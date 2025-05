De Dior Cruise 2026 show was niet alleen een viering van mode, maar ook het slotstuk van Maria Grazia Chiuri’s tijd bij Dior.

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Foto LAURA-SCIACOVELLI -Photo courtesy of Dior

Op dinsdag (27 maart) presenteerde Dior een betoverende Cruise collectie 2026 midden in het hart van Rome. Het was niet alleen een viering van mode, maar ook het slotstuk van Maria Grazia Chiuri’s indrukwekkende tijd als creatief directeur van Dior. Kort na de show kwam namelijk het nieuws dat Chiuri zou vertrekken, en dat Jonathan Anderson, momenteel verantwoordelijk voor Dior Men, waarschijnlijk haar opvolger wordt (de stoelendans van de grote modehuizen met de voortdurende wisseling van creatief directeuren blijft fascineren). Maria Grazia Chiuri gaf Dior een delicate, vrouwelijke en poëtische signatuur die we zeker gaan missen. Haar visie heeft het merk bijna tien jaar lang een frisse, krachtige uitstraling gegeven.

Betoverende Cruise collectie 2026

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Foto ADRIEN DIRAND – Photo courtesy of Dior

De nieuwe Cruise collectie 2026 werd gepresenteerd in de betoverende tuinen van Villa Albani Torlonia, een locatie die perfect paste bij de romantische sfeer van de collectie. De show was een ode aan de rijke cultuurgeschiedenis van Rome en aan Mimì Pecci-Blunt, een beroemde Romeinse muze die bekend stond om haar extravagante gemaskerde bals en artistieke invloed. De modellen liepen over de sfeervolle grindpaden, omringd door perfect onderhouden hagen, wat de show een intieme en magische uitstraling gaf. De zachte mist en het natuurlijke licht maakten het geheel sprookjesachtig. Een feestje voor het oog. Alle reden om niet alleen de beelden van de modeshow maar ook alles daarom heen – het doorpassen van de collectie, de groepsfoto’s, de finale – met je te delen.

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Photo courtesy of Dior

Romantisch

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Foto FIONA-TORRE – Photo courtesy of Dior

Geïnspireerd door de glamour en mystiek van het oude Rome, bestond de collectie uit lange fijnkanten jurken, rokken met ruches en scherp gesneden jassen. Wit en ivoor waren de hoofdkleuren, die puurheid uitstralen, met hier en daar een dramatische touch in zwart, diep rood en goudfluweel. De ontwerpen combineerden vrouwelijkheid met kracht, iets wat kenmerkend is voor Chiuri: transparante, geborduurde jurken tegenover gestructureerde buitenkleding. Platte schoenen maakten de looks draagbaar en modern.

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Foto FIONA-TORRE – Photo courtesy of Dior

Het modepubliek

In de front row zaten stijlvolle gasten die volgens de dresscode waren gekleed: de dames in het wit, de heren in het zwart. Actrices Han So-Hee en Ashley Park schitterden in transparante jurken met kristallen details, terwijl Valeria Golino en Sofía Àchaval de Montaigu een mix van Romeinse elegantie en Parijse chic lieten zien.

Een blijvende erfenis en een nieuw begin

Dior Cruise 2026: een poëtisch afscheid van Maria Grazia Chiuri. Foto ADRIEN DIRAND – Photo courtesy of Dior

Dior’s Cruise 2026 was veel meer dan een modeshow; het was een liefdevol afscheid van Maria Grazia Chiuri, die een onuitwisbare stempel op het huis heeft gedrukt. Haar talent om een poëtisch verhaal en couture vakmanschap te combineren, gaf het Dior van de afgelopen tien jaar een unieke, delicate twist. Terwijl het maison zich klaarmaakt voor een nieuw hoofdstuk onder leiding van Jonathan Anderson, blijft Chiuri’s nalatenschap van creativiteit en elegantie springlevend — klaar om met frisse energie verder te gaan.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS