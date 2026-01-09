Op zoek naar de perfecte winterjas voor 2026? We zetten de toptrends voor haar en voor hem op een rijtje en geven je een paar gouden tips.

Dit zijn de must-have winterjassen voor haar en hem in winter 2026

Eén van de beste investeringen voor je wintergarderobe is een mooie winterjas. Het is het kledingstuk dat je in de winter veruit het meest draagt. Kies er daarom eentje waar je elke dag stijlvol en met een goed gevoel de deur mee uitstapt. Het model dat je kiest moet passen bij jouw persoonlijkheid en je levensstijl. Kwaliteit staat voorop, want je jas is – samen met je schoenen – bepalend voor je winterlook. Het aanbod winterjassen is, zowel voor dames als voor heren, enorm en het is niet altijd gemakkelijk om een keuze te maken. Gewatteerde jassen zijn nog steeds een toptrend voor haar en voor hem, maar ook daarin is veel keuze. Soms is het moeilijk om een keuze te maken. We zetten de toptrends winterjassen voor haar en hem voor je op een rijtje en geven je tips om de ideale winterjas te vinden.

Must-have winterjassen voor dames

Gewatteerde jassen blijven ook in winter 2026 onbetwist favoriet. Je denkt daarbij misschien direct aan de ‘puffer’, dat doorgestikte jack met dons, maar het aanbod is rijker en gevarieerder dan dat. Van korte puffer jackets en sportieve bombervarianten tot lange, elegant doorgestikte mantels – alles kan. Zelfs double-breasted uitvoeringen en puffer-parka’s maken hun opmars.

Klassieke parka’s krijgen deze winter een meer verfijnde uitstraling, met strakkere lijnen en hoogwaardige materialen. Ze worden vaker gecombineerd met vrouwelijke silhouetten waardoor je ze gemakkelijk ook over een rok of jurk kunt dragen.

Ook lammy coats blijven van de partij. De combinatie van robuust leer of suède met zachte shearling (ook fake) geeft je look direct een chique (en warme) uitstraling. Houd je van een speelsere look, dan zijn teddy jassen een geliefde optie: cozy, modieus en perfect voor een casual-chique winterlook.

Ook de trenchcoat voor de winter maakt een comeback. Denk aan gevoerde modellen in zware stoffen, ideaal voor mildere winterdagen of als overgangsjas.

De absolute eyecatcher en geliefde dames winterjas blijft echter de lange mantel. Double-breasted modellen, overslagmantels in kamerjasstijl met strikceintuur en klassieke lange jassen tot halverwege de kuit domineren het straatbeeld. Zelfs de long coat, tot op de grond, doet deze winter mee.

De kleuren blijven overwegend rustig – effen tinten of hooguit ruiten – terwijl details zoals een sjaalkraag, extra lange revers of power shoulders voor karakter zorgen. Voor een extra luxe uitstraling zijn wol- en kasjmierblends de ultieme keuze.

Must-have winterjassen voor heren

Ook in de herenmode staat functionaliteit centraal, maar altijd met een modieuze twist en is het aanbod groot. Kijk maar eens bij de winterjassen heren bij Bijenkorf voor allerlei stijlen en kleuren. We lichten de populairste modellen voor je uit.

Windbreakers zijn populair voor wie houdt van een sportieve, urban look. Lichtgewicht, technisch en perfect voor wisselvallig winterweer.

De parka blijft een betrouwbare klassieker en wordt dit seizoen verfijnder uitgevoerd, met minimalistische details en hoogwaardige afwerkingen. Je draagt hem net zo goed op een spijkerbroek als over een pak.

Net als bij dames zien we ook bij heren een heropleving van de trenchcoat, vaak in tijdloze tinten en met een moderne snit.

Bomberjacks en puffer jackets blijven toppers. De puffer krijgt een meer gestroomlijnd silhouet, waardoor hij moeiteloos te combineren is met zowel casual als geklede outfits.

Voor wie op zoek is naar een meer geklede en stijlvolle jas, is de mantel onmisbaar. Double-breasted modellen in wol- of kasjmierblends voeren de boventoon. Effen kleuren blijven favoriet, maar ook gemêleerde stoffen en klassieke visgraatdessins zorgen voor een stijlvolle look met karakter.

Hoe kies je de ideale winterjas?

Ga je voor een jas die je elke dag wilt dragen, kies dan een tijdloos model dat bij vrijwel elke outfit past. Klassieke kleuren zoals zwart, donkerblauw, grijs, bruin, camel, bosgroen of zelfs donkerrood zijn stijlvolle en veilige keuzes. Beige of wit is ook altijd mooi, maar vergt wel meer onderhoud en is bijvoorbeeld minder geschikt als je veel fietst.

Let altijd op de pasvorm en de maat: een jas moet ruimte bieden voor laagjes, zonder zijn vorm te verliezen. Let vooral ook op de omvang van de armsgaten en mouwen.

Details maken het verschil. Denk aan een strikceintuur, een houtje-touwtje-sluiting of een (fake) fur kraag.

Zoek je een jas ‘voor erbij’, dan mag je creatiever zijn: een opvallende kleur, ruit of statement design geeft je wintergarderobe extra karakter.

Voor wie wil investeren in luxe geldt één gouden regel: kies kwaliteit. Een wol- of kasjmierblend is misschien duurder, maar betaalt zich terug in uitstraling, comfort en jarenlang draagplezier.