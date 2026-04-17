Extra lange jeans (puddle jeans) zijn in 2026 overal te zien. Ontdek waarom deze trend je benen langer en slanker maakt, en hoe je ze draagt.

Extra lange jeans in 2026: waarom de puddle-trend zo populair is. Foto Charlotte Mesman

Jeans die nét iets te lang zijn en nonchalant over je schoenen vallen: ineens zie je het overal. Tijdens de Fashion Weeks en in de streetstyle viel één detail extra op: spijkerbroeken worden langer, losser en minder “af”. De stof hoopt zich op rond je enkels als een waterplas – vandaar de naam puddle jeans (of extra lange jeans). Die relaxte, moderne uitstraling geeft je look direct een coole, undone vibe.

Tegelijkertijd is er een tegenbeweging zichtbaar. Op de catwalks, onder andere bij Dior, zien we juist meer gestructureerde silhouetten: regular fit en slim fit jeans met een verzorgde, bijna klassieke afwerking. In 2026 mag het dus alle kanten op. Maar binnen de ontspannen stroming speelt de extra lange broekspijp een grote rol. Jeans mogen langer, zachter vallen en een beetje “leven”.

Wat is de extra lange jeans trend precies?

Extra lange jeans met moccasins en mooie blouse voor ‘nette’ look. Foto Charlotte Mesman

De extra lange jeans herken je meteen: de pijpen vallen over je schoenen heen en de zoom raakt vaak (bijna) de grond. De stof breekt licht bij de enkels, waardoor die typische nonchalante, slordig-chique look ontstaat. Het lijkt alsof je broek net iets te lang is – en precies dat maakt hem zo modern in 2026.

Extra lange jeans laten je benen langer en slanker lijken

Extra lange jeans met strepen T-shirt en gympen voor marine look. Foto Charlotte Mesman

Een van de grootste redenen waarom deze trend aanslaat, is het flatterende effect op je silhouet. Door de stof extra lang te laten vallen, creëer je een ononderbroken verticale lijn vanaf je heupen tot aan de grond. Dat geeft direct de illusie van langere benen.

Het werkt vooral goed bij wide-leg jeans, straight-leg of subtiele flare modellen. De extra lengte voorkomt dat je benen “afgekapt” lijken door een enkellengte zoom. Dit effect wordt nog sterker met een high-rise (hoge taille): je taille komt hoger te liggen, waardoor het beengedeelte visueel langer wordt.

Daarnaast helpt de losse, vloeiende pasvorm om je benen slanker te laten ogen. Donkere wassingen versterken dit nog meer, omdat donkere kleuren optisch slanken en de verticale lijn extra benadrukken. Het resultaat? Je hele onderlichaam lijkt langer, slanker en eleganter – zonder dat je er moeite voor hoeft te doen.

Hoe haal je het maximale effect eruit?

Combineer met puntige schoenen, nude-toned enkellaarsjes of ton-sur-ton schoenen in dezelfde kleur als de jeans. Dit laat de lijn nog verder doorlopen.

Draag een iets kortere top of doe een half-tuck, zodat de hoge taille goed zichtbaar blijft.

Vermijd te veel volume bovenop: een fitted blouse, cropped trui of blazer houdt de focus op je benen.

Voor petite vrouwen kan juist die extra lengte met een hoge taille wonderen doen. Voor langere vrouwen is het de perfecte puddle-look zonder dat het rommelig oogt.

Maar… wat als je netjes bent met je kleding?

Hier zit een spanningsveld. Extra lange jeans zijn prachtig, maar in de praktijk kunnen ze schuiven met het idee van “verzorgd”. De zoom raakt de grond, wordt sneller vies en begint soms licht te rafelen. Bij regen kan het zelfs dramatisch worden.

Toch hoort die imperfectie bij de trend van 2026: we omarmen juist een beetje “leven” in onze kleding. Imperfectie is charmant.

Zo ga je ermee om (zonder dat het slordig wordt)

Imperfect is in 2026 een huge modetrend. Foto Charlotte Mesman

Omarm de imperfectie: een licht versleten zoom geeft juist persoonlijkheid, vooral bij lichtere wassingen of vintage looks.

Draag ze selectief: op droge dagen of momenten dat je minder loopt, blijven ze langer mooi.

Kies schoenen met een hogere hak of schuine enkellaarsjes: dit tilt de pijpen nét even op zodat ze de grond minder raken.

Kun je er echt niet mee leven? Sla de pijpen dan om – ook dat is in 2026 helemaal oké.

Wordt de zoom vies? Was je jeans binnenstebuiten op een mild programma en laat ze aan de lucht drogen.

Welke schoenen draag je onder extra lange jeans?

Een lage taille voor een moderne look. Foto Charlotte Mesman

De juiste schoenen maken of breken de look:

Moderne ballerina’s of hybride varianten (ballet + sneaker/mocassin) geven een lichte, elegante uitstraling.

Mocassins van zacht leer werken ook prachtig.

Wil je contrast? Ga voor chunky sneakers of enkellaarzen met een grovere zool – dat geeft balans en kracht.

Zo draag je extra lange jeans zonder dat het “te veel” wordt

De sleutel is balans. Omdat de jeans al los en lang vallen, houd je de rest van je outfit iets strakker of getailleerd: een blazer, aangesloten top of riem. Zo blijft het geheel verzorgd en krijgt de lengte alle aandacht.

Mini how-to voor de nonchalante look:

Draag de jeans iets lager op de heupen voor extra lengte.

Laat de stof bewust op of over je schoenen vallen.

Kies voor soepele, zachte denim die mooi meebeweegt.

Tot slot

Uiteindelijk draait de extra lange jeans trend in 2026 niet om perfectie, maar om gevoel. Het vraagt dat je je idee van “netjes” een klein beetje loslaat – en juist daarin zit de charme.

Probeer het eens met een donker wide-leg paar en je ziet meteen hoe makkelijk en modern het staat.