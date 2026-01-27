Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dior

De mode voor het nieuwe jaar trakteert ons op spannende verrassingen. In de rokkentrends voor lente zomer 2026 kun je van alles verwachten. Rechte korte minirokken, kokerrokken met lage taille maar ook rokken met opvallende details en creatieve volumes. We lichten een paar opvallende rokkentrends uit. Om het nieuwe seizoen mee te beginnen.

De rokkentrends voor lente zomer 2026

Om je een idee te geven van wat er allemaal speelt in de rokkentrends voor 2026 geven we je eerst een korte opsomming:

architectonische volumes

asymmetrische lijnen

panelen

opvallende texturen

felle kleuren

mini, midi, maxi, recht

opbollend

gedrapeerd

met A-lijn

in Victoriaanse stijl

romantisch

haute-couture

doorzichtig

in kant

met fantasie

effen

met veren

gelaagd

en hiermee hebben we de lading nog lang niet gedekt! Maar dan nu een paar rokken waar je je nu al aan kunt wagen.

De sliprok (hebben!)

De sliprok is het zusje van de slipdress die iedereen inmiddels kent: een rechte satijnen midi-rok (tot op de kuit). Deze topper kwamen we in allerlei versies op de belangrijkste catwalks voor lente zomer 2026 tegen. De rok laat zich gemakkelijk dragen en kun je met nagenoeg alles combineren. Bij koud weer met laarzen en een grote trui, in de zomer met een T-shirt of een mooie top en een paar teenslippers (ook een trend!).

N.B. Ga voor een bruine sliprok voor de eerste maanden van het jaar (de bruine sliprok is hot!) en voor lichte kleuren voor de lente en zomer.

De micro spijkerrok

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dior

Surprise! Een van de grootste verrassingen in de rokkentrends is volgens ons: de micro spijkerrok. Dit korte rokje komt uit de koker van Dior, en wel uit de eerste zomercollectie van de hand van ontwerper Jonathan Anderson. Op de catwalk van Dior showde niet één maar meerdere korte spijkerrokjes in onder meer denim blauw, groen, roze. Dit rokje kun je casual dragen maar ook met een blazer, zoals Anderson liet zien.

De kokerrok (ook met lage taille)

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Max Mara

Hot is ook de kokerrok. Deze trend past goed bij de librarian core stijl – ook wel kantoorlook – die we dit jaar gaan zien, maar er zijn ook sexy varianten. Zo stuurde The Row een felroze kuitlange rok met superlage taille de catwalk op. Bij Max Mara zagen we superchique kokerrokken met een hogere taille (net onder de navel) en bijpassende top die een stukje buik liet zien.

Gestrikte rokken

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dior

Gedrapeerde rokken die eindigen met een knoop of een strik zorgen het komende seizoen voor het ultieme haute couture gevoel. Deze rokken komen zowel in het kort als in het lang. Ook de volumes zijn interessant. Soms kleden de rokken slank af, soms bollen ze op. Het zijn blikvangers. Goed voor een cocktailparty of een gala, maar ook om nonchalant met een T-shirt en slippers te dragen.

Leren rokken

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Saint Laurent

Leren rokken maken ook volop deel uit van de rokkentrends voor 2026. Een geliefd model is (alweer) de kokerrok in het leer. Ook hier gaan de tailles zakken. Draag zo’n rok eens met een supervrouwelijke witte blouse (met strik) voor een überchique look. Hiermee kun je naar kantoor (waar je ongetwijfeld veel bewonderende blikken zult krijgen), maar net zo goed naar het theater of een feest. En ook hier geldt weer dat je ‘m casual kunt dragen met een grote trui of T-shirt en stoere laarzen.

Fantasie

Dit zijn de grootste rokkentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Prada

Verder is er een enorme restcategorie die wij ‘fantasie’ zouden willen noemen, waarin we van alles tegenkomen. In de loop van het seizoen vertellen we je er meer over. We noemen alvast de rokken van Prada die uit panelen in verschillende kleuren en materialen bestaan. Innovatief zoals alleen Prada dat kan.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en waag je er alvast aan.

