De nieuwe modecollectie van Chloé voor herfst winter 2026 2027 is typisch Chloé met folkloristische invloeden die cool worden.

De modecollectie van Chloé voor winter 2026 2027 is een fabel. Photo courtesy of Chloé

Als mode-redacteur ontwikkel je onvermijdelijk je eigen voorkeuren als het om collecties en modehuizen gaat. Eén van mijn blijvende favorieten is Chloé. Onder creatief directeur Chemena Kamali heeft het huis een onweerstaanbare signatuur gekregen: boho-chic, vrouwelijk en tegelijkertijd moeiteloos cool. Elke keer als ik een nieuwe collectie van haar zie, bekruipt me hetzelfde gevoel – ik zou er zo in willen weglopen.

Dat geldt zeker voor de modecollectie voor herfst winter 2026 2027, die op 5 maart in Parijs werd gepresenteerd onder de titel The Devotion Collection.

Voor deze collectie liet Kamali zich inspireren door traditionele klederdracht en folkloristisch vakmanschap. Niet als nostalgisch citaat, maar als emotioneel vertrekpunt. Kleding, zo lijkt Kamali te zeggen, draagt herinneringen in zich. Ze roept gevoelens op, vertelt verhalen, verbindt generaties. In The Devotion Collection wordt elk silhouet een kleine vertelling.

Op de catwalk verschijnen de iconische Chloé-jurken: wijd, luchtig en opgebouwd uit stroken en lagen die bij elke beweging meedeinen. De kleuren zijn delicaat en poëtisch – wit, crème, botergeel en lavendel – afgewisseld met dieper zwart en rijk wijnrood. Ook de rokken zijn typisch Chloé: luchtig, gelaagd en volumineus.

Opvallend nieuw zijn de ruitpatronen, die verschijnen op rokken, blouses en jurken in zachte, onverwachte kleurcombinaties. Ook de silhouetten krijgen een vernieuwende twist. Uitwaaierende rokken worden gecombineerd met blazers met krachtige, brede schouders. Daaronder dragen de modellen stoere hoge leren laarzen met een brede schacht – een spannend contrast tussen romantiek en stoer.

Even intrigerend zijn de looks met leren broeken, nonchalant in hoge laarzen met een rand van schapenvacht gestopt. Daarboven verschijnen ruitenblouses met strik of blousons rijk versierd met borduursels die doen denken aan folkloristische ambachten.

De kleuren zijn bovendien levendiger dan we van Chloé gewend zijn. Leren broeken komen bijvoorbeeld in vurig rood en intens kobaltblauw. En dan zijn er de jassen: absolute blikvangers. Een lange oranje jas met grote ruiten, maar ook lange capemantels in camel, poederroze, ruitpatronen of doorgestikte varianten die het silhouet extra diepte geven.

De folkloristische sfeer wordt versterkt door fijne bloemenprints, decoratieve stiksels, borduursels en kanten randen. Ook de klompen, op zich al een signatuur van Chloé, dragen eraan bij. In deze collectie worden ze met sokken gedragen. Het resultaat is een collectie vol verrassingen, waarin elementen uit traditionele klederdracht – ooit misschien als ouderwets gezien – een onverwacht moderne, bijna onweerstaanbare coolness krijgen.

Na afloop van de show beschreef een van de gasten de collectie simpelweg als ‘een fabel’. Beter had ze het niet kunnen verwoorden.