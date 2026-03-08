Lippenstift is terug op de catwalks en in de make-up voor herfst winter 2026 2027, maar opvallend genoeg niet voor alle modellen.

De make-up voor herfst winter 2026 is… selectief! Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken voor herfst winter 2026 2027 in Milaan en Parijs keerde kleur opvallend terug in de beautylooks. Vooral lippenstift is een comeback aan het maken. Rode, oranje en bordeauxrode lippen verschenen opnieuw op de catwalk en dat is opvallend, omdat de ontwerpers afgelopen seizoenen steevast voor make-up no make-up looks kozen.

Toch gaat het op de catwalks en in de make-up voor herfst winter 2026 2027 niet om een uniforme trend waarbij elke model dezelfde look heeft. Integendeel: het meest opvallende was juist hoe selectief kleur werd ingezet. Sommige modellen waren vrijwel volledig naturel, terwijl anderen een uitgesproken beautyaccent kregen. Het resultaat: wanneer kleur verschijnt, heeft die de maximale impact.

Precisie op de lip

Opvallend is verder dat de lippenstift met precisie is aangebracht. De lippen waren strak omlijnd, volledig gepigmenteerd en vaak afgewerkt met een zachte matte finish.

De make-up voor herfst winter 2026 is… selectief! Foto Charlotte Mesman

Bij Lanvin, waar Peter Copping de creatieve koers bepaalt, zagen we een select aantal modellen met diepe bordeauxrode lippen. De kleur was filmisch en elegant – een echo van klassieke Hollywood-glamour die perfect aansloot bij de zachte draperieën en architecturale lijnen van de collectie.

De make-up voor herfst winter 2026 is… selectief! Foto ADVERSUS

Ook bij Celine, onder leiding van Michael Rider, zagen we klassieke felrode lippen die uiterst precies waren aangebracht. De heldere kleur werkte bijna grafisch tegen de minimalistische silhouetten van het huis.

Wanneer een model met zo’n mond de runway op kwam, werd de lip onmiddellijk het visuele focuspunt.

Oranje als modern accent

De make-up voor herfst winter 2026 is… selectief! Foto Charlotte Mesman

Bij Mugler kreeg lippenstift een modernere interpretatie. Hier verschenen enkele modellen met een bijna neon-oranje mond op de catwalk. Ook hier was de lippenstift weer strak aangebracht en intens gepigmenteerd.

Tegen de futuristische, sculpturale silhouetten van het huis werkte de kleur als een fel en fris accent.

Niet alleen lippen

Niet elke show koos ervoor om het kleuraccent op de lippen te leggen. Soms verschoof het statement simpelweg naar een ander deel van het gezicht.

Bij Sportmax bleven de lippen van de modellen volledig nude en natuurlijk. In plaats daarvan verscheen er kleur op de ogen: een aantal modellen droeg feloranje oogschaduw die scherp contrasteerde met de verder minimalistische beautylook.

Ook hier werkte dezelfde strategie: kleur werd selectief ingezet, waardoor het effect sterker werd.

Beauty als stylingtool

Wat uit de shows in Milaan en Parijs vooral duidelijk wordt, is dat beauty steeds vaker wordt behandeld als een stylingtool. Make-up wordt niet langer uniform over een hele cast toegepast, maar gebruikt om visuele accenten te creëren.

Door maar enkele modellen in kleur op te maken – of door het accent van lippen naar ogen te verschuiven – ontstaat ritme binnen een show. De runway voelt minder homogeen en visueel spannender.

Zo vertaal je de trend

De catwalkversie van deze trend draait om één sterk accent. Kies bijvoorbeeld een matte rode lipstick zoals MAC Ruby Woo lipstick (een absolute catwalk klassieker) en breng die zorgvuldig aan met een penseel voor een scherpe contour. Houd de rest van de make-up minimalistisch: een frisse huid, zachte wenkbrauwen en nauwelijks oogmake-up.

Of kies juist voor het omgekeerde: nude lippen met een opvallende kleur op de ogen.

Het nieuwe statement

De terugkeer van lipstick draait dit seizoen niet om nostalgie of overdaad. Het gaat om precisie, contrast en timing. Kleur verschijnt opnieuw op de catwalk – maar alleen waar ze het meeste effect heeft.

Klik hier voor beautytips voor de heren op ADVERSUS