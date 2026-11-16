Slaaprimpels ontstaan door je slaaphouding. Ontdek waarom ze ontstaan en wat je ertegen kunt doen en lees over nieuwe ontdekkingen.

Slaaprimpels ontstaan door druk en wrijving van de huid tijdens het slapen

Je besteedt aandacht aan je huidverzorging, gebruikt trouw je nachtcrème en vergeet je SPF niet. Maar wist je dat ook de manier waarop je slaapt invloed kan hebben op huidveroudering? Slaaprimpels ontstaan door de druk en wrijving die je gezicht iedere nacht ondervindt wanneer je met je wang tegen het kussen ligt. Vooral zij- en buikslapers kunnen er last van krijgen. En niet alleen je gezicht is gevoelig: ook op je hals en decolleté kunnen karakteristieke slaaprimpels ontstaan. Wat kun je eraan doen en helpt een speciale anti-rimpelkussensloop werkelijk?

Wat zijn slaaprimpels precies?

Slaaprimpels, ook wel sleep wrinkles of slaaplijnen genoemd, zijn lijntjes en groeven die ontstaan doordat je huid tijdens het slapen langdurig wordt samengedrukt, uitgerekt en verschoven. Dat is iets anders dan expressierimpels. Die laatste ontstaan door herhaalde bewegingen van de gezichtsspieren, bijvoorbeeld wanneer je lacht of fronst.

Bij slaaprimpels is er juist sprake van mechanische belasting van buitenaf. Wanneer je op je zij of buik slaapt, wordt een deel van je gezicht tegen het kussen gedrukt. Daarbij werken verschillende krachten tegelijkertijd: druk, rek en wrijving. De huid wordt als het ware in een bepaalde vorm gevouwen.

Na een nacht slapen zie je soms duidelijke afdrukken op je wang of naast je mond. Bij een jonge huid verdwijnen die doorgaans vanzelf. Naarmate je ouder wordt, neemt het vermogen van de huid om terug te veren af. Collageen, elastine en de algemene huidelasticiteit veranderen. Daardoor kunnen de tijdelijke lijntjes steeds langer zichtbaar blijven en uiteindelijk blijvende groeven worden.

Waar ontstaan slaaprimpels?

De wangen zijn een bekende plek, vooral bij mensen die vrijwel altijd op dezelfde zij slapen. Ook rond de ogen, bij de slapen en op het voorhoofd kunnen slaaplijnen ontstaan. Soms lopen ze schuin of verticaal en wijken ze af van de gebruikelijke expressierimpels.

Ook de hals en het decolleté verdienen aandacht. Bij zijslapers kan de huid tussen de borsten ’s nachts worden samengedrukt, waardoor verticale plooien ontstaan. Bij een minder elastische huid kunnen deze ochtendlijntjes steeds hardnekkiger worden.

Opvallend is dat slaaprimpels soms asymmetrisch zijn. De ene gezichtshelft kan meer lijnen vertonen dan de andere. Toch is dat niet altijd een bewijs dat je op die zijde slaapt. Onderzoeken naar de relatie tussen de favoriete slaaphouding en de meest gerimpelde gezichtshelft hebben namelijk niet allemaal dezelfde uitkomsten.

Hoe onderscheid je slaaprimpels van bewegingsrimpels?

De vorm en richting van de lijntjes hangen onder meer af van je slaaphouding en de manier waarop je huid tegen het kussen wordt gedrukt.

Wangen: vaak ontstaan hier schuine of verticale lijnen. Ze kunnen aan één kant duidelijker zijn, vooral als je vrijwel altijd op dezelfde zijde slaapt.

vaak ontstaan hier schuine of verticale lijnen. Ze kunnen aan één kant duidelijker zijn, vooral als je vrijwel altijd op dezelfde zijde slaapt. Oogcontour en slapen: fijne lijntjes rond de ogen kunnen door de druk van het kussen worden versterkt. Ook kunnen er tijdelijke plooien onder de ogen ontstaan.

fijne lijntjes rond de ogen kunnen door de druk van het kussen worden versterkt. Ook kunnen er tijdelijke plooien onder de ogen ontstaan. Voorhoofd: bij buik- en zijslapers kunnen horizontale of schuine afdrukken verschijnen door de druk van het voorhoofd tegen het kussen.

