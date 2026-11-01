Welke jeans past bij jouw figuur? Bekijk welke pasvorm je silhouet flatteert en waar je op moet letten bij taillehoogte, pijpwijdte en denim.

Van slim fit en skinny tot wide-leg en barrel jeans. Welke spijkerbroek past bij jouw figuur? Foto Charlotte Mesman

De perfecte jeans vinden is niet altijd eenvoudig. Het ene model zit heerlijk, maar doet weinig voor je silhouet. Een andere spijkerbroek staat prachtig op de foto, maar blijkt in de praktijk toch niet zo goed bij jouw figuur te passen. Dat heeft alles te maken met de pasvorm, de taillehoogte, de wijdte van de pijpen en de manier waarop denim om je lichaam valt.

Of je nu brede heupen, vollere bovenbenen, een rechte taille of juist lange, slanke benen hebt: er is altijd wel een jeansmodel dat mooi bij je past. Met deze gids helpen we je de juiste spijkerbroek te kiezen. We bekijken welke modellen verschillende figuren flatteren, waar je op moet letten bij het passen en welke details het verschil maken. Uiteindelijk moet de perfecte spijkerbroek een wow-effect hebben en je blij maken wanneer je hem aantrekt.

Welke jeans past bij jouw figuur?

Bij het kiezen van een jeans is het handig om eerst naar je lichaamsverhoudingen te kijken. Hoe verhouden je taille, heupen en benen zich tot elkaar? Waar valt een broek van nature mooi en waar ervaar je juist problemen met de pasvorm? Dat zijn nuttigere vragen dan je uitsluitend in een bepaald figuurtype proberen onder te brengen.

Hieronder vind je advies voor verschillende lichaamskenmerken. Zie het vooral als inspiratie: je hoeft je niet aan één model te houden. Ook je persoonlijke smaak en het draagcomfort tellen mee.

1. Brede heupen en vollere bovenbenen

Dark-wash wide-leg jeans (klassieke rechte wide-leg met ruimte vanaf de heup). Foto ADVERSUS

Bij bredere heupen en vollere bovenbenen draait alles om proportie. Rechte jeans, wide legs of licht uitlopende modellen brengen meer evenwicht in je silhouet dan extreem smalle pijpen. Een iets ruimere pijp kan helpen om meer balans in je silhouet te brengen.

Vooral bootcut jeans zijn interessant. Doordat de pijpen vanaf de knie iets uitlopen, ontstaat er meer balans tussen de heupen en de onderbenen. Wide-leg jeans kunnen eveneens mooi werken, zeker wanneer de taille goed aansluit en de broek vanaf de heupen soepel naar beneden valt.

Let bij het passen vooral op de ruimte rond je bovenbenen en heupen. Een broek die daar te strak zit, kan trekken bij de zakken en de sluiting, en daardoor juist de aandacht op je bovenbenen vestigen. Kies liever een model dat comfortabel aansluit zonder te knellen.

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2. Een buikje of een vollere taille

Heb je een vollere buik of weinig verschil tussen je taille en heupen, dan is de taillehoogte een belangrijk aandachtspunt. Een middelhoge of hoge taille kan prettig zijn, omdat de tailleband mooi aansluit en de broek voldoende steun geeft rond je middel.

Maar een hoge taille is niet automatisch voor iedereen de beste keuze. Een te hoge of te strakke tailleband kan juist ongemakkelijk zitten of insnijden. Kijk daarom goed naar de vorm van de tailleband en de ruimte die de jeans biedt wanneer je zit.

Stevige denim met een beetje stretch kan prettig zijn, omdat deze materialen meer ondersteuning bieden. Ook een rechte pijp of een licht uitlopend model kan een mooi geheel vormen.

