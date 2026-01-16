De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto ADVERSUS

Als het op bob kapsels aankomt, heeft Lily Collins in het vijfde seizoen van Emily in Paris de toon gezet. In deze serie, die op 18 december 2025 van start ging, stal Emily de show met een strakke, rechte bob op kaaklengte die perfect past bij haar nieuwe avonturen in Parijs én Rome. Dit kapsel is dé grote trend voor 2026. Het geeft je direct een zelfverzekerde, moderne uitstraling. Kort, grafisch en super strak: het is het perfecte kapsel voor vrouwen die willen opvallen zonder daar veel moeite voor te doen.

Wat is een power bob precies?

De power bob valt meestal tot op de kin of net iets eronder. De lijnen zijn kaarsrecht en de uiteinden zijn scherp geknipt, zonder laagjes. Dat maakt het kapsel zo kenmerkend en krachtig. In de serie draagt Emily haar bob vaak glad en glanzend zoals het een French bob betaamt, met een perfecte finish die eruitziet alsof het net uit een salon komt.

Je kunt dit kapsel makkelijk stylen: gewoon glad föhnen voor een superchique look. Het is snel klaar en blijft de hele dag netjes zitten. Je kunt ook experimenteren met een wetlook – een andere huge haartrend voor 2026 – of het haar met een ronde borstel een lichte beweging geven. En verder kun je het zelfs opsteken of naar achteren brengen zodat het lijkt dat je lang haar hebt dat je in een paardenstaart draagt.

Waarom is dit dé trend van 2026?

De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto Charlotte Mesman

In 2026 zien we veel grafische, rechte bobkapsels. Ze zijn fris, persoonlijk en geven een sterke indruk. Deze kapsels zijn ideaal voor als je haar graag korter haar draagt maar dan wel met een elegante en opvallende look. De power bob past perfect in die trend: simpel, maar met high impact. Het kapsel voelt nieuw en toch tijdloos.

Beroemdheden met bob kapsels

Veel bekende vrouwen dragen al een versie van de power bob. Een schoolvoorbeeld is de inmiddels iconische directrice van Vogue USA, Anna Wintour die de rechte bob draagt in een klassieke, pageboy-achtige versie met volume en een korte pony. Een jong en modern voorbeeld is Sydney Sweeney die in 2025 iedereen verraste door haar lange blonde lokken in te ruilen voor een scherpe, rechte bob. Sydney bewijst maar weer eens hoe supercool de rechte bob is. Andere sterren zoals Selena Gomez en Emily Ratajkowski kiezen ook vaak voor korte, strakke bobs. Ze laten zien dat dit kapsel bij verschillende stijlen, persoonlijkheden en haarkleuren past.

Fashion models met een rechte bob

De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto ADVERSUS

Niet alleen beroemdheden maar ook fashion models kiezen steeds vaker voor een rechte bob. Op de foto hierboven een grafische power bob in de stijl van Lily Collins. Op de foto hieronder zie je hoe je met een zijscheiding en een ‘flip-over’ de power bob meer volume kunt meegeven.

De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto Charlotte Mesman

Voor welk haartype werkt het het beste?

Dit kapsel werkt het beste bij steil of fijn tot medium dik haar. Het valt dan van nature mooi glad en de strakke snit komt goed uit. Heb je wat dikker of licht golvend haar? Dan kun je het nog steeds dragen: je kunt je haar laten straighten voor een permanent steile en strakke look of het haar intensief föhnen om het glad te krijgen. Maar – en dit is belangrijk – een rechte bob mag je tegenwoordig ook krullend dragen. Je kunt er schitterende looks mee creëren. Ons advies is om je haartextuur te respecteren en je kapper om advies te vragen.

Waarom flatteert de power bob iedereen?

Het kapsel volgt de vorm van je kaaklijn en maakt je gezicht direct strakker, frisser én jonger. Het verlengt ronde gezichten en verzacht hoekige gezichten. Je nek komt mooi vrij, wat elegant oogt. Of je nu een ovaal, rond of hoekig gezicht hebt: deze bob staat iedereen. Met een beetje glans of een subtiele wave kun je hem helemaal eigen maken.

Tijd voor jouw power bob?

De power bob is in 2026 hét kapsel om te proberen als je zin hebt in iets nieuws. Het geeft power, is praktisch en voelt meteen luxe. Ga naar je kapper en bespreek wat voor jou de beste lengte en stijl is. Wie weet loop jij straks net zo zelfverzekerd rond als Emily in Parijs!

Niet klaar voor de schaar?

De power bob à la Emily is dé haartrend voor 2026. Foto Charlotte Mesman

Ben je er (nog) niet klaar voor om de schaar in je lange lokken te zetten, fake dan een bob door je haar in de kraag van je jas te dragen. Het is een beproefde truc waar je vooral in de winter, als de kragen hoog en gestructureerd zijn, goed mee wegkomt.

