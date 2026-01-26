Ken jij de grootste haartrends voor 2026? Of je nu voor kort haar, een boblijn of lange lokken gaat, je hebt keuze te over!

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Topmodel-glam. Foto Charlotte Mesman

Kort kapsel of lang haar? Blunt bob of shag? Bixie of topmodel-glam? De haartrends voor 2026 zijn vol verrassingen. Je kunt kiezen voor scherpe coupes of nonchalante beweging en volume. Uitgangspunt is je haartype. Het gaat er nog steeds om de natuurlijke textuur van jouw haar zo mooi mogelijk te laten uitkomen. We zetten de grootste haartrends voor 2026 voor je op een rijtje.

1. Buzz cut

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Buzz cut. Foto Charlotte Mesman

Hoewel we dit kapsel niet vaak bij dames tegenkomen, zijn er toch nog altijd stoere meiden die zich er wel aan wagen. Dit kapsel – dat wel ‘rattenkopje’ wordt genoemd – is gemillimeterd. Het is een altijd-goed kapsel, wash and go. Je hoeft er ’s morgens niets aan te doen. Enige onderhoud dat je eraan hebt, is het om de 4 tot 6 weken laten bijknippen. Het is vooral geschikt voor regelmatige gezichtsvormen.

2. Bixie cut

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Bixie cut. Foto Charlotte Mesman

Meer nog dan de pixie, is de bixie cut in 2026 trending. Het is een mix van een bobkapsel en een pixie, met een vintage twist. De bixie is korter dan een bobkapsel, maar langer dan een echte pixie. De lengte valt meestal tot op de oren of iets eronder. Bovenop het hoofd is het kapsel langer, zodat het haar het gezicht mooi omlijst. Afhankelijk van je smaak, kun je voor kortere of langere lagen kiezen. Het kapsel op onze foto’s is weinig gelaagd en oogt daardoor extra vrouwelijk.

3. Blunt bob

De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto ADVERSUS

De blunt bob is bot afgeknipt. Deze rechte boblijn staat bekend om zijn scherpe lijnen. Kenmerkend is dat het haar op één lengte is geknipt en geheel zonder lagen is. De onderste rand is bot en recht afgesneden (blunt). De lengte varieert van kinlengte tot net boven de schouders (lob). Dit is een minimalistisch kapsel dat zelfvertrouwen en elegantie uitstraalt. Niet voor niets koos Lily Collins voor het vijfde seizoen van Emily in Paris (Rome) voor deze hair look!

4. Blunt bob met pony

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Blunt bob met pony. Foto Charlotte Mesman

Als je wilt, kun je de blunt bob combineren met een rechte pony (ook wel blunt bangs of straight fringe genoemd) voor een extra moderne en grafische look. De pony valt meestal tot op de wenkbrauwen of net erboven en is net zo bot afgesneden als de rest van het kapsel. Dit kapsel accentueert de kaaklijn en ogen en werkt perfect voor steil haar.

5. Butterfly bob (soft bob)

Het coolste kapsel van 2026: de butterfly cut, nu ook als butterfly bob! Foto ADVERSUS

Een topper in de haartrends voor 2026 is de butterfly bob. Het is een speelse en gelaagde variant van de klassieke bob. Het combineert de korte lengte met zachte lagen vanaf de jukbeenderen of iets lager, rond het gezicht. Deze kortere voorste lagen, die vaak naar buiten worden gestyled, lijken op vlindervleugels, vandaar de naam.

De butterfly cut zien we overigens in 2026 ook nog steeds voor lang haar. Ook hier wordt het haar rond het gezicht gelaagd geknipt waardoor het beweging en volume krijgt, terwijl de lengte onderaan lang blijft (vaak tot op de schouders of zelfs tot ver op de rug). Hierdoor lijkt het alsof je van voren een kort en vol kapsel hebt, terwijl je je lengte behoudt.

6. Shag

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Shag. Foto Charlotte Mesman

De shag is een iconisch kapsel met een relaxte rock-‘n-roll vibe uit de jaren ’70. Het duikt steeds weer in de haartrends op en dat is geen wonder want het is een supercool kapsel. Het kenmerkt zich door veel choppy en ongelijke lagen door het hele haar. Bovenop het hoofd zijn de lagen kort voor en naar de haarpunten toe worden ze geleidelijk langer. Het shag kapsel van 2026 is echter minder gelaagd en wild dan dat van zo’n vijf jaar geleden, toen ook de dramatische wolf cuts met uitgesproken mullets in de mode waren. De wolf cut mag trouwens nog steeds maar ook die is dit jaar minder heftig.

7. Riviera bob

Kapseltrends voor 2026. Riviera bob. Foto Charlotte Mesman

De Riviera bob is een chique bob geïnspireerd op de Franse en Italiaanse Rivièra-stijl. Deze bob valt meestal net onder de kin tot aan de schouders, heeft zachte lijnen en een natuurlijke beweging. In tegenstelling tot de strakke blunt bob heeft dit kapsel een windswept, lived-in textuur met een zomerse slag. De onderkant blijft enigszins bot, maar het geheel oogt luchtig en vol. Het resultaat is geraffineerde look die weinig onderhoud behoeft en mediterraan aanvoelt.

8. Beach waves

10 Haartrends voor 2026. Dit zijn de hotste kapsels. Beach waves. Foto Charlotte Mesman

Als je lang haar hebt, mag je in 2026 – behalve met wet looks (een andere huge trend voor 2026) – ook weer volop aan de slag met beach waves voor een nonchalante zomerse feeling. Ga voor losse en onregelmatige slag voor een natuurlijke textuur. Gebruik een zout- of textuurspray en droog je haar ondersteboven voor die perfecte matte strandvibe die de hele dag blijft zitten.

9. Lange pony

Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto Charlotte Mesman

De lange pony is een van de hotste haartrends van 2026. Deze pony valt tot aan of net over de wenkbrauwen valt (brow grazing) en voegt een moderne twist toe aan lang haar. De hair look is geïnspireerd op iconen als Jane Birkin en blijft in 2026 een topper. Het is bovendien een low-commitment haarstijl omdat de pony snel uitgroeit en weinig styling nodig heeft.

10. Glamour looks voor lang haar

Jaren ’80 glamour kapsel. Foto Charlotte Mesman

Last but not least signaleren we de terugkeer van perfecte en volumineuze blowouts in jaren ’80 stijl. Denk hierbij aan de looks van iconische topmodellen als Cindy Crawford en Claudia Schiffer. Na jaren van messy (beach) waves komt glossy en super gestyled lang haar weer terug. Deze haartrend gaat hand in hand met de comeback van de eighties in de mode. Naar verwachting gaan we dit jaar een revival meemaken van die ’80 glamour looks met ultra-glossy lange lokken die je gezicht op een luxe manier omlijsten. Haal je krulspelden maar weer tevoorschijn, en ga voor die onvergetelijke jaren ’80 topmodel-glam!

