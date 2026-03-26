Mascara is terug (en hoe!). Van ‘no mascara’ naar ‘spider lashes’

Make-up is terug op de catwalks. Dat geldt ook voor mascara. Bij modehuizen als Celine en Zimmermann spotten we zelfs spider lashes.

Mascara is terug (en hoe!). Spider lashes bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

Na seizoenen waarin no mascara de norm leek op de catwalks, is het officieel: mascara is terug – en hoe! Tijdens de Fashion Weeks voor herfst winter 2026 2027 zagen we een duidelijke shift naar opvallende, expressieve wimpers. Van klonterige spider lashes – spinachtige wimpers – tot wimpers met opvallende kleuraccenten. Ogen mogen weer gezien worden. Maar je hoeft je niet direct aan dramatische oogmake-up te wagen (een andere trend die terugkomt!). De comeback van mascara laat maar weer zien dat zelfs iets ‘kleins’ als mascara aan je look kan bijdragen. En dat ook mascara in de loop van de tijd continu verandert en gevoelig is voor trends. Want wat we op onze wimpers dragen, vertelt verrassend veel over de tijd waarin we leven.

Mascara is terug (en hoe!). Spider lashes bij Celine. Foto Charlotte Mesman

Van bescherming tot beauty must-have

Mascara heeft een geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. In het oude Egypte – rond 4000 voor Christus – gebruikten vrouwen (maar ook mannen!) al kohl om hun ogen te omlijnen en wimpers donkerder te maken. Dat was niet alleen voor schoonheid: het beschermde tegen de zon en zou boze geesten afweren. Denk aan de iconische, dramatische ooglook van Cleopatra – intens en mysterieus.

De moderne mascara zoals wij die kennen ontstond pas veel later. In 1917 ontwikkelde chemicus T.L. Williams een eerste versie voor zijn zus Mabel – een mengsel van vaseline en koolstof. Zo werd het merk Maybelline geboren! In de jaren ‘20 sloeg dit enorm aan en ging men op grote schaal voor volumineuze wimpers: donkere, zware wimpers pasten perfect bij de flapperstijl en Hollywoodglamour.

Kleur, volume en experimenten

Door de decennia heen bleef mascara zich ontwikkelen. In de jaren ‘50 werd de tube met borsteltje geïntroduceerd – een echte gamechanger. En kleur deed zijn intrede: van zachte pastels tot opvallende tinten.

De jaren ‘60 brachten een van de meest iconische looks ooit: de ‘spider lashes’ van iconisch topmodel Twiggy (een trend die we voor 2026 weer terugzien!). Dikke wimpers – soms zelfs extra aangezet op de onderwimpers – zorgden voor die typische poppenoog-look.

Fast forward naar de jaren ‘80, en mascara werd een feestje. Elektrisch blauw, paars en felroze: hoe opvallender, hoe beter. In de jaren ‘90 en vroege 2000’s werd het weer wat rustiger rond de wimpers, met natuurlijke looks en bruine mascara, of juist gewild klonterig en slordig (grunge-looks). Maar rond 2010 maakte de spider lash-look opnieuw een comeback – dit keer nog dramatischer en met extra volume.

Van minimalisme naar maximalisme

De afgelopen jaren draaide alles om ‘clean beauty’ en minimalisme. Verzorgende formules en zelfs de ‘no mascara look’ – ook wel ghost lashes – domineerden het straatbeeld en de catwalks. De focus lag meer op huid en het gebruik van verschillende texturen. Maar mode is cyclisch. En precies daarom zien we nu weer een tegenbeweging ontstaan.

De mascara trends voor herfst winter 2026 2027

Tijdens de recente modeshows (februari maart 2026) werd één ding duidelijk: make-up is terug. Van lippenstift tot oogschaduw en oogpotlood. Ook mascara maakt deel uit van het pakket: als onderdeel van een totale make-up look maar als look op zich, en dan vaak in de vorm van spider lashes.

Een schoolvoorbeeld waren de wimpers bij Celine. Daar spotten we (in hoogsteigen persoon) een revival van de iconische spider lashes. Denk: dikke, klonterige wimpers die als ‘sterretjes’ aan elkaar plakken voor een speels, bijna popachtig effect. Bekijk onze foto’s maar eens.

Zimmermann gaf een verrassende twist aan de trend met een verfijnd rood accent in de bovenste wimpers. Het resultaat? Een frisse, moderne look die een knipoog geeft naar de kleurrijke jaren ‘80, maar dan verfijnder. Ook deze look legden we voor je vast.

Ook op andere catwalks spotten we opvallende wimpers – van intens zwart tot hints van kleur.

De boodschap is duidelijk: na jaren van ingetogenheid willen we weer spelen, opvallen en experimenteren. Mascara is opnieuw hét make-upje om je look karakter te geven.

En misschien is dat wel het mooiste aan mascara: elk likje mascara, elke look, vertelt een stukje geschiedenis. Van bescherming in het oude Egypte tot zelfexpressie op de catwalk – jouw wimpers doen altijd mee met de tijd.

Kan iedereen de spider lash-look hebben?

Absoluut! Iedereen kan met spinachtige wimpers aan de slag. Hoe je ze draagt, hangt van jouw persoonlijke smaak af. Je kunt ze het middelpunt van je make-up maken door ze te combineren met een natuurlijke look, zoals we dat bij Celine zagen. Maar je kunt ze ook combineren met een smokey eye, een strakke eyeliner of een lijntje oogpotlood. Het is maar wat je mooi vindt!