3. Smalle heupen en weinig rondingen

Light-wash barrel jeans (ruime, ronde snit door de heup en dij, iets smaller naar de enkel). Foto Charlotte Mesman

Wil je wat meer vorm en volume creëren, kijk dan eens naar jeans met een ruimere pasvorm. Barrel jeans zijn bijvoorbeeld interessant vanwege hun karakteristieke vorm: de pijpen lopen vanaf de heupen wijder uit en versmallen richting de enkels. Heb je een slank figuur, dan kan een barrel jeans juist door de toelopende pijpen beter werken dan een heel wijde wide-leg jeans. Je voorkomt het effect van ‘erin verdrinken’.

Ook mom jeans en boyfriend jeans kunnen een wat rechter silhouet meer volume geven. Details zoals opvallende achterzakken, een lichte wassing of een subtiele used look kunnen eveneens meer nadruk leggen op de heupen.

Wil je juist een slankere, meer gestroomlijnde uitstraling, dan is een slim-fit jeans een goede optie.

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4. Een rechte lichaamsvorm

Bij een rechte lichaamsvorm zijn de taille en heupen relatief weinig geprononceerd en is er weinig verschil tussen de breedte van je schouders en heupen. Je kunt verschillende kanten op. Een jeans met een hoge taille benadrukt bijvoorbeeld het middel, terwijl je met een wide-leg of barrel jeans meer volume rond de benen creëert.

Ook een slim-fit of straight-leg model kan mooi staan. Het verschil zit vooral in de uitstraling die je zoekt: wil je een slank en rustig silhouet, of juist wat meer vorm en contrast? Een riem of een top die je in de broek draagt, kan de taille extra accentueren.

Heb je een (wespen)taille, dan mag je die gerust accentueren, ongeacht de rest van je figuur. High-waisted jeans werken hier bijna altijd mooi, zeker in combinatie met kortere tops, blazers of een blouse die nonchalant in de broek wordt gedragen.

5. Korte benen of een petite figuur

Ben je klein of heb je relatief korte benen, dan kan de verhouding tussen taille, bovenlijf en broekspijpen een groot verschil maken. Een jeans met een hogere taille laat je benen optisch langer lijken. Rechte of licht uitlopende pijpen versterken dat effect, zeker in combinatie met hakken of puntige schoenen.

Let ook op de lengte. Een broek die net op het breedste deel van je kuit eindigt, kan je benen optisch verkorten. Een lange pijp die mooi over je schoenen valt, creëert juist een doorlopende lijn.

Dat betekent niet dat je geen wijde jeans kunt dragen. Ook wide-leg modellen kunnen prachtig staan bij een petite figuur. Let er alleen op dat de broek niet zo veel volume heeft dat je erin verdwijnt.

6. Lange benen

Lange benen komen in vrijwel alle jeansmodellen mooi uit. Heb je lange benen en zoek je een broek die je proporties mooi in balans brengt, dan kun je gerust experimenteren met verschillende pijpwijdtes.

Bootcut en flared jeans benadrukken de lengte van je benen, terwijl wide-leg en extra lange jeans juist een nonchalante, modieuze uitstraling geven.

Een lange pijp die over je schoenen valt, kan bijzonder mooi zijn. Zorg wel dat de lengte past bij de schoenen die je eronder wilt dragen.

Welk jeansmodel kies je?

Drie sterke denim looks in één shot: links een donkerblauwe baggy/barrel jeans, in het midden een light-wash slim fit met high-waist en rechts en straight leg spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Naast je lichaamsverhoudingen is het belangrijk om te weten wat de verschillende jeansmodellen doen. De vorm van de pijpen bepaalt voor een groot deel de uitstraling van je outfit.

Straight-leg jeans: de veelzijdige klassieker

Een straight-leg jeans heeft rechte pijpen die van boven naar beneden ongeveer dezelfde breedte behouden. Het model is minder nauwsluitend dan een skinny jeans en minder wijd dan een wide-leg.

Het grote voordeel is de veelzijdigheid. Een straight-leg jeans kan zowel casual als gekleed worden gedragen en past bij veel verschillende lichaamsvormen.

