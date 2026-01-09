Wet-lookkapsels voeren de boventoon in de haartrends voor lente zomer 2026. Je kunt er nu al mee experimenteren. Je vertellen je hoe!

Dé haartrend voor 2026: wet-lookkapsels met een verrassende twist. Foto ADVERSUS

Op de catwalks voor lente zomer 2026 spotten we een opvallende haartrend: wet looks met een eigentijdse twist. Vergeet de klassieke strakke gelkapsels waarbij het haar glad naar achteren wordt getrokken en in een knot wordt samengebonden. Voor 2026 is elke wet look anders. Soms oogt het haar alsof je net uit de douche bent gestapt, soms is het glanzend en bewust gestyled, en soms heeft het zelfs een licht greasy finish. Veel modehuizen experimenteerden dit seizoen met gel en wax, denk aan Lacoste, Giambattista Valli, Hermès en Coperni.

Deze trend sluit aan bij een bredere haarbeweging voor 2026, waarin haarproducten zoals gels, waxen en oliën zichtbaar deel uitmaken van de styling. Met andere woorden: haarproducten mogen weer gezien worden. Binnen dit kader passen ook de kapsels die we bij Loewe zagen. Deze look lichten we hieronder verder uit.

Het haar op de catwalk van Loewe voor lente zomer 2026

Dé haartrend voor 2026: wet-lookkapsels met een verrassende twist. Foto ADVERSUS

Op de catwalk van Loewe voor lente zomer 2026 werd de wet-looktrend vertaald naar een kapsel dat deels strak en deels speels was. Het haar van de modellen werd strak uit het gezicht en glad langs het hoofd naar achteren gekamd, met een glanzende finish. Aan de achterkant vielen de haarlokken los over de rug, met een licht gecontroleerde slag die zorgde voor beweging, maar wel met behoud van die kenmerkende greasy wet look.

Dé haartrend voor 2026: wet-lookkapsels met een verrassende twist. Foto ADVERSUS

Twee elementen zijn hierbij essentieel: de kapsels zijn zonder scheiding en het haar is met een grove kam naar achteren gebracht, waardoor duidelijke kamstrepen zichtbaar blijven. Dit geeft het kapsel een bewust grafische uitstraling.

Dé haartrend voor 2026: wet-lookkapsels met een verrassende twist. Foto Charlotte Mesman

In plaats van beach waves of ingewikkelde kapperskapsels koos Loewe dit seizoen voor minimalisme en controle. Deze frisse, beheerste hair look — met slechts wat beweging aan de achterkant — zorgde ervoor dat alle aandacht naar de kleding ging, terwijl het minimalistische karakter van de nieuwe zomercollectie werd versterkt. De look voelde evenwichtig en intellectueel aan en past naadloos bij Loewe’s filosofie van vakmanschap en draagbare elegantie.

Make-up als zachte tegenhanger

Loewe combineerde deze strakke, glanzende hairstyling met een eveneens minimalistische make-up look. De focus lag volledig op de huid, die glowy en fris was, zonder zware contouren of dikke lagen product. Dit gaf het gezicht een zachte uitstraling en zorgde ervoor dat de gecontroleerde haarlook minder streng oogde.

Dé haartrend voor 2026: wet-lookkapsels met een verrassende twist. Foto ADVERSUS

De ogen waren licht opgemaakt, met enkel wat definitie die de natuurlijke vorm benadrukte. In sommige gevallen werden zachte kleuraccenten toegevoegd, zoals oranjeachtige zonsondergangtinten die onder oversized zonnebrillen tevoorschijn kwamen. Deze details sloten aan bij het kleurenpalet van de collectie en gaven de make-up een verfijnde, speelse nuance.

Door de combinatie van glanzend, strak haar, een stralende huid en geraffineerde kleuraccenten ontstond een modern en doordacht geheel. Haar en make-up fungeerden als stille, elegante partners van de kleding, zonder deze te overschaduwen.

Een beautylook die past bij de collectie

Deze beautylook sluit naadloos aan bij de geest van de nieuwe zomercollectie van Loewe voor lente zomer 2026. Het strak naar achter gekamde haar weerspiegelt de precisie en intellectuele kracht van de ontwerpen, terwijl de glanzende huid en zachte, zonsondergangkleurige accenten warmte en speelsheid toevoegen. De look versterkt de boodschap van gecontroleerde elegantie, hedendaags zelfvertrouwen en ingetogen verfijning: een stil statement dat de visie van Loewe helder communiceert.

De hair look van Loewe nadoen

Om het kapsel van Loewe zelf thuis na te doen, begin je met handdoekdroog of licht vochtig haar. Breng vervolgens een royale hoeveelheid gel of glansproduct met sterke hold aan, vanaf de haaraanzet tot in de lengtes, totdat het haar zichtbaar verzadigd is.

Kam het haar strak naar achteren, weg van het gezicht, en zorg ervoor dat het glad rond het hoofd ligt. Gebruik hiervoor niet je handen, maar een grove kam, zodat de kamstreken zichtbaar blijven. Je doel is niet volume, maar controle en glans. Breng eventueel extra product aan bij de aanzet voor een extra gepolijst effect. Bind het haar niet samen, maar laat het in losse wet-looklokken over je rug vallen.

Laat het haar aan de lucht drogen of fixeer het licht met een föhn op lage stand. Werk het kapsel af met een beetje haarolie of glansspray voor die typische wet-look finish die strak oogt, maar bewust en modern aanvoelt.

