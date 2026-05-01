Jeans trends 2026: deze modellen en stylingtrucs zie je nu overal

Stijlvolle lente looks: perfect voor werk en privé

Mascara is terug (en hoe!). Spider lashes bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

Mascara is terug (en hoe!). Van ‘no mascara’ naar ‘spider lashes’

Modetrends lente zomer 2026: dit zijn de 10 grootste trends

Trendystyle.net | Fashion trends | Welke catwalktrends straks overal in de winkels hangen

Welke catwalktrends straks overal in de winkels hangen

Welke catwalktrends worden echt draagbaar? Deze Fashion Week trends voor herfst winter 2026 2027 zie je binnenkort terug in de winkel.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Bijgewerkt
Van runway naar retail: deze modetrends uit de Fashion Weeks gaan we straks echt in de winkels zien. Photo courtesy of Tod's
Niet elke trend die tijdens de Fashion Weeks op de catwalk verschijnt, haalt uiteindelijk de winkelstraat. Sommige looks blijven puur editorial, terwijl andere snel vertaald worden naar draagbare mode voor een breder publiek.

Voor herfst winter 2026 2027 valt op dat ontwerpers opvallend veel trends presenteerden die relatief gemakkelijk te vertalen zijn naar dagelijkse outfits. Van lange mantels tot slankere silhouetten en rijke winterkleuren: dit zijn de catwalktrends die waarschijnlijk het snelst hun weg vinden naar winkels en collecties.

Wil je het complete overzicht van alle modetrends zien? Lees dan ook ons hoofdartikel over de grootste modetrends voor herfst winter 2026 2027.

Deze catwalktrend wordt straks een winterklassieker

Lange winterjassen zullen het van de catwalk naar de winkels gaan maken. Photo Sportmax
Een van de belangrijkste trends is de terugkeer van lange winterjassen en trench coats. Tijdens de shows zagen we coconjassen, klassieke wollen mantels en elegante jasvormen met sterke schouders (en schoudervulling in jaren tachtig stijl).

Deze trend zal snel zichtbaar worden in winkels omdat een goede winterjas altijd een van de belangrijkste investeringen voor de wintergarderobe blijft.

Waarom donkere winterkleuren commercieel altijd sterk blijven

De Fashion Weeks voor de winter bevestigden dat donkere tinten terugkeren, maar met meer diepte. Dit zijn kleuren die zich gemakkelijk laten dragen en combineren.

Verwacht in winkels veel:

  • chocoladebruin
  • bordeaux
  • olijfgroen
  • smoky grijs
  • donkerblauw

Deze kleuren zijn klassiek maar krijgen een modern twist door de vormgeving van de kleding maar ook door combinaties met felle tinten als rood, blauw en saffraan.

Waarom winkels opnieuw kiezen voor slankere silhouetten

Slim fit broeken en zelfs stretch broeken gaan terugkomen en naar verwachting gaan we ze in de winkels zien. Photo courtesy of Acne Studios
Na jaren van baggy pants, wijde broeken en wide leg jeans gaat het silhouet langzaam veranderen.

Steeds meer ontwerpers kiezen voor:

  • slank afkledende broeken
  • leggings
  • rechte en slim fit jeans
  • fitted tailoring

Deze trend beginnen we nu al te zien bij grote modeketens.

De lage taille keert terug – maar in een draagbare versie

Een opvallend detail op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 was de lage taille.

Waar deze trend eerder controversieel was, krijgt deze nu een elegantere update. Denk minder Y2K-extreem (geen onderbroeken die boven je jeans uitkomen) en meer laag op de heup op een geraffineerde manier.

Accessoires die waarschijnlijk snel mainstream worden

Mode accessoires worden opnieuw belangrijk.

In winkels zullen we waarschijnlijk veel zien van:

  • grote oorbellen
  • vintage geïnspireerde tassen
  • lange handschoenen
  • opvallende riemen
  • hybride schoenen, opvallende pumps (kleuren en design zijn fantasierijk) en laarzen

Layering blijft de makkelijkste trend om over te nemen

De strakke coltrui gaat weer volop deel uitmaken van gelaagde looks. Het kraagje van blouses gaan we asymmetrisch dragen. Photo courtesy of Tod's
Een van de makkelijkste modetrends om direct mee te experimenteren, is layering.

Tijdens Fashion Weeks zagen we veel combinaties van:

  • coltruien onder blouses
  • jurken over broeken
  • vesten over hemden
  • verschillende materialen gecombineerd

Deze trend is niet alleen modieus, maar ook praktisch (zeker in de overgangsseizoenen).

Waarom deze trends snel voet aan de grond krijgen

Modehuizen bepalen vaak de richting, maar winkels vertalen trends naar draagbare versies.

Dat maakt de kans groot dat we deze stijlen snel terugzien in collecties van grote ketens en online shops.

Trends die je nu al voorzichtig in winkels ziet opduiken

Napoleon jackets - militaire jasjes - blijven voorlopig in de mode. Photo courtesy of Balmain
Sommige modetrends voor herfst winter 2026 2027 borduren voort op trends die we nu al zien en die je misschien al in je kast hebt:

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com