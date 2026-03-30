Make-up is terug. Drie make-up looks om je door te laten inspireren

Make-up fan? Je kunt je hart ophalen. Make-up is terug, en hoe! Laat je inspireren door deze drie make-up looks van de Paris Fashion Week.

Make-up voor 2026. Oogmake-up. Foto Charlotte Mesman

De jaren van no-make-up zijn voorbij. Opeens is make-up terug – en duidelijk zichtbaar ook. Niet alleen op de catwalks, maar ook in het straatbeeld. Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027 zagen we onder het modepubliek uitgesproken looks opduiken, iets wat we al een tijd niet hebben gezien. Soms ligt het accent op de ogen, soms op de mond, soms op beide.

Wij selecteerden drie looks met een sterke focus op de ogen. Het bewijs dat je je oogschaduw en eyeliner weer tevoorschijn mag halen – en dat kleur absoluut welkom is.

De terugkeer van make-up

Waarom make-up terugkomt? Allereerst omdat trends cyclisch zijn. Na jaren van clean beauty en de no-make-up make-up kon een tegenreactie niet uitblijven. Minimalisme en quiet luxury blijven relevant, maar op een gegeven moment ontstaat de behoefte aan iets anders.

Want laten we eerlijk zijn: spelen met make-up – kleur, vormen, lijnen – is gewoon leuk. Afgelopen zaterdag ging ik na jaren weer eens voor smokey eyes en het voelde goed!

Drie make-up looks van de Paris Fashion Week

De looks die wij tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027 (maart jl.) onder het modepubliek spotten, zijn echte make-up statements. Wat opvalt, is dat elke look geïnspireerd lijkt door een ander tijdperk uit het verleden.

De nadruk ligt op de ogen. In twee van de drie looks zijn ook de lippen omlijnd – een detail dat we nog steeds veel in streetstyle zien. Op de catwalk verschuift de focus vaker naar volledig ingekleurde lippen.

Belangrijk om te onthouden: je kunt deze looks op je eigen manier dragen. Op dit moment mag alles.

Look 1: edgy smokey eye met rock vibe

De eerste look is geïnspireerd op de jaren ’90, met een eigentijdse update. Een intensieve smokey eye in bruine tinten, aangebracht op zowel het bovenste als onderste ooglid. Daaroverheen loopt een scherpe, dikke eyeliner met een opgaande lijn die de ogen verlengt. De wimpers zijn rijkelijk aangezet met zwarte mascara, de wenkbrauwen vol en gedefinieerd. De huid is mat, zonder zichtbare contouring of blush. De lippen zijn omlijnd met een bruin lippotlood – een duidelijke verwijzing naar de jaren ’90 – en ingevuld met een rozigbruine tint met een lichte glans.

De look heeft een uitgesproken ‘cool girl’ uitstraling in jaren ’90 stijl met uitvloeden uit het supermodel- en grungeperiode en vroege Y2K. Denk aan Kate Moss of Amber Valletta op de catwalk: maximale ogen, minimale lippen.

Look 2: glam smokey eye

Ook de tweede look draait om een smokey eye, dit keer in zwart. De oogschaduw is aanwezig maar niet overdreven zwaar aangezet. Met een zwart kohlpotlood is het oog zowel boven als onder omlijnd (met oogpotlood ook in het oog), met aan de buitenste ooghoeken een lichte wing die de ogen verlengt. De huid heeft een warme, glowy uitstraling. De lippen blijven nude en zijn omlijnd met een rood lippotlood, wat zorgt voor extra definitie.

Deze look voelt glamoureus, sensueel en licht theatraal. De inspiratie ligt in de jaren ’80, met een vleugje late jaren ’70 – power make-up met karakter. Deze maquillage roept herinneringen op aan Madonna, supervisagist Pat McGrath’s vroege werk en de supermodels van toen.

Look 3: Blauwe oogschaduw met disco-twist

In de derde look staat kleur centraal. De ogen zijn opgemaakt met een opvallende, glanzende blauwe oogschaduw over het hele ooglid. In de ogen lijkt een blauw oogpotlood te zijn gebruikt voor extra intensiteit. De wenkbrauwen zijn natuurlijk, de huid fris met een rozige blush op de jukbeenderen. Op de lippen is een lichtroze matte lipstick aangebracht.

Deze look is een moderne vertaling van de jaren ’70, met invloeden uit de disco- en Studio 54-periode en een hint naar de vroege jaren ’80. Blauwe oogschaduw was toen hét statement: denk aan Bianca Jagger, Debbie Harry of de disco-diva’s. Het is een kleurrijke tegenhanger van de twee donkere looks en bewijst dat een mooie, uitgesproken oogmake-up niet per se zwart hoeft te zijn.