Skinny jeans: nauwsluitend van taille tot enkel

De skinny jeans sluit nauw aan rond de heupen, bovenbenen, knieën en enkels. Het model volgt de natuurlijke lijn van je benen en heeft daardoor een heel andere uitstraling dan lossere jeansmodellen.

Skinny jeans kunnen mooi zijn bij slanke benen, maar ook vollere benen kunnen er goed in uitkomen. De juiste maat en voldoende bewegingsruimte zijn belangrijker dan het idee dat een bepaald figuurtype dit model wel of niet zou mogen dragen.

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Slim-fit jeans: slank zonder extreem strak

Een slim-fit jeans zit tussen skinny en straight in. De broek volgt de contouren van je benen, maar heeft doorgaans iets meer ruimte rond de kuiten en enkels.

Dit model is interessant als je een aansluitende jeans zoekt zonder het strakke effect van een skinny. Het is een goede middenweg voor wie een slanke, verzorgde uitstraling wil.

Bootcut jeans: subtiel uitlopend

Een bootcut jeans sluit meestal aan rond de heupen en bovenbenen en loopt vanaf de knie licht uit. De uitlopende pijpen zorgen voor een mooie balans en maken dit model bijzonder geschikt om met laarzen of schoenen met een hak te combineren.

Verwar bootcut niet met flared jeans. Bij een flare loopt de pijp doorgaans duidelijker en sterker uit.

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Flared jeans: uitgesproken uitlopende pijpen

Donkere flared jeans met karakteristieke wijd uitlopende pijpen. Foto Charlotte Mesman

Flared jeans hebben een duidelijke uitloop vanaf de knie. Het model verwijst naar de jaren zeventig en geeft je outfit een uitgesproken silhouet.

De lange, uitlopende pijpen kunnen de benen optisch verlengen, vooral wanneer de broek goed op de taille aansluit en de lengte klopt.

Wide-leg jeans: wijde pijpen

Oversized baggy wide-leg jeans (extreem los en vol, echte 90s/baggy vibe). Foto Charlotte Mesman

Wide-leg jeans hebben vanaf de heupen of bovenbenen ruimvallende pijpen. Ze geven een relaxte, vaak elegante uitstraling en zijn verkrijgbaar in allerlei varianten: van soepelvallend en licht tot stevig denim met veel volume.

Let bij dit model vooral op de taille en de lengte. Een goed aansluitende taille voorkomt dat de broek vormloos overkomt. De juiste pijplengte zorgt ervoor dat het volume mooi tot zijn recht komt.

Barrel jeans: rond en sculpturaal

Barrel jeans herken je aan de gebogen pijpen (barrel is het Engelse woord voor ‘ton’). Ze hebben meer volume rond de heupen en bovenbenen en lopen richting de enkels weer smaller toe.

Dit model geeft je silhouet een uitgesproken vorm. Het is vooral interessant als je van een wat meer bijzondere jeans houdt. Combineer de broek bijvoorbeeld met een aansluitende top of een kort jasje om de verhoudingen in balans te houden.

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Extra lange jeans of puddle jeans

Puddle jeans zijn extra lange jeans waarvan de pijpen ruim over de schoenen vallen en soms zelfs een beetje op de grond rusten. Het model geeft je outfit een nonchalante, ontspannen uitstraling.

De lengte is hier bepalend. Bij een petite figuur kan een overdreven lange of wijde pijp het silhouet overheersen. Bij langere vrouwen komt het extra volume juist vaak mooi tot zijn recht.

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Welke details maken het verschil bij het kiezen van een jeans?

Je hebt een model gevonden dat je aanspreekt, maar daarmee ben je er nog niet. Ook de taillehoogte, de stof, de kleur en de afwerking bepalen hoe een jeans zit.

De juiste taillehoogte

Jeans zijn verkrijgbaar met een lage, middelhoge en hoge taille.

