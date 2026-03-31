De wavy bob (à la Margot Robbie) is alles wat je wilt in een kapsel: modern, flatterend en verrassend eenvoudig.

Haartrends 2026. Deze wavy bob is hot en staat iedereen goed. Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je het nieuwe kapsel van Margot Robbie al gezien? De Australische actrice presenteerde zich tijdens de Paris Fashion Week bij de modeshow van Chanel met een golvend bob kapsel op schouderlengte. De bob was warrig gestyled en had een gewild rommelige pony. Dit nieuwe kapsel geeft een moderne boost aan de actrice, die – laten we eerlijk zijn – met letterlijk elk kapsel goed wegkomt.

Dat neemt niet weg dat de wavy bob een heel eigen charme heeft. Dit kapsel is edgy maar tegelijkertijd ook relaxt. Geen wonder dat we het elke seizoen opnieuw in de haartrends tegenkomen. In 2026 krijgt deze klassieker een eigentijdse update: zachter, luchtiger en met een nonchalante uitstraling. Het resultaat? Een look die lijkt alsof je er nauwelijks moeite voor hebt gedaan, maar toevallig wél een grote impact heeft.

Wij spotten het wavy bob kapsel ook onder het modepubliek tijdens de modeweken. Een van de meest geslaagde kapsels zie je op onze streetstyle foto’s.

De kracht van een perfecte snit

De basis van de wavy bob zit ‘m vooral in de vorm. De lengte kan variëren. Margot Robbie koos voor schouderlengte; de bob op onze foto’s valt net onder de kaaklijn. De lichte A-lijn of afgeronde vorm zorgt voor een speels en flatterend effect. In tegenstelling tot de strakke, grafische varianten (zoals de hydro bob of de power bob) draait het hier om beweging en volume. De neklijn is kort en verzorgd, terwijl er bovenop juist volume ontstaat. Het gezicht wordt zacht omlijst en de nek blijft zichtbaar, een combinatie die meteen verfijnt.

Wat dit kapsel zo aantrekkelijk maakt, is de balans tussen structuur en vrijheid. Het is geen strakke coupe, maar een kapsel dat meebeweegt met elke stap.

Zachte golven en een zonnige haarkleur

In dit kapsel draait het vooral om de textuur. Denk aan losse, zachte golven die niet perfect gestyled lijken, maar juist een spontane uitstraling hebben. Geen stijve krullen of geforceerde vormen, maar eerder een beachy, licht warrig effect dat doet denken aan een goede haardag na een wandeling langs zee.

De kleur versterkt in dit geval dat gevoel. Blonde tinten met highlights of balayage geven het kapsel een zonnige, frisse uitstraling. Het licht vangt de beweging in het haar, waardoor het geheel levendiger oogt. Juist omdat je je haar vrij kort draagt, laat het zich gemakkelijker kleuren zonder (al te veel) schade.

Voor wie werkt deze look?

Deze stijl werkt voor iedereen flatterend, maar komt extra goed tot zijn recht bij ovale, ronde en hartvormige gezichten. De golven verzachten harde lijnen in het gezicht en hebben een liftend effect.

Qua haartype is het ideaal voor fijn tot medium haar, omdat het direct meer body creëert. Heb je van nature slag, dan zit je helemaal goed. Ook dikker of krullend haar kan werken, zolang de kapper de natuurlijke textuur respecteert en daarop knipt.

Waarom dit kapsel zo verjongend werkt

Voor vrouwen van 30 tot 60+ is dit kapsel een optimale keuze: het oogt fris, modern en vraagt weinig onderhoud. Bovendien werkt deze coupe verjongend.

De combinatie van beweging en volume doet wonderen. Het haar krijgt meer lift omdat het vanwege de vrij korte lengte niet zwaar is, waardoor ook het gezicht optisch wordt gelift. Dit helpt om een zachtere kaaklijn te creëren en dunner wordend haar voller te laten lijken.

De kortere achterkant verlengt de nek en hals visueel, terwijl de haarlokken rond het gezicht de blik openen en de ogen laten spreken. In plaats van streng of zwaar oogt het geheel licht en energiek.

Dé haartrend van 2026

De bob is overal dit jaar, maar het zijn juist de luchtige varianten die eruit springen. Denk aan invloeden zoals de Italian bob en de undone wavy bob: kapsels die draaien om natuurlijke beweging en een ontspannen uitstraling.

De focus ligt duidelijk, we zeiden het al, op zachtheid. Geen harde lijnen, geen overdaad aan stylingproducten, maar haar dat leeft, beweegt en er gezond uitziet. Van catwalks tot salons: deze look is niet meer weg te denken.

Zo creëer je de look zelf

Het fijne aan de golvende bob is dat hij weinig moeite vraagt:

Voorbereiding: gebruik een volumeshampoo en werk een lichte mousse of zoutspray door handdoekdroog haar

Tussen wasbeurten door kun je het haar licht vochtig maken en opnieuw in model kneden. Meer heb je vaak niet nodig.

Onderhoud zonder gedoe

Een knipbeurt om de 6 tot 8 weken houdt de vorm fris. Maar zelfs als het iets uitgroeit, blijft deze stijl mooi dankzij de natuurlijke snit.

