De curtain bangs van 2026 zijn zacht, edgy en makkelijk. Het dé manier om met minimale inspanning een maximaal stijlstatement te maken.

Curtain bangs: dit is misschien wel de beste haartrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

Als één haartrend het gevoel van 2026 perfect samenvat, dan zijn het wel curtain bangs – ofwel de geliefde gordijntjespony. In een seizoen waarin alles draait om zachte lijnen, natuurlijke texturen en effortless luxury, is deze pony uitgegroeid tot dé favoriet in salons én op straat. Geen strakke lijnen of harde contrasten, maar beweging, luchtigheid en speelse lokken rond je gezicht. Denk je erover om je hair look te updaten, dan is de gordijntjespony een fantastische optie. Lees: een minimale knipbeurt met een maximaal impact.

De curtain bangs van 2026: zachter dan ooit

De gordijntjespony van dit seizoen is een verfijnde evolutie van eerdere varianten. Waar we voorheen zwaardere of meer uitgesproken versies zagen, draait het in 2026 om luchtige varianten die gepersonaliseerd zijn. Denk aan een medium-lange pony die net de wenkbrauwen raakt, met zachte, wispy uiteinden die vloeiend overlopen in de lengtes aan de zijkant van je hoofd. De scheiding is meestal in het midden (of licht off-center), waardoor het haar als een gordijn openvalt rond je gezicht.

Deze hyper-customized benadering betekent dat geen twee curtain bangs hetzelfde zijn: de lengte, dikte en textuur worden volledig afgestemd op jouw gezichtsvorm en haartype. Het resultaat? Een look die natuurlijk is, maar toch doordacht is.

Voor wie is deze pony geschikt?

Curtain bangs flatteren vrijwel elke gezichtsvorm:

Ronde gezichten krijgen meer lengte en definitie

Ovale en hartvormige gezichten worden mooi in balans gebracht

Hoekige gezichten met scherpe gelaatstrekken worden zachter

Ook qua haarstructuur zijn ze vergevingsgezind: steil, golvend of licht krullend haar – het werkt allemaal. Juist omdat de pony mooi uitgroeit en niet strak geknipt is, wordt hij vaak gezien als de meest onderhoudsvriendelijke pony die er is. Perfect dus voor wie wil experimenteren zonder grote commitment.

De ultieme “effortless” look

Tijdens de Paris Fashion Week liet de Italiaanse beauty influencer Mary Cavallo zien hoe je curtain bangs met een nonchalante updo kunt combineren. Wij fotografeerden haar bij Dior.

Gevlochten hoge knot met gordijntjespony. Foto Charlotte Mesman

Mary’s kapsel is een schoolvoorbeeld van balans: een losse, hoge knot die strak genoeg is om elegantie uit te stralen. De knot is gemaakt van een hoge vlecht ineengedraaide vlecht en is vastgezet met een speld in zicht. Er steken wat losse haarpunten uit voor een nonchalante twist.

Maar de echte blikvanger is Mary’s pony. Die omlijst het gezicht op een zachte manier en trekt direct de aandacht naar haar ogen. De pony is gelaagd geknipt, zoals dat karakteristiek is voor een gordijntjespony. In het midden is de pony korter en naar de zijkanten toe wordt die snel aanmerkelijk langer. De pony is niet al te zwaar of dik, waardoor het haar beweeglijk blijft en de pony in het midden openvalt. Het voorhoofd is daardoor maar bedekt, waardoor de pony er niet zwaar uitziet.

Wat deze look zo sterk maakt, is het contrast: de strakke opsteekkapsel achteraan tegenover de luchtige zachtheid vooraan. Het geeft een romantische, toegankelijke uitstraling met een vleugje Franse nonchalance.

Waarom dit kapsel werkt

De kracht van Mary’s curtain bangs zit in de gelaagde snit. De lange lagen rond het gezicht verzachten de gelaatstrekken, geven een jeugdige frisheid en creëren een natuurlijke flow tussen pony en lengtes. Tegelijk blijft het geheel praktisch: dit is een kapsel dat er chic uitziet zonder dat het veel styling vereist.

Tips geïnspireerd door Mary Cavallo

Wil je zelf thuis een gordijntjespony knippen, laat je dan leiden door Mary’s aanpak:

Knip je pony altijd langer dan je denkt: de pony wordt korter zodra hij opdroogt en gestyled wordt

Onthoud: knip je pony korter in het midden en langer naar de zijkanten toe voor dat typische “gordijn-effect” (maak er een soort driehoek van)

Houd het luchtig: vermijd zware, rechte lijnen en kies voor textuur

Style met beweging: föhn het haar licht naar buiten of laat het natuurlijk opdrogen voor een effortless look

Omarm imperfectie: een beetje nonchalance maakt de pony juist modern

Kortom: de curtain bangs van 2026 zijn zacht, edgy en verrassend makkelijk. Het dé manier om met minimale inspanning een maximaal stijlstatement te maken.

