Streetstyle en modetrends 2026. Gaan we van quiet luxury naar loud luxury?

In een modewereld die jarenlang werd gedomineerd door logo’s, statements en status, en snelle trends, ontstond de afgelopen jaren een tegenbeweging: quiet luxury. Deze esthetiek draait om ingetogen verfijning, klassiekers. Denk aan perfect gesneden jassen, zachte kasjmierstoffen en een palet van ingetogen kleuren zoals roomwit, camel en diep zwart. De waarde zit niet in de merken die je draagt, maar in het materiaal, de snit en het vakmanschap.

Quiet luxury is meer dan een stijl; het is een houding. Het draait om tijdloosheid en – de naam zegt het al – stille luxe. We doen niet meer mee aan de modetrends die zich razendsnel opvolgen maar kiezen voor een beperkt aantal goed gekozen kledingstukken en accessoires van hoge kwaliteit die jarenlang meegaan en zich moeiteloos aanpassen aan verschillende contexten. Het gaat ook om status, maar die is exclusief: alleen wie het begrijpt, herkent de luxe.

Zomer 2026: het einde van het minimalisme

Voor lente zomer 2026 signaleren trendanalisten een kentering in de mode. Het “stealth wealth”-ideaal verzwakt, of wordt op zijn minst heruitgevonden. De extreme soberheid maakt plaats voor een mix van verfijnde basisstukken die worden gecombineerd met (meer) uitgesproken items.

Felle kleuren, stoffen met bijzondere texturen en opvallende details – van veren tot dramatische silhouetten – maken een comeback. Bovendien groeit het maximalisme, mede door Gen Z, die mode opnieuw ziet als een middel tot zelfexpressie in plaats van terughoudendheid.

Ook in het kleurgebruik zien we veranderingen: na jaren van aardetinten keren felle kleuren zoals rood en kobaltblauw terug en zien we weer speelse combinaties in het straatbeeld. Sommige critici spreken zelfs van een afscheid van quiet luxury zoals we dat kenden, en hebben het over een beweging richting “loud luxury” – mode die juist zichtbaar en uitgesproken mag zijn.

Maar betekent dit dat quiet luxury verdwijnt? Nee, maar het ontwikkelt zich, het is een proces, en daarom is het juist zo interessant.

The Row: het ultieme voorbeeld van verfijnde luxe

Een schoolvoorbeeld van de ontwikkelingen rond quiet luxury is het modemerk The Row. Het merk, opgericht door trendy tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen, belichaamt quiet luxury in zijn puurste vorm: compromisloze kwaliteit, minimale esthetiek en een bijna obsessieve aandacht voor detail.

The Row volgt geen trend – het is dé standaard geworden. Terwijl andere merken quiet luxury als stijl adopteerden, bouwde The Row het vanuit een intrinsieke visie op kleding. Elk kledingstuk is doordrenkt van quiet luxury. Een oversized jas valt precies goed, een eenvoudige jurk blijkt bij nader inzien technisch complex.

Streetstyle en modetrends 2026. Op deze foto Delfine Bafort die de catwalk van The Row liep. Foto Charlotte Mesman

Dat betekent niet dat The Row stilstaat. Ook de ontwerpen van dit modemerk ontwikkelen zich in de tijd. Recente modecollecties tonen meer volume, rijkere texturen en een bijna couture-achtige benadering van eenvoud – een stille vorm van extravagantie. Dit is geen breuk met quiet luxury, maar een verdieping ervan: luxe die niet alleen ingetogen is, maar ook artistiek en onderscheidend.

De toekomst: stille luxe met karakter

Quiet luxury verdwijnt dus niet, maar het transformeert. In 2026 gaat het minder om een streng minimalisme en meer om persoonlijke interpretatie. De nieuwe luxe is niet per se stiller, maar slimmer: een balans tussen ingetogenheid en stijl aan de ene kant en expressie en persoonlijkheid aan de andere kant.

Bekijk de streetstyle foto’s die wij tijdens de Paris Fashion Week bij The Row maakten, maar eens en je begrijpt precies wat we bedoelen. Ga dan zelf aan de slag. Onthoud dat het meer dan een stijl een houding is!

