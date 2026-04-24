Het militaire jasje (Napoleon jacket) is een mode must-have voor 2026

Heb jij het al in de winkels zien hangen? Het militaire jasje, ook wel Napoleon Jacket. Het is een mode must-have voor 2026. Heel makkelijk te dragen!

Sommige trends zie je aankomen en groeien langzaam uit (dat zijn misschien wel de beste!). Dat is het geval van het militaire jasje. Vorig jaar zagen we het al op de catwalks opduiken. Dit jaar zet deze trend, die ook wel Napoleon jacket wordt genoemd, door.

Misschien heb je het zelf al in de winkels zien hangen. Je kunt eigenlijk niet meer om dit item heen. Je ziet het overal: in de streetstyle tijdens de modeweken, in modeshows en zelfs in simpele jeans looks. Voor 2026 komt het in verrassend moderne versies.

Op de catwalks van Dior, McQueen en Ann Demeulemeester zagen we het militaire jasje terug in verschillende vormen: scherp getailleerd, rijk versierd of juist romantisch. Wat ze gemeen hebben? Ze trekken direct aandacht. En juist dat maakt deze modetrend zo interessant voor 2026. Het militaire jasje voelt daardoor niet als een tijdelijke hype, maar als een opvallend mode-item dat opnieuw relevant wordt.

Het militaire jasje maakt een comeback (maar anders)

Streetstylelook met een donkerblauw fluwelen militair jasje met witte koorddetails en faux fur manchetten, gecombineerd met een wide leg jeans en puntige schoenen tijdens de Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het Napoleon jacket heeft zijn oorsprong in militaire uniformen uit de 18e en 19e eeuw. Denk aan decoratieve knopen, hoge kragen, gevlochten koorden (aiguillettes), gestructureerde schouders en rijke details. Hoewel het jasje een militaire oorsprong heeft, is die associatie er (gelukkig) vanaf en is het uitgegroeid tot een modeklassieker die keer op keer weer wordt afgestoft.

Grote modehuizen als Yves Saint Laurent, Thierry Mugler en Jean Paul Gaultier komen regelmatig met het Napoleon jacket op de proppen. Het jasje leent zich voor nu eenmaal voor opvallende ontwerpen en blijft zijn aantrekkingskracht behouden.

In de jaren nul beleefde het een piek onder het grote publiek. Toen werd het vaak gecombineerd met skinny jeans, hoge laarzen en een glamrock-vibe. Het was toen meer uitgesproken, bijna dramatisch.

In 2026 keert het silhouet terug in allerlei creatieve interpretaties. Want dat is de grote nieuwigheid. Het militaire jasje wordt losser en moderner, bijna hybride, en minder ‘historisch’. Ook de manier van dragen is anders: minder “kostuumachtig” en juist meer geïntegreerd in dagelijkse outfits. Daardoor voelt het minder als een verkleedpartij en meer als een sterk mode-item.

Waarom dit jasje juist nu weer terug is

Na jaren van minimalisme, rustige basics en quiet luxury lijkt mode opnieuw ruimte te maken voor kleding met karakter. Het militaire jasje past perfect binnen die tendens. Het heeft structuur en een duidelijke, definieerde vorm. Met dit jasje wordt een simpele outfit opeens een look.

Misschien is dat precies waarom het nu zo aanspreekt: het voegt iets toe zonder dat je veel moeite hoeft te doen. Het geeft je look een instant fashion upgrade.

Op de catwalk: Dior en McQueen

De comeback van het Napoleon jacket komt niet uit het niets. We zagen het jasje op de catwalks van meerdere grote modehuizen terugkomen.

Militair jasje met cut-out details op spijkerrokje bij Dior. Photo courtesy of Dior

Dior kwam met opvallende cut-out versies met een soort schootje en gouden knopen. De jackets werden geshowd met denim: een denim minirok, een superwijde spijkerbroek met een creatief design.