Low-rise: valt laag op de heupen en geeft een ontspannen, vaak wat jaren negentig-geïnspireerde uitstraling.

valt laag op de heupen en geeft een ontspannen, vaak wat jaren negentig-geïnspireerde uitstraling. Mid-rise: valt rond de natuurlijke taille of iets daaronder en is voor veel vrouwen een comfortabele middenweg.

valt rond de natuurlijke taille of iets daaronder en is voor veel vrouwen een comfortabele middenweg. High-rise: valt hoger op de taille en kan het middel extra benadrukken.

Welke hoogte het mooist staat, hangt af van je lichaamsverhoudingen en persoonlijke voorkeur. Let vooral op waar de tailleband eindigt en of de broek prettig zit wanneer je beweegt en gaat zitten.

Stretch of stevige denim?

Denim zonder stretch heeft een stevigere structuur en kan na verloop van tijd soepeler worden. Jeans met elastaan bewegen gemakkelijker mee en kunnen daardoor comfortabeler zitten, vooral wanneer je wat strakker model draagt.

Er is geen universeel beste keuze. Een stevige denim kan mooi zijn voor een rechte of wijde jeans, terwijl een beetje stretch bij een slim-fit of skinny model vaak prettiger draagt.

De kleur en wassing

Ook de kleur beïnvloedt de uitstraling van je jeans. Donkerblauwe denim is in de regel wat gekleder en laat zich gemakkelijk combineren met blazers, blouses en nette schoenen.

Lichte wassingen hebben een meer casual karakter. Ze kunnen de aandacht wat sterker naar de benen trekken, zeker wanneer er slijtplekken of contrasten in de wassing zitten.

Vergeet ook witte jeans niet. Een witte spijkerbroek geeft een outfit een frisse uitstraling en is veel veelzijdiger dan je misschien denkt. Combineer hem bijvoorbeeld met een donkere trui, een blazer of warme herfstkleuren.

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De plaatsing van de achterzakken

Een detail dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, is de plaatsing van de achterzakken. Toch kunnen de grootte, vorm en positie ervan behoorlijk bepalend zijn voor de uitstraling van de achterkant van je jeans.

Kleine zakken die hoog op de billen zitten, kunnen deze optisch wat hoger laten lijken. Grote of ver uit elkaar geplaatste zakken geven een ander effect. Ook opvallende stiksels, kleppen en versieringen trekken de aandacht.

Kijk daarom bij het passen niet alleen naar de voorkant, maar ook naar de achterkant van de broek.

Zo weet je of je de juiste jeans hebt gevonden

Een jeans kan er op een hanger prachtig uitzien, maar pas in de paskamer merk je of het model echt bij je past. Let daarom op een paar praktische punten:

De tailleband: sluit goed aan zonder te knellen of open te staan aan de achterkant.

sluit goed aan zonder te knellen of open te staan aan de achterkant. De heupen: de stof trekt niet over de heupen en de zakken trekken niet open.

de stof trekt niet over de heupen en de zakken trekken niet open. De bovenbenen: je kunt gemakkelijk zitten, lopen en bukken.

je kunt gemakkelijk zitten, lopen en bukken. Het kruis: De stof zit comfortabel, zonder te trekken of storende plooien te vormen.

De stof zit comfortabel, zonder te trekken of storende plooien te vormen. De lengte: de pijpen eindigen op een plek die past bij het model en de schoenen die je eronder wilt dragen.

Probeer bij twijfel ook eens een andere maat of een andere pasvorm van hetzelfde merk. Jeansmaten en de verhouding tussen taille, heupen en bovenbenen verschillen behoorlijk per merk en model.

De perfecte jeans is de jeans die bij jou past

De mooiste jeans is niet noodzakelijk het nieuwste model of de broek die op dit moment overal in het straatbeeld te zien is. Het is de spijkerbroek waarin je je prettig voelt, die goed zit en die past bij de manier waarop je je kleedt.

Experimenteer met verschillende modellen, taillehoogtes en wassingen. Soms ontdek je juist bij een model dat je eerder links liet liggen dat het verrassend goed bij je past. Uiteindelijk draait het niet om regels, maar om het vinden van denim waarin jouw persoonlijke stijl en silhouet mooi samenkomen.

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