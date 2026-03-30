Dit is waarom de Portugese Laurier zo geliefd is (altijd groen en chic!)

Je tuin is je eigen stukje luxe. Een plek waar je ontsnapt aan de drukte, ’s ochtends rustig een kop thee drinkt in de eerste (lente)zon of op een zwoele zomeravond borrelt met vriendinnen. Natuurlijk wil je tijdens deze relaxmomenten zoveel mogelijk privacy. In deze setting komt de Portugese Laurier, Prunus lusitanica, volledig tot zijn recht als ultieme – en superchique – eyecatcher.

Met zijn diepgroene, glanzende bladeren die het hele jaar door mooi groen blijven, is het de ideale haagplant. Geen saaie afscheiding, maar een levende, stijlvolle haag die zorgt voor een altijd groene begrenzing van je tuin zonder ooit eentonig te worden.

Elegante uitstraling en levendig karakter

Het blad van de Portugese Laurier is langwerpig en elliptisch, met een kenmerkende glans die zelfs op sombere dagen licht vangt. De meest gekozen variant is Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, die dankzij zijn smallere blad zorgt voor een extra strakke en moderne look. Wil je iets speelser? Dan is Prunus lusitanica ‘Variegata’ een mooie keuze, met een bont blad dat voor variatie zorgt.

Laat je de haag ongesnoeid, dan word je in mei beloond met lange trossen kleine witte bloemen. Deze verspreiden een lichte, aangename geur en trekken bijen en vlinders aan, wat je tuin direct een levendige en zomerse sfeer geeft. Later in het seizoen verschijnen rood tot donkerpaarse bessen, waar vogels dol op zijn. Pure, natuurlijke schoonheid – zonder extra moeite.

Sterk en onderhoudsvriendelijk

Wat de Portugese Laurier tot een extra goede keuze maakt, is zijn sterke en flexibele karakter. De plant is winterhard en groeit goed in zon, halfschaduw én schaduw. In normale tuingrond voelt hij zich prima thuis. Eenmaal goed geworteld, is hij bovendien verrassend droogtebestendig en vraagt hij weinig onderhoud. Snoeien hoeft slechts twee keer per jaar, in april en september, om hem mooi in vorm te houden.

De laurier kan uitgroeien tot een hoogte van 1 tot 4 meter en is daarmee perfect voor een smalle haag (reken op ongeveer drie planten per strekkende meter). Daarnaast is hij eenvoudig te vormen: strak gesnoeid, als bol, op stam of juist als losse struik. Hoewel er ook andere groenblijvende opties zijn, zoals taxus, buxus of coniferen, onderscheidt de Portugese Laurier zich door zijn diepe kleur en luxe uitstraling.

Het perfecte moment om te planten

April is een ideaal moment om de Portugese Laurier te planten. De bodem warmt op, waardoor de wortels zich goed kunnen ontwikkelen voordat de zomerhitte begint. Volgens tuinexperts is dit een van de beste periodes voor een sterke start.

Je kunt kiezen voor planten in pot, die het hele jaar door beschikbaar zijn, of voor kale wortel (van november tot april, zolang het niet vriest). In beide gevallen komen ze vaak rechtstreeks van gespecialiseerde kwekers en slaan ze snel aan.

Mocht er toch iets misgaan, dan bieden veel kwekers een groeigarantie. Dat geeft extra zekerheid dat je investering de moeite waard is.

Ook voor op terras of balkon

De Portugese Laurier doet het niet alleen goed in de volle grond, maar is ook een uitstekende keuze voor het terras of balkon. In een ruime pot komt zijn elegante, glanzende blad net zo mooi tot zijn recht en creëer je eenvoudig een groene, stijlvolle sfeer dichtbij huis.

Kies voor een stevige pot met goede drainage en geef regelmatig water, vooral in warme periodes, omdat de grond in pot sneller uitdroogt. Dankzij zijn compacte groei en het feit dat hij zich goed laat snoeien, is hij ideaal als solitair, in een strakke rij voor extra privacy of als vormplant. Zo geniet je ook op een kleiner oppervlak van dezelfde luxe uitstraling als in de tuin.