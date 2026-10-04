Witte jeans zijn niet alleen voor de zomer. Bekijk de mooiste streetstyle-looks uit Parijs en ontdek hoe je een witte spijkerbroek dit najaar chic én stoer draagt.

Witte jeans zijn dé verrassende streetstyle-hit voor zonnige herfstdagen. Photo Charlotte Mesman

Witte jeans dragen we allang niet meer alleen in de zomer. Tijdens Paris Fashion Week, die deze dagen in volle gang is (september/oktober 2026), laten modellen en mode-insiders zien hoe chic én stoer je een witte spijkerbroek draagt wanneer de temperaturen dalen. Dit zijn de mooiste combinaties om nu te proberen.

Wie zegt dat witte jeans alleen bij zomerse temperaturen horen? In Parijs bewijst streetstyle tijdens de Fashion Week het tegenovergestelde. Terwijl de shows voor lente/zomer 2027 volop in de belangstelling staan, spotten we na de shows opvallend veel modellen in witte denim. En misschien nog wel leuker: de styling is allesbehalve zomers.

Fashion modellen na de show van Loewe. Links een witte spijkerbroek met smalle pijpen en met daarop een stoer leren jack. Foto Charlotte Mesman

Vooral de fashionmodellen kozen deze showdagen voor witte jeans, waarmee ze stoere, bijna jongensachtige looks creëerden. Denk aan combinaties met leren jacks, brede riemen, zwarte schoenen en oversized knitwear. Precies het soort looks dat perfect werkt op een zonnige herfstdag, wanneer de zon nog warm aanvoelt maar je ’s ochtends toch een extra laag nodig hebt. Maar ook modejournalisten en influencers kiezen graag voor een witte spijkerbroek als basis voor een ingetogen chique outfit.

Zo dragen de modellen witte jeans in Parijs

Witte spijkerbroek met knopensluiting over de hele broekspijp met daarop een stoer vintage jack. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallendste looks is een rechte witte jeans waarbij de knopen van de voorsluiting helemaal doorlopen over één broekspijp. Deze bijzondere spijkerbroek werd gecombineerd met een vintage leren jack, zwarte laarzen en een stoere leren riem. Het resultaat: een outfit die tegelijkertijd relaxed en uitgesproken is.

Wijde witte jeans met Tabi-ballerina’s en donkerblauwe sweater. Foto Charlotte Mesman

Ook de wijde witte jeans blijkt een sterke keuze voor het najaar. Met een donkere riem, Tabischoenen en een donkerblauwe sweater krijgt de witte denim een meer ingetogen, modieuze uitstraling. De donkere accessoires zorgen ervoor dat de broek niet te zomers oogt.

Witte barrel jeans met T-shirt met print en stoere riem. Foto Charlotte Mesman

Voor wie van een beetje rock-‘n-roll houdt, is er de witte barrel jeans. Die zagen we dragen met (wederom) een zwarte, stoere riem, een T-shirt met een Radiohead-print en een zwarte schoudertas. Een simpele combinatie, maar juist daardoor heel gemakkelijk na te doen.

Extra lange witte spijkerbroek met wit hemdje en donkere trui voor frisse momenten. Foto Charlotte Mesman

En dan is er nog de extra lange jeans, wederom wit, en dit keer gecombineerd met zachte zwartleren ballerina’s en een strak wit hemdje. Een grijze trui nonchalant onder de arm maakt de look meteen geschikt voor een frisse herfstdag. Minimalistisch, maar zeker niet saai.

Witte jeans kan ook verrassend chic

Toch hoeft witte denim niet per se stoer of casual te worden gestyled. In Parijs zagen we ook een modejournaliste die liet zien hoe elegant de combinatie van witte jeans met een klassieke blazer en bruinsuède mocassins kan zijn.

Influencer Helena Bordon met 7/8 spijkerbroek, rode sokken en moccasins. Foto Charlotte Mesman

Ook spotten we influencer Helena Bordon in een witte spijkerbroek. Ze koos voor een opvallend kort 7/8-model, dat ze combineerde met rode sokken en bruine mocassins. Daarboven droeg ze een kort donkerblauw leren jasje met een gele blouse eronder, voor een ultrafashionable look.

Daarmee krijgt de broek meteen een meer geklede uitstraling. En de mogelijkheden zijn nog eindeloos. Draag er een trenchcoat over voor een klassieke Parijse look of kies voor een chic bouclé jasje en puntige pumps in een donkere kleur wanneer je de witte jeans wat vrouwelijker en verfijnder wilt maken.

Het mooie aan witte denim is juist dat het als een blanco canvas werkt. Met een leren jack en stevige laarzen wordt het stoer; met een blazer of bouclé jasje juist sophisticated.

De stylingtrucs voor het najaar

De sleutel zit vooral in wat je bij de witte jeans draagt. Wil je de nonchalante streetstyle van de modellen kopiëren? Kies dan voor contrast: een stoer jack, donkere accessoires en onverwacht stoere schoenen.

Voor een meer elegante look kun je spelen met klassieke materialen en silhouetten. Een blazer, trenchcoat, leren jas of bouclé jasje maakt van dezelfde witte jeans ineens een heel andere outfit.

En misschien is dat wel de beste reden om witte jeans dit najaar niet achter in de kast te laten liggen. Op zonnige herfstdagen vormt een witte broek een frisse tegenhanger voor alle donkere herfstkleuren die we de komende maanden weer volop gaan dragen.

Overigs spotten we witte spijkerbroeken ook op de catwalks, vooral bij Dior. Ontdek meer over de jeans trends voor winter 2026 2027.