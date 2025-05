Schoenentrends voor zomer 2025. Comfy cool is dé trend

De schoentrends voor zomer 2025 draaien om één ding: schoenen die je voeten verwennen én je outfit naar een next level tillen. Weg met pijnlijke hakken, hallo comfy cool! Dit seizoen bewijzen de schoenentrends dat stijl en comfort perfect samen kunnen gaan. Wij zetten de must-haves voor jou op een rijtje: van toffe retro sneakers tot oerlelijke (maar coole) granny sandalen. Welke ga jij scoren?

Schoenentrends voor zomer 2025: trendy en comfortabel

Met deze comfortabele en trendy schoenen kom je supercool voor de dag en hoef je niet in te leveren op gemak.

#1 Retro sneakers

Vintage-geïnspireerde sneakers die we op de catwalks en in het straatbeeld zien opduiken, zijn enorm populair. Ze hebben dunne zolen en een dempend ontwerp waardoor ze ideaal zijn voor lange wandelingen. Tegelijkertijd zijn deze sneakers verfijnd (vergeet chunky dad-sneakers!) en laten ze zich overal onder dragen: onder chique broekpakken, stijlvolle rokken maar ook onder zomerjurkjes, spijkerbroeken en shorts. Dit soort sneakers zijn een must-have voor elke fashionista.

#2 Comfortabele platte schoenen en slippers

Van vissersandalen (die je terugvoeren naar je kindertijd) tot ballerina’s (en ballerinasneakers), van leren sandalen tot trendy instappers. Platte schoenen mag je deze zomer overal onder dragen. Ga voor kwaliteit, voor zachte materialen en als het even kan voor ontwerpen met padded binnenzolen. Doe jezelf een plezier met luxe maar draagbare schoenen.

#3 Granny sandalen

Oma’s sandalen zijn dé (ugly) schoenentrend voor zomer 2025 en passen perfect in de comfy cool esthetiek van het moment. Dit soort platte sandalen zijn van voren open, hebben brede gekruiste banden over de wreef en een bandje om je hiel. Ze zijn simpel maar stijlvol en je maakt er moeiteloos kilometers mee. De granny’s mag je, net zoals andere platte schoenen, letterlijk onder alles dragen. Trek ze aan onder oversized broeken met een mooie blouse, onder spijkershorts met een wit T-shirt, onder een lange rok met een mooie top. Ze zijn zo lelijk dat ze superleuk en chic worden!

#4 Klompsandalen

In dezelfde comfy cool esthetiek passen ook de klompsandalen met buigzame houten zolen en anatomische vormen. Ook hier geldt weer dat ‘ugly’ schoenen een coole outfit juist naar een hoger niveau kunnen tillen zonder dat je op gemak moet inboeten. Je mag deze zomer zelfs met gezondheidssandalen – voor maximaal comfort – voor de dag komen. Juist met dit soort schoenen straal je een coole nonchalance uit.

#5 Loafers en mocassins

Dit soort schoenen doen al een paar seizoenen mee en zijn ook deze zomer weer in de streetstyle en aan de voeten van influencers te vinden. Ook in deze categorie schoenen vind je exemplaren met relaxte pasvormen en zachte, ondersteunende binnenzolen. Ze zijn ideaal voor naar je werk maar ook op vrije dagen doen ze het overal goed onder. Ze maken je look net iets gekleder maar ook stoerder dan met sneakers of sandalen. Loafers en mocassins zijn ook ideaal voor als je houdt van ietwat boyish elementen in je look.