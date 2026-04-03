In de modecollecties voor lente zomer 2026 komen we volop ruiten tegen. In allerlei kleuren en uitvoeringen. Update je voorjaarslook!

Vorig seizoen kwamen we al veel ruiten tegen in de modetrends, maar toen waren ze vaak groot en zwaar, zoals de zogenaamde plaidruiten bij Burberry. Voor lente zomer 2026 zien we in de modecollecties kleinere en luchtigere varianten: van Vichy-ruit tot de klassieke pied-de-poule. Deze prints geven je lentegarderobe een speels, maar tijdloos karakter en zijn perfect om je outfits een frisse update te geven met lichtere kleuren.

Ruiten tijdens Paris Fashion Week

Op deze foto: Kate Lanphear. Foto Charlotte Mesman

Bevestiging van deze trend nodig? Het modevolk bij de afgelopen Paris Fashion (maart jl.) liep volop in ruiten. Bij Carven spotten we fashion editor Kate Lanphear van T Magazine (The New York Times) in een pied-de-poulejas – en daarmee hebben we eigenlijk alles al gezegd.

Op deze foto: Mary Cavallo. Foto Charlotte Mesman

Ook influencers en zelfs modellen, die meestal effen kleuren dragen, verschijnen in ruitjespatronen. De Italiaanse influencer Mary Cavallo koos voor een kort manteltje met een zwart-witte pied-de-pouleruit.

Op deze foto: Libby Taverner. Foto Charlotte Mesman

Libby Taverner, een model dat een bijna recordaantal shows liep, spotten we bij Loewe in een lange ruitjesjas. Zij droeg deze over een donkere spijkerbroek, gecombineerd met lichtgekleurde hoge rijglaarzen en een zwarte coltrui met rits. Een supercoole look voor de vroege lente, als de zon nog aan kracht moet winnen.

Van Vichy-ruit tot pied-de-poule

Ook in de modecollecties voor voorjaar 2026 komen we veel ruitjes tegen, en lang niet elk ruitje is hetzelfde.

Lange jassen, bomberjacks en klassieke barn jackets met lichte ruitjes, zoals de jas van Libby Taverner, zijn een grote trend. Omdat het ruitje klein is, kleedt het rustig af en laat het zich gemakkelijk combineren. Een andere ruit die we momenteel in veel collecties tegenkomen, is het Vichy-ruitje in pastelkleuren, zoals roze of lichtblauw. Deze lichte jaren ’60/’70-ruit is bijzonder geschikt voor een lenteachtige mood vanwege de frisse uitstraling (een soort tandpasta-effect). Het ruitje komt terug op jurken, blouses, broeken en bijpassende tops. Perfect voor de eerste warme(re) lentedagen. Stoere, mannelijke ruiten zijn ook van de partij. We zagen ze onder meer op de catwalk van Acne Studios, maar ze zijn ook te vinden bij grote modeketens. De kleuren zijn doorgaans zwaarder en de ruiten groter. Ze verschijnen vaak op overhemden en mouwloze tops en combineren goed met een spijkerbroek. Voor een klassieke look kun je kiezen voor kleine zwart-witte of zwart-beige ruitjes die rokken, maar ook tailleurs en vrouwelijke topjes sieren. Ruit op ruit is dit seizoen een trend. Vooral setjes waarbij top en bottom in dezelfde ruit zijn uitgevoerd, zijn populair.

Zo draag je ruitjes in de lente

Ruitjes werken goed in het voorjaar omdat ze diepte en structuur toevoegen zonder een outfit te zwaar te maken. Combineer een jack met kleine ruitjes met een witte jeans en ballerina’s voor een casual maar verzorgde lentelook. Of draag een lange pied-de-poulejas over een luchtige midi-jurk voor een elegante laagjesstijl. Een lange ruitenjas over een nette grijze broek en een gekleurd vestje met daaronder een paar lichte sneakers of flatjes is ook een optimale keuze voor de vroege lente.

De kleuren spelen hierbij een belangrijke rol. Tinten zoals zachtroze, mintgroen en camel zijn perfect voor het overgangsseizoen. Zo krijgt zelfs een eenvoudige outfit direct een modieuze update.