bij buik- en zijslapers kunnen horizontale of schuine afdrukken verschijnen door de druk van het voorhoofd tegen het kussen. Mondhoeken en naast de neus: door het samendrukken van de wang kunnen schuine lijnen ontstaan rond de mondhoeken en naast de neus. Ze kunnen lijken op de bekende neus-lippenplooien, maar hebben een andere ontstaanswijze.

door het samendrukken van de wang kunnen schuine lijnen ontstaan rond de mondhoeken en naast de neus. Ze kunnen lijken op de bekende neus-lippenplooien, maar hebben een andere ontstaanswijze. Kin: ook hier kunnen horizontale of schuine plooien ontstaan, al komt dit minder vaak voor.

ook hier kunnen horizontale of schuine plooien ontstaan, al komt dit minder vaak voor. Hals en nek: wanneer je met je hoofd gedraaid of iets naar voren gebogen slaapt, kan de huid in de hals worden samengedrukt. Dit kan bestaande lijntjes accentueren.

wanneer je met je hoofd gedraaid of iets naar voren gebogen slaapt, kan de huid in de hals worden samengedrukt. Dit kan bestaande lijntjes accentueren. Décolleté: bij zijslapers kunnen de borsten naar elkaar toe vallen, waardoor de huid ertussen wordt samengedrukt. Het resultaat zijn vaak verticale lijnen tussen de borsten.

Hoe onderscheid je slaaprimpels van bewegingsrimpels? Bewegingsrimpels volgen doorgaans de lijnen van de gezichtsspieren en worden bijvoorbeeld zichtbaar wanneer je lacht of fronst. Slaaprimpels ontstaan door uitwendige druk en kunnen daardoor ook op ongebruikelijke plekken of in afwijkende richtingen lopen. Ze vallen vaak vooral ’s morgens op. Naarmate de huid ouder wordt, kunnen ze langer zichtbaar blijven en uiteindelijk permanent worden.

Nieuw onderzoek: hoe vaak komen slaaprimpels voor?

Een onderzoek dat in 2026 verscheen in het Braziliaanse dermatologische tijdschrift Anais Brasileiros de Dermatologia keek naar slaaprimpels bij 201 mensen van 60 jaar en ouder. Bij 46 procent van de deelnemers werden slaaprimpels op het voorhoofd vastgesteld.

Een interessante uitkomst: de onderzoekers vonden geen verband tussen de aanwezigheid van slaaprimpels en de kwaliteit van de nachtrust. Met andere woorden: slaaprimpels betekenen niet dat je slecht slaapt. Het onderzoek keek overigens uitsluitend naar het voorhoofd en kan dus niet vertellen hoe vaak slaaprimpels op andere delen van het gezicht voorkomen.

Er is nog een andere interessante aanwijzing. Een Frans onderzoek onder 542 vrouwen tussen 44 en 70 jaar vond dat bepaalde varianten van het MC1R-gen samenhingen met een aanzienlijk hogere kans op slaaplijnen. Dat gen speelt ook een rol bij pigmentatie en huidveroudering. Het laat zien dat niet iedereen even gevoelig is voor dit type rimpels: aanleg speelt eveneens een rol.

Zo kun je slaaprimpels voorkomen

Helemaal voorkomen is niet eenvoudig. Je kunt immers niet de hele nacht bewust controleren hoe je ligt. Toch zijn er verschillende manieren om de mechanische belasting van je huid te verminderen.

1. Probeer op je rug te slapen

Op je rug slapen is de meest directe manier om te voorkomen dat je gezicht langdurig tegen het kussen wordt gedrukt. Je gezicht heeft dan veel minder contact met het slaapoppervlak. Ben je een uitgesproken zijslaper, forceer deze verandering dan niet ten koste van je nachtrust. Bovendien is rugslapen niet voor iedereen geschikt, bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van slaapapneu.

2. Kies een glad kussensloop

Een zijden of satijnen kussensloop heeft een gladder oppervlak dan een traditionele katoenen variant. Daardoor kan je huid gemakkelijker over het materiaal glijden wanneer je je ’s nachts omdraait. Dat kan wrijving en trekken verminderen. Verwacht er echter geen wonderen van: overtuigend klinisch bewijs dat een zijden kussensloop blijvende rimpels voorkomt, ontbreekt vooralsnog.

