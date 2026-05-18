Deze zonnebrillentrends van zomer 2026 gaan we overal zien

De zonnebrillentrends van zomer 2026 lopen uiteen: van slanke ovale monturen tot futuristische oversized modellen.

Zonnebril met schildpadmontuur en blauwe glazen volgens de zonnebrillentrends voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Een snelle update van je modelook voor zomer 2026? De oplossing is een moderne zonnebril. Het is de ster accessoire van het seizoen. En wat nog opvallender is? De zonnebrillentrends van zomer 2026 laten zien dat dit accessoire weer gezien mag worden. Je mag er een statement mee maken. De zonnebrillen van nu zijn groter, gedurfder, sportiever of juist ultra-chic – zolang ze maar karakter hebben.

De trends van 2026 balanceren tussen nostalgie en futurisme. Van jaren 90-geïnspireerde ovale monturen tot futuristische shield sunglasses en oversized monturen die rechtstreeks uit oude Hollywood-films lijken te komen: dit zijn de modellen die je dit jaar overal gaat zien.

Futuristische shield sunglasses zijn dé statement zonnebril van 2026

Oversized wrap-around zonnebril als statement accessoire voor zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Sportieve zonnebrillen maken een onverwacht stijlvolle comeback. Maxi shield sunglasses – herkenbaar aan hun grote, doorlopende glazen en futuristische uitstraling – behoren zonder twijfel tot de grootste zonnebrillentrends van 2026.

Ooit werden ze vooral geassocieerd met wielrenners en performance wear, maar dit seizoen krijgt dit model een high-fashion upgrade. Grote modehuizen combineren technische vormen met luxe materialen en gekleurde glazen. Het resultaat is modern, minimalistisch en opvallend tegelijk.

Vooral in combinatie met oversized tailoring, monochrome outfits en athleisure zorgt deze zonnebriltrend voor een effortless luxe uitstraling.

Oversized zonnebrillen brengen glamour terug

Oversized zonnebrillen komen terug. Foto Charlotte Mesman

Na jaren van minimalistische microbrillen verschuift de focus opnieuw naar grote monturen. Oversized zonnebrillen zijn terug – en groter dan ooit.

Vierkante frames, dikke acetaten en donkere glazen domineren het modebeeld van 2026. De inspiratie komt duidelijk uit de jaren ‘70, maar krijgt een moderne update met strakkere lijnen en luxueuze afwerkingen. Vooral havana- en tortoiseprints zijn populair en geven zelfs de meest eenvoudige outfit direct een geraffineerde uitstraling.

Deze trend sluit perfect aan bij de quiet luxury esthetiek: tijdloze accessoires met een chique uitstraling zonder overdreven logo’s. Aan de andere kant gaan we deze zomer ook meer durven en mogen onze outfits en accessoires weer gezien worden. Dit blijkt duidelijk uit het totale plaatje van de modetrends voor zomer 2026.

De jaren ‘90 blijven invloedrijk met ovale monturen

Zonnebrillen met slanke ovale monturen blijven we ook in zomer 2026 zien. Foto Charlotte Mesman

Naast opvallende oversized modellen blijven ook slanke ovale monturen populair. De jaren ‘90-esthetiek blijft een grote inspiratiebron binnen de mode van 2026, maar voelt dit seizoen geraffineerder aan. Deze tendens komen we niet alleen tegen voor de zonnebrillen maar ook voor de brillen op sterkte.

Een zonnebril met een dun montuur, zachte rondingen en donkere glazen. Foto Charlotte Mesman

Dunne metalen monturen, afgeronde glazen en interessante retrovormen zorgen voor een nonchalante coolness die perfect werkt bij minimalistische looks, denim en leren jassen. Waar eerdere Y2K-zonnebrillen extreem smal waren, zien we nu iets draagbaardere silhouetten die flatterend werken voor vrijwel iedere gezichtsvorm.

Gekleurde glazen worden het fashion statement van 2026

Oversized zonnebril met opvallend design en gradient glazen. Foto Charlotte Mesman

Niet alleen het montuur speelt dit jaar een hoofdrol – ook de glazen zelf trekken alle aandacht. Gekleurde en gradient glazen behoren tot de opvallendste zonnebrillentrends van 2026.

Van amber en smoky grey tot ice blue en soft pink: transparante tinten geven zonnebrillen een modieuze uitstraling. Vooral lichte kleuren zorgen voor een effortless vakantiegevoel, zelfs midden in de stad.

Deze trend laat bovendien zien dat zonnebrillen steeds persoonlijker worden. De gekleurde glazen zijn vaak transparant genoeg om je ogen te laten zien. Geen brillen meer om je achter te verstoppen, als een masker, maar juist om jezelf te laten zien.

Sport-luxe blijft een van de grootste modetrends van 2026

De grens tussen sportswear en luxe mode vervaagt verder – en dat zien we ook terug in zonnebrillen. Comfort, lichtgewicht materialen en functioneel design spelen een steeds grotere rol binnen high fashion.

Zonnebrillen mogen er technisch uitzien, zolang ze gecombineerd worden met elegante silhouetten en luxe details. Denk aan minimalistische sportmonturen, montuurloze designs en innovatieve materialen.

Deze mix van functionaliteit en stijl maakt sport-luxe een van de meest relevante accessoiretrends van het moment.

Dit zijn de zonnebrillentrends die je in 2026 overal gaat zien

In de zonnebrillen van zomer 2026 zien we vooral veel contrasten: futuristisch versus retro, minimalistisch versus oversized, sportief versus glamorous. Maar één ding hebben ze gemeen: persoonlijkheid en karakter. De juiste zonnebril is in 2026 niet langer een detail, maar het statement van je hele outfit.

