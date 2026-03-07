De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

Streetstyle winter 2025. Rok-over-broek blijft een huge modetrend

Zo zien de mocassins voor winter 2025 2026 eruit. Foto Charlotte Mesman

Bye, loafers, hello mocassins: zo zien de mocassins voor winter 2025 2026 eruit

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs

Trendystyle.net | Fashion trends | De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel

De nieuwe modecollectie van Chloé voor herfst winter 2026 2027 is typisch Chloé met folkloristische invloeden die cool worden.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Als mode-redacteur ontwikkel je onvermijdelijk je eigen voorkeuren als het om collecties en modehuizen gaat. Eén van mijn blijvende favorieten is Chloé. Onder creatief directeur Chemena Kamali heeft het huis een onweerstaanbare signatuur gekregen: boho-chic, vrouwelijk en tegelijkertijd moeiteloos cool. Elke keer als ik een nieuwe collectie van haar zie, bekruipt me hetzelfde gevoel – ik zou er zo in willen weglopen.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Dat geldt zeker voor de modecollectie voor herfst winter 2026 2027, die op 5 maart in Parijs werd gepresenteerd onder de titel The Devotion Collection.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Voor deze collectie liet Kamali zich inspireren door traditionele klederdracht en folkloristisch vakmanschap. Niet als nostalgisch citaat, maar als emotioneel vertrekpunt. Kleding, zo lijkt Kamali te zeggen, draagt herinneringen in zich. Ze roept gevoelens op, vertelt verhalen, verbindt generaties. In The Devotion Collection wordt elk silhouet een kleine vertelling.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Op de catwalk verschijnen de iconische Chloé-jurken: wijd, luchtig en opgebouwd uit stroken en lagen die bij elke beweging meedeinen. De kleuren zijn delicaat en poëtisch – wit, crème, botergeel en lavendel – afgewisseld met dieper zwart en rijk wijnrood. Ook de rokken zijn typisch Chloé: luchtig, gelaagd en volumineus.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Opvallend nieuw zijn de ruitpatronen, die verschijnen op rokken, blouses en jurken in zachte, onverwachte kleurcombinaties. Ook de silhouetten krijgen een vernieuwende twist. Uitwaaierende rokken worden gecombineerd met blazers met krachtige, brede schouders. Daaronder dragen de modellen stoere hoge leren laarzen met een brede schacht – een spannend contrast tussen romantiek en stoer.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Even intrigerend zijn de looks met leren broeken, nonchalant in hoge laarzen met een rand van schapenvacht gestopt. Daarboven verschijnen ruitenblouses met strik of blousons rijk versierd met borduursels die doen denken aan folkloristische ambachten.

De kleuren zijn bovendien levendiger dan we van Chloé gewend zijn. Leren broeken komen bijvoorbeeld in vurig rood en intens kobaltblauw. En dan zijn er de jassen: absolute blikvangers. Een lange oranje jas met grote ruiten, maar ook lange capemantels in camel, poederroze, ruitpatronen of doorgestikte varianten die het silhouet extra diepte geven.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé
De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

De folkloristische sfeer wordt versterkt door fijne bloemenprints, decoratieve stiksels, borduursels en kanten randen. Ook de klompen, op zich al een signatuur van Chloé, dragen eraan bij. In deze collectie worden ze met sokken gedragen. Het resultaat is een collectie vol verrassingen, waarin elementen uit traditionele klederdracht – ooit misschien als ouderwets gezien – een onverwacht moderne, bijna onweerstaanbare coolness krijgen.

Na afloop van de show beschreef een van de gasten de collectie simpelweg als ‘een fabel’. Beter had ze het niet kunnen verwoorden.

Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

Meer op Trendystyle.net

Heatless hair hacks die echt werken om je haar zonder hitte te stylen

MEER OP TRENDYSTYLE
Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week. Überchic!

De bralette-bh: waarom dit dé lingerie-basic is die je nu wilt hebben

De bralette-bh: waarom dit dé lingerie-basic is die je nu wilt hebben

Love the look! Marie Gaguech in ruitjes bij Zimmermann. Laat je inspireren. Foto Charlotte Mesman

Love the look! Marie Gaguech in ruitjes bij Zimmermann. Laat je inspireren

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com