McQueen koos voor een meer herkenbare interpretatie met de karakteristieke opgestikte koorden en een opstaande ronde kraag. Behalve een klassiek zwart jasje met goudkleurige stiksels, zagen we ook een exemplaar in het gebroken wit met een bloemenpatroon en bijbehorende shorts. Een ander wit Napoleon jacket werd geshowd met een jeans met lage taille.

Militair jasje met slim fit spijkerbroek met lage taille op de catwalk McQueen. Photo courtesy of McQueen

Ann Demeulemeester showde voor zomer 2026 een vrij rustig wit militair jasje met epauletten en een lange rij zilveren knopen over een floor sweeping doorzichtige witte jurk met een rood patroontje en grote zwarte laarzen.

Die variatie maakt de trend interessant: je hoeft niet voor een letterlijk uniformgevoel te gaan. Vooral de combinatie met denim is een winner.

Zo draag je een militair jasje in 2026

Het geheim van deze trend zit in het creëren van contrasten. Omdat het Napoleon jacket van zichzelf al sterk aanwezig is, werkt het vaak het beste in combinatie met rustige basics.

Met een spijkerbroek

Streetstylelook met een olijfgroen militair jasje met zwarte koorddetails, gecombineerd met een ripped jeans en gele sneakers voorf een moderne interpretatie van het Napoleon jacket. Foto Charlotte Mesman

Een van de makkelijkste manieren om het militaire jasje te dragen (we noemden het al), is met denim. Combineer het met een wide leg jeans of een extra lange spijkerbroek voor een moderne balans. Het formele karakter van het jasje krijgt daardoor iets nonchalants. Een eenvoudig T-shirt of tanktop eronder houdt de look luchtig.

Op een lange rok of jurk

Het contrast tussen romantisch en gestructureerd is verrassend en maakt dit historische jasje trendy. Draag eens een Napoleon jacket over een zwierige jurk of maxi-rok. Het jasje geeft vorm aan het silhouet zonder dat de outfit stijf wordt. Wil je een link leggen met het jasje, ga dan voor stoere boots aan je voeten. Maar je mag natuurlijk ook verschillende stijlen mixen en de look afmaken met sneakers of zelfs moderne ballerina’s met een v-cut.

Met tailoring

Voor een meer luxe uitstraling combineer je het militaire jasje met een nette pantalon of monochrome look. Hierdoor wordt het geheel fashionable – alsof de outfit rechtstreeks uit streetstylebeelden komt.

Met bermuda of shorts

Een bermuda of shorts (en zelfs een minirok, denk aan de styling bij Dior) maakt het jasje minder zwaar en geeft het een modernere uitstraling.

Waar herken je een modern Napoleon jacket aan?

Niet elk militair jasje voelt automatisch actueel.

In 2026 zien we vooral:

decoratieve knopen

twee rijen knopen (soms ook een rij maar dan wel véél knopen)

rechte of licht getailleerde modellen

opstaande kragen

cropped jasjes

goudkleurige details zoals gevlochten koorden en militaire koordsluitingen

donkerblauw, zwart, crème of diep rood

Ook materialen spelen een rol. Velvet, wol en jacquard geven het jasje een luxere uitstraling, terwijl lichtere stoffen het draagbaarder maken. Eén van de militaire jasjes bij McQueen leek zelfs in denim uitgevoerd.

Waarom het militaire jasje zo goed werkt in moderne outfits

Wat dit jasje interessant maakt, is dat het direct een focuspunt creëert. Je hoeft weinig toe te voegen. Een jeans, simpele top en één sterk jasje kunnen al genoeg zijn om een outfit meer karakter te geven.

Misschien is dat precies waarom het Napoleon jacket weer terug is in de mode. Het biedt iets wat veel moderne basics niet altijd hebben: persoonlijkheid. Kortom, het militaire jasje is het nieuwe power item.

