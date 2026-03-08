Bij het woord Botox denk je vast aan fronsrimpels en kraaienpootjes. Maar het wordt ook gebruikt voor een slanker gezicht.

Botox voor een slanker gezicht (niet alleen tegen rimpels)

Botox wordt meestal geassocieerd met het verzachten van rimpels, zoals fronslijnen of kraaienpootjes, maar het wordt ook gebruikt voor zogenoemde face slimming. Botox wordt dan geïnjecteerd om de kaaklijn slanker en minder hoekig te laten ogen. Dat kan vooral effectief zijn als je sterke kauwspieren hebt. We vertellen je er meer over.

Wat is face slimming met Botox?

Botox is een stof die de activiteit van spieren tijdelijk vermindert. In cosmetische behandelingen wordt het vaak gebruikt om mimische rimpels (rimpels die ontstaan door je gezichtsmimiek) minder zichtbaar te maken. Bij face slimming wordt Botox geïnjecteerd in de masseter-spieren: de kauwspieren aan weerszijden van de kaak.

Deze spieren kunnen bij sommige vrouwen relatief groot zijn, bijvoorbeeld door veel kauwen, tandenknarsen of langdurige spanning. Daardoor kan het ondergezicht breder of hoekiger lijken. Door Botox in deze spieren te injecteren, ontspannen ze zich en worden ze minder actief. Na verloop van tijd kan de spier iets in volume afnemen. Het maximale effect is meestal zichtbaar na vier tot acht weken. Het resultaat houdt gemiddeld drie tot zes maanden aan en is tijdelijk.

De behandeling zelf duurt doorgaans tien tot vijftien minuten en wordt uitgevoerd met fijne naaldjes. Hersteltijd is meestal beperkt; lichte zwelling of een kleine blauwe plek kan voorkomen.

Wanneer wordt deze behandeling toegepast?

Botox in de kaak wordt om verschillende redenen gebruikt:

Cosmetisch: om een zachtere kaaklijn te creëren bij vrouwen bij wie het ondergezicht vooral door spiermassa breed oogt.

om een zachtere kaaklijn te creëren bij vrouwen bij wie het ondergezicht vooral door spiermassa breed oogt. Medisch: bij klachten zoals tandenknarsen (bruxisme), kaakklemmen of pijn in het kaakgewricht. Overactieve kauwspieren kunnen hoofdpijn, kaakpijn en slijtage van het gebit veroorzaken. Door de spieractiviteit te verminderen, kunnen deze klachten afnemen.

De cosmetische behandeling is niet voor iedereen geschikt. Ze werkt vooral wanneer de vorm van het gezicht daadwerkelijk wordt beïnvloed door sterke kauwspieren, en minder wanneer botstructuur of huidverslapping de belangrijkste rol speelt. Een beoordeling door een ervaren arts is daarom essentieel.

Mogelijke bijwerkingen en risico’s

Wanneer Botox zorgvuldig en door een gekwalificeerde arts wordt toegediend, wordt het over het algemeen als veilig beschouwd. Toch zijn bijwerkingen mogelijk. Deze zijn meestal tijdelijk en verdwijnen vanzelf wanneer de Botox is uitgewerkt.

Mogelijke bijwerkingen zijn onder andere:

lichte zwelling of blauwe plekken op de injectieplaats

een tijdelijk vermoeid of onwennig gevoel bij het kauwen

in sommige gevallen een wat slappere kaaklijn of lichte huidverslapping (soms aangeduid als ‘jowls’), vooral bij vrouwen met minder huidelasticiteit

De kans op bijwerkingen is groter bij hoge doseringen, te frequente herhaling of wanneer de injecties niet optimaal geplaatst worden. Daarom is het belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en niet automatisch te kiezen voor herhaling.

Er is geen bewijs dat Botox blijvende schade veroorzaakt aan spieren of huid; de effecten zijn tijdelijk en omkeerbaar.

Een bewuste keuze

Face slimming met Botox is een behandeling die soms wordt ingezet om de kaaklijn te verzachten of om kaakklachten te verminderen. Het is geen standaardoplossing en zeker geen noodzakelijke stap voor een ‘mooi’ gezicht. Wat bij de één goed werkt, kan bij een ander minder geschikt zijn.

Overweeg je deze behandeling, dan is een goed gesprek met een arts belangrijk. Zo krijg je inzicht in wat mogelijk is, maar ook in wat je beter kunt laten. Een geïnformeerde keuze, met aandacht voor gezondheid en veiligheid, staat altijd voorop.

