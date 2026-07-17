Van natuurlijke brushy brows tot gebleekte wenkbrauwen: ontdek de grootste wenkbrauwtrends voor herfst/winter 2026-2027 en hoe je ze draagt.

Wenkbrauwtrends herfst/winter 2026-2027: de perfecte wenkbrauw bestaat niet meer. Photo courtesy of Sportmax

Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 viel vooral één ding op: de perfecte wenkbrauw bestaat niet meer. Bij Prada spotten we bijna onzichtbare wenkbrauwen, Gucci wisselde gebleekte, dunne en volle wenkbrauwen af, terwijl veel andere modehuizen juist kozen voor natuurlijke, omhoog geborstelde brushy brows. De boodschap is duidelijk: niet de trends, maar het gezicht van het model bepaalt de wenkbrauw.

Hiermee stappen we af van het idee dat er maar één ideale wenkbrauw is, zoals we dat jarenlang gedacht lijken te hebben. Eerst waren het ultradunne lijntjes, daarna de strak getekende Instagram Brows en vervolgens de gelamineerde wenkbrauwen die allemaal dezelfde kant op stonden. Op de catwalks en in de wenkbrauwtrends voor herfst/winter 2026-2027 zien we een heel andere benadering. Wenkbrauwen hoeven niet langer perfect te zijn.

Dat betekent niet dat wenkbrauwen minder belangrijk zijn geworden. Integendeel. Ze zijn nog steeds bepalend voor de uitstraling van een gezicht, maar make-up artists kiezen steeds vaker voor maatwerk. Het ene model krijgt volle, omhoog geborstelde wenkbrauwen, het andere juist dunne of zelfs gebleekte exemplaren. Nogmaals: niet de trends, maar het gezicht bepaalt de wenkbrauw. Je zou van brow tailoring kunnen spreken (vergelijk het met blush tailoring).

Brushy brows blijven de grote favoriet

Brushy brows: minder strak en perfect dan gelamineerde wenkbrauwen. Foto Charlotte Mesman

Wie de internationale modeweken volgde, kon er niet omheen: brushy brows zijn nog altijd de belangrijkste wenkbrauwtrend van dit moment.

Deze wenkbrauwen ogen vol en natuurlijk, waarbij de afzonderlijke haartjes duidelijk zichtbaar blijven. Ze worden met een spoolie en een transparante of licht getinte wenkbrauwgel omhoog en iets naar buiten geborsteld. Anders dan bij de sterk gelamineerde brows van een paar jaar geleden mogen de haartjes nog bewegen. Het resultaat is verzorgd, maar niet stijf of overdreven.

De natuurlijke vorm van de wenkbrauwen wordt gerespecteerd; de haartjes ophoog geborsteld. Foto Charlotte Mesman

Opvallend is dat de vorm nauwelijks wordt gecorrigeerd. In plaats van veel te epileren of een compleet nieuwe boog te tekenen, werken make-up artists juist met wat er al aanwezig is. Kleine open plekjes worden alleen opgevuld met fijne, haarachtige streepjes.

Deze natuurlijke benadering zagen we tijdens de modeweken in Parijs, Milaan en Londen bij talloze shows terug. Ook bij merken als Missoni en Dior stonden gezonde, volle wenkbrauwen centraal. Ze sluiten perfect aan bij de actuele beautytrend waarin een frisse huid en een individuele uitstraling belangrijker zijn dan perfectie.

Gucci laat zien dat één wenkbrauwtrend niet meer bestaat

Misschien wel het mooiste voorbeeld van deze nieuwe vrijheid zagen we bij Gucci.

Op de catwalk voor herfst/winter 2026-2027 showden modellen met gebleekte wenkbrauwen, dunne wenkbrauwen, volle wenkbrauwen en bijna onzichtbare exemplaren. Er was geen poging gedaan om iedereen hetzelfde uiterlijk te geven. Iedere wenkbrauw ondersteunde juist het karakter van het model en de styling.

Dat is misschien wel de grootste verandering van dit seizoen: wenkbrauwen worden steeds minder gezien als een vaste trend en steeds meer als onderdeel van de totale uitstraling.

Gebleekte wenkbrauwen blijven een catwalkfavoriet

Naast de natuurlijke brushy brows blijven ook gebleekte wenkbrauwen opvallend aanwezig.