3. Overweeg een speciaal anti-rimpelkussen

Er bestaan ergonomische kussens die zo zijn ontworpen dat je gezicht minder tegen het kussen wordt gedrukt. Sommige modellen hebben uitsparingen voor de wangen en oogcontouren, zodat de druk beter over andere delen van het hoofd wordt verdeeld.

Er is ook enig onderzoek naar het effect hiervan. In een studie met 23 vrouwen tussen 37 en 61 jaar werd gedurende twaalf weken een speciaal ergonomisch kussen gebruikt. De onderzoekers maten gemiddeld 29,4 procent minder slaaprimpeldiameter. Dat is interessant, maar de studie was klein en de resultaten zijn geen garantie dat ieder anti-rimpelkussen hetzelfde effect heeft.

4. Geef je huid ’s avonds extra verzorging

Een goed gehydrateerde huid voelt soepeler aan. Gebruik daarom een verzorgende nachtcrème met bijvoorbeeld hyaluronzuur, glycerine, ceramiden of andere vochtbindende en barrière-ondersteunende ingrediënten. Retinoïden kunnen op langere termijn helpen bij het verbeteren van huidstructuur en collageen, maar zijn geen directe oplossing voor slaaprimpels. Bouw ze voorzichtig op en stem het gebruik af op je huidtype. Vergeet ook je hals en decolleté niet. Juist deze zones worden bij huidverzorging nogal eens overgeslagen. Lees ook ons overzichtsartikel Anti-aging voor hals, handen en lichaam: de vergeten zones na de 50.

5. Bescherm je huid overdag tegen de zon

UV-straling breekt collageen en elastine af en versnelt huidveroudering. Daardoor verliest de huid een deel van haar veerkracht en kunnen slaaplijnen gemakkelijker blijvend worden of zich verdiepen. Gebruik dagelijks een breedspectrum zonnebrandcrème met minimaal SPF 30 en neem daarbij ook je hals en decolleté mee.

Slaaprimpels op je decolleté

Voor wie graag op de zij slaapt, zijn er speciale cleavage pillows, ook wel breast pillows genoemd. Dit zijn zachte kussentjes die je tussen je borsten draagt, soms met behulp van verstelbare bandjes. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat de borsten tijdens het slapen tegen elkaar drukken en de huid ertussen langdurig ‘kreuken’.

Het principe is eenvoudig: door de borsten enigszins van elkaar te houden, blijft de huid van het decolleté gladder. Er bestaan ook speciale slaap-bh’s met een geïntegreerd kussentje of een ondersteunend paneel.

Het idee is logisch, maar er is nog weinig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoeveel deze hulpmiddelen daadwerkelijk aan rimpelpreventie bijdragen. Ze kunnen een praktische optie zijn voor zijslapers die ’s ochtends regelmatig diepe verticale lijnen tussen de borsten zien. Een gewone strakke beha biedt overigens niet automatisch hetzelfde effect. Wil je meer weten over het tegengaan van decolletérimpels, lees dan ook ons artikel Heb jij decolleté rimpels: zo voorkom en verminder je ze.

Kun je bestaande slaaprimpels nog verminderen?

Wanneer slaaprimpels al langer zichtbaar zijn, is voorkomen alleen niet altijd voldoende. Hydratatie kan fijne lijntjes tijdelijk minder opvallend maken en ingrediënten zoals retinoïden kunnen de huidkwaliteit op langere termijn verbeteren.

Botox is bij echte slaaprimpels doorgaans niet de meest voor de hand liggende oplossing. Het ontspant spieren en werkt vooral bij rimpels die door herhaalde spierbewegingen ontstaan. Slaaplijnen hebben een andere oorzaak. Bij diepere, blijvende groeven kan een dermatoloog of cosmetisch arts beoordelen of bijvoorbeeld laserbehandelingen of andere huidverbeterende behandelingen zinvol zijn.

De belangrijkste tip? Denk niet alleen aan wat je ’s ochtends op je gezicht smeert, maar ook aan wat er gedurende de nacht met je huid gebeurt en ga voor een totale aanpak. Een goede huidverzorgingsroutine, dagelijkse zonbescherming en het verminderen van langdurige druk op je gezicht en decolleté vormen samen een verstandige aanpak.

Wil je meer lezen over de verzorging van de rijpe huid, lees dan ook onze overzichtspagina Huidverzorging voor de rijpe huid. Anti-aging gids voor vrouwen van 50+.