nauwelijks trendgevoelig – en juist daardoor verrassend modern.

Waar sommige trends vluchtig aanvoelen, is dit een item dat je jarenlang kunt blijven dragen.

En precies daarom voelt de comeback van het coltruitje zo logisch: het maakt outfits interessanter, zonder dat je daar veel voor hoeft te doen.

En misschien nog wel het beste: je hoeft niet te wachten op herfst/winter 2026-2027 om ermee te beginnen.