Het nieuwe jaar met een trendy hair look beginnen? Denk dan eens aan een lange pony. Het is dé haartrend van 2026. En supercool!

De lange pony: dé haartrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

De lange pony is een tijdloze favoriet. Tijdens de Fashion Weeks voor lente zomer 2026 zagen we deze haarstijl opnieuw overal opduiken: in het modepubliek, op de front row en op de catwalk van grote internationale modehuizen. Het is dé haartrend van 2026. En dat is logisch. Deze trend benadrukt individualiteit en biedt je een snelle manier om je kapsel te vernieuwen zonder radicale veranderingen (ondergetekende heeft er gisteren eentje laten knippen!). Het is een trendy look voor elke dag maar net zo geschikt voor speciale gelegenheden.

Een signatuur met mysterie

Jacqui Hooper met pony. Foto Charlotte Mesman

Wat deze pony zo bijzonder maakt, is de lengte die net langs of over de wenkbrauwen valt – ook wel ‘brow grazing’ genoemd. Bangs geven je hair look een moderne, mysterieuze twist, zonder je gezicht te bedekken. Modellen als Jacqui Hooper hebben deze stijl tot hun handelsmerk gemaakt, en dat is begrijpelijk: deze pony is ideaal voor een verfijnde uitstraling. In de modewereld wordt hij vaak gecombineerd met laagjes in het haar voor extra beweging, of juist met een strakke bob voor contrast.

Iconen uit het verleden

De lange pony: dé haartrend van 2026. Zo Parisienne. Foto Charlotte Mesman

De lange pony heeft een rijke geschiedenis die teruggaat naar iconische figuren. In de jaren ’70 werd hij beroemd door Jane Birkin, die hem combineerde met lange, nonchalante lokken voor een op en top Franse uitstraling. Haar pony viel vaak licht in haar ogen, wat een bohémien vibe gaf die perfect paste bij de vrije geest van die tijd.

In de jaren ’90 kwam Kate Moss met een rebelse, iets rommelige versie ervan – denk aan een pony die slordig over het voorhoofd hing, gecombineerd met een grunge-achtige kledingstijl. Die mix van nonchalant en stoer zien we nu weer op de catwalks terugkeren, maar met een hedendaagse update: meer textuur en (nog) minder perfectie.

Andere inspiratiebronnen zijn mode-iconen zoals Alexa Chung in de jaren 2000, die de pony een indie-rock randje gaf, of hedendaagse sterren als Zendaya, die hem draagt met een moderne, veelzijdige twist.

Hoe kies je de juiste versie?

Een lange pony ook voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Deze trend is toegankelijk voor iedereen, mits je hem aanpast aan je gezicht en haartype. Hieronder volgen enkele praktische tips om de perfecte lange pony te vinden:

Voor een smal gezicht: kies een bredere pony om je gezicht in balans te brengen. Dit creëert breedte en voorkomt dat het gezicht te lang lijkt.

Voor een breder gezicht: ga voor een smallere, meer gecentreerde pony. Dit heeft een verlengend effect en maakt de lijnen van het gezicht eleganter.

Lengte aanpassen: een pony die net over de wenkbrauwen valt, geeft een speels en modern gevoel. Voor meer mysterie laat je hem langer groeien, tot op je wimpers of misschien wel over je ogen (niet gemakkelijk in het dragen!), wat een intrigerende schaduw creëert.

Vol of niet: bij dik haar past een volle pony voor een sterk statement. Heb je fijn haar? Kies dan een luchtigere, uitgedunde versie voor een natuurlijk resultaat.

Textuur en styling: respecteer je haartype – krullend haar vraagt om een pony met laagjes voor beweging, terwijl steil haar beter werkt met een rechte snit voor een strakke look.

Met deze aanpassingen wordt de pony niet alleen flatterend, maar ook persoonlijk en uniek.

Waarom nu proberen?

e lange pony: dé haartrend van 2026. Foto Charlotte Mesman

Het grootste voordeel: een lange pony groeit snel uit, dus het risico is klein. Als hij toch niet bevalt, ben je er zo vanaf – vaak binnen een paar weken kun je hem al opzij laten vallen of bijknippen. Precies dat maakt 2026 het ideale moment om met deze moderne haartrend te experimenteren. Bovendien is hij gemakkelijk te onderhouden: een lichte spray voor textuur of een snelle borstel erdoor is vaak al voldoende. Of je nu kiest voor een professionele knipbeurt of het zelf probeert, de lange pony biedt een frisse start voor het nieuwe jaar, geïnspireerd door de catwalks maar aangepast aan jouw stijl. Met minimale styling en maximale impact is de lange pony een laagdrempelige manier je look een instant moderne twist mee te geven.