Opgelichte wenkbrauwen in combinatie met smokey eyes bij Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada kregen verschillende modellen sterk opgelichte wenkbrauwen waardoor alle aandacht naar de ogen en de huid ging. Ook Gucci experimenteerde volop met dit effect. Opvallend was daarbij dat de ogen van de modellen zowel bij Gucci als bij Prada verder zwaar waren opgemaakt, iets wat we in geen jaren op de catwalks meer hebben gezien. Make-up maakt een grote comeback en gebleekte wenkbrauwen horen daar ook bij.

Voor het dagelijks leven zal deze trend waarschijnlijk niet massaal worden overgenomen, maar op de catwalk heeft hij een duidelijke functie. Door de wenkbrauwen bijna te laten verdwijnen, krijgt het gezicht iets vervreemdends en futuristisch. Bovendien oogt de make-up direct moderner en minder voorspelbaar.

Wie het effect wil uitproberen zonder te bleken, kan tegenwoordig ook kiezen voor speciale wenkbrauwconcealers of lichte brow gels die de haartjes tijdelijk lichter maken.

Dunne wenkbrauwen zijn terug, maar anders dan vroeger

De dunne wenkbrauw maakt een voorzichtige comeback, al is deze trend nauwelijks te vergelijken met de extreem geëpileerde wenkbrauwen uit de jaren negentig.

Op verschillende catwalks zagen we dunne wenkbrauwen die nog altijd zacht en natuurlijk ogen. Ze worden niet strak omlijnd, maar behouden hun eigen textuur. Bij Prada verschenen zelfs bijna ronde wenkbrauwen die subtiel waren aangezet en perfect pasten bij de nonchalante, licht vervreemde schoonheid van de collectie.

Wie van nature fijne wenkbrauwen heeft, hoeft die deze winter dus zeker niet voller te tekenen.

De vorm van je eigen gezicht staat centraal

Je wenkbrauwen moeten bij jouw gezicht passen. Foto Charlotte Mesman

Misschien wel de belangrijkste ontwikkeling is dat make-up artists veel selectiever werken dan voorheen.

Waar backstage vroeger vaak één standaardwenkbrauw op alle modellen werd toegepast, wordt nu veel beter gekeken naar de individuele gezichtsvorm. Een volle wenkbrauw kan een gezicht kracht geven, terwijl een zachtere of smallere vorm juist elegantie toevoegt. Er bestaat simpelweg niet meer één perfecte wenkbrauw.

Dezelfde filosofie komen we ook in de rest van de make-up voor herfst/winter 2026-2027 tegen, waarin ook blush, oogmake-up en lippen steeds vaker worden aangepast aan de persoon in plaats van aan een vaste trend.

Zo draag je de wenkbrauwtrends voor herfst/winter 2026-2027 zelf

Wenkbrauwen zijn minder strak en gedefinieerd, maar niet minder verzorgd. Foto Charlotte Mesman

Het goede nieuws is dat deze wenkbrauwtrends, vooral de bushy brow, verrassend draagbaar zijn.

Respecteer de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen en epileer niet te veel.

Vul alleen lege plekjes op met fijne, haarachtige streepjes.

Borstel de haartjes omhoog met een transparante of licht getinte brow gel.

Kies liever voor een zachte afwerking dan voor scherpe lijnen of donkere contouren.

Laat de kleur van je wenkbrauwen zoveel mogelijk aansluiten bij je natuurlijke haarkleur.

En eventuele kleine imperfecties? Die maken je wenkbrauwen modern.

De perfecte wenkbrauw bestaat niet

De wenkbrauwtrends voor herfst/winter 2026-2027 draaien niet om één vaste vorm of techniek. Natuurlijk geborstelde brushy brows blijven de belangrijkste richting, maar daarnaast is er volop ruimte voor dunne wenkbrauwen, opgelichte brows en andere persoonlijke interpretaties.

Het mooiste aan dit seizoen is misschien wel dat individualiteit belangrijker is geworden dan perfectie, iets wat we in de make-up trends voor 2026 als rode draad tegenkomen. De perfecte wenkbrauw bestaat niet meer. De juiste wenkbrauw is simpelweg de wenkbrauw die bij jouw gezicht past.

